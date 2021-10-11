دوري الأمم الأوروبية.. منتخب ألمانيا يفرط في فوز على نظيره الإنجليزي

تعادل المنتخب الألماني مع ضيفه الإنجليزي 1 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء (السابع من يونيو/ حزيران 2022) في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الأول ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

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وأجرى مدرب المانشافت هانزي فليك العديد من التغييرات في التشكيلة التي واجهت إيطاليا حيث احتفظ فقط مانويل نوير وأنطونيو روديغر وجوشوا كيميش وتوماس مولر بمكانهم في التشكيل الأساسي أمام إنجلترا.

وتقدمت ألمانيا بجدارة عبر محاولة يوناس هوفمان في الدقيقة 50 لكنها لم تتمكن من حسم النتيجة أمام إنجلترا ليتعادل هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 88 حصل عليها بنفسه بعد سقوطه داخل منطقة جزاء منتخب ألمانيا. وهذا هو الهدف رقم 50، الذي يسجله هاري كين مع منتخب بلاده.

وبعد تعرضها لأول هزيمة أمام المجر خلال 60 عاما يوم السبت الماضي في المباراة الاولى لها ضمن المجموعة الثالثة بالمستوى الأول، دفعت إنجلترا بتشكيلة من أصحاب الخبرة في ملعب أليانز أرينا الصاخب، لكن ألمانيا بدت الأفضل.

وسجل هوفمان لاعب وسط بروسيا مونشنجلادباخ في شباك إنجلترا في وقت مبكر في ظل سيطرة ألمانيا، لكن الهدف لم يحتسب بداعي التسلل.

لكن هوفمان تفوق على جوردان بيكفورد بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء غيرت مسارها قليلا لتسكن الشباك بعد خمس دقائق على بداية الشوط الثاني.

وعلى الرغم من الأداء المتحفظ، إلا أن إنجلترا نالت عدة فرص عبر بوكايو ساكا الذي سنحت له فرصة أمام المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول وتصدى مانويل نوير حارس ألمانيا لمحاولتين من ميسون ماونت وهاري كين أثناء سعي إنجلترا للتعادل.

وبهذا التعادل رفع المنتخب الألماني رصيده إلى نقطتين فقد تعادل في الجولة الأولى مع نظيره الإيطالي 1/1، فيما حصد المنتخب الإنجليزي أول نقطة له بعد خسارته في الجولة الأولى أمام المنتخب المجري بهدف نظيف.

إيطاليا تهزم المجر

وفي نفس المجموعة، منح هدفان في الشوط الأول عبر نيكولو باريلا ولورينتسو بليغريني الفوز لإيطاليا 2-1 على ضيفتها المجر في مباراة اليوم الثلاثاء ايضا أقيمت في تشيزينا.

واستحقت إيطاليا التقدم بعد مرور نصف ساعة من البداية عبر لاعب وسط إنترميلان باريلا. وسجل بليغريني قائد روما مرة أخرى بعد هدفه يوم السبت الماضي في مرمى ألمانيا في المباراة الافتتاحية لدوري الأمم، عندما هز الشباك قبل الاستراحة.

ومنح هدف عكسي من جيانلوكا مانشيني الأمل للمجر لمواصلة مفاجآتها بعد فوزها الأخير على إنجلترا، والخروج بنقطة من مباراة تشيزينا لكن إيطاليا صمدت لترفع رصيدها إلى أربع نقاط من أول مباراتين بالمجموعة الثالثة في المستوى الأول.

ص.ش (د ب أ، رويترز)

