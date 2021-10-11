 دوري الأمم الأوروبية.. منتخب ألمانيا يفرط في فوز على نظيره الإنجليزي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 07.06.2022

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رياضة

دوري الأمم الأوروبية.. منتخب ألمانيا يفرط في فوز على نظيره الإنجليزي

رغم التحسن الملحوظ في الأداء مقارنة بمباراة إيطاليا، لم يستطع المنتخب الألماني الفوز على منتخب إنجلترا في مباراة أقيمت في ميونيخ في الجولة الثانية بدوري الأمم الأوروبية، فيما نجحت إيطاليا في الفوز على المجر.

توماس مولر وأنطونيو روديغر لاعبا منتخب ألمانيا وكذلك هاري كين قائد منتخب إنجلترا يتكئون على ركبهم قبل مباراة البلدين في ميونيخ (7/6/2022)

لاعبو منتخب ألمانيا ومنتخب إنجلترا يتكئون على ركبهم في إشارة ضد العنصرية قبل مباراة الفريقين بدوري الأمم الأوروبية

تعادل المنتخب الألماني مع ضيفه الإنجليزي 1 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء (السابع من يونيو/ حزيران 2022) في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الأول ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

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وأجرى مدرب المانشافت هانزي فليك العديد من التغييرات في التشكيلة التي واجهت إيطاليا حيث احتفظ فقط مانويل نوير وأنطونيو روديغر وجوشوا كيميش وتوماس مولر بمكانهم في التشكيل الأساسي أمام إنجلترا. 

وتقدمت ألمانيا بجدارة عبر محاولة يوناس هوفمان في الدقيقة 50 لكنها لم تتمكن من حسم النتيجة أمام إنجلترا ليتعادل هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 88 حصل عليها بنفسه بعد سقوطه داخل منطقة جزاء منتخب ألمانيا.  وهذا هو الهدف رقم 50، الذي يسجله هاري كين مع منتخب بلاده.
وبعد تعرضها لأول هزيمة أمام المجر خلال 60 عاما يوم السبت الماضي في المباراة الاولى لها ضمن المجموعة الثالثة بالمستوى الأول، دفعت إنجلترا بتشكيلة من أصحاب الخبرة في ملعب أليانز أرينا الصاخب، لكن ألمانيا بدت الأفضل.
وسجل هوفمان لاعب وسط بروسيا مونشنجلادباخ في شباك إنجلترا في وقت مبكر في ظل سيطرة ألمانيا، لكن الهدف لم يحتسب بداعي التسلل.
لكن هوفمان تفوق على جوردان بيكفورد بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء غيرت مسارها قليلا لتسكن الشباك بعد خمس دقائق على بداية الشوط الثاني.
وعلى الرغم من الأداء المتحفظ، إلا أن إنجلترا نالت عدة فرص عبر بوكايو ساكا الذي سنحت له فرصة أمام المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول وتصدى مانويل نوير حارس ألمانيا لمحاولتين من ميسون ماونت وهاري كين أثناء سعي إنجلترا للتعادل. 
وبهذا التعادل رفع المنتخب الألماني رصيده إلى نقطتين فقد تعادل في الجولة الأولى مع نظيره الإيطالي 1/1، فيما حصد المنتخب الإنجليزي أول نقطة له بعد خسارته في الجولة الأولى أمام المنتخب المجري بهدف نظيف.

إيطاليا تهزم المجر

وفي نفس المجموعة، منح هدفان في الشوط الأول عبر نيكولو باريلا ولورينتسو بليغريني الفوز لإيطاليا 2-1 على ضيفتها المجر في مباراة اليوم الثلاثاء ايضا أقيمت في تشيزينا.

واستحقت إيطاليا التقدم بعد مرور نصف ساعة من البداية عبر لاعب وسط إنترميلان باريلا. وسجل بليغريني قائد روما مرة أخرى بعد هدفه يوم السبت الماضي في مرمى ألمانيا في المباراة الافتتاحية لدوري الأمم، عندما هز الشباك قبل الاستراحة.
ومنح هدف عكسي من جيانلوكا مانشيني الأمل للمجر لمواصلة مفاجآتها بعد فوزها الأخير على إنجلترا، والخروج بنقطة من مباراة تشيزينا لكن إيطاليا صمدت لترفع رصيدها إلى أربع نقاط من أول مباراتين بالمجموعة الثالثة في المستوى الأول.

ص.ش (د ب أ، رويترز)

  • Fußball Nationalmannnschaft Sport SPO (picture-alliance/dpa/adidas)

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    خطوط أفقية!

    من المعروف أن الخطوط الأفقية في اللباس تجعل المرء يبدو سميناً، ولكن بالنسبة لأعضاء المانشافت الرشيقين لا يشكل ذلك مشكلة. تيمو فيرنر، وسيرجي جنابري، ونيكو شولز وغيرهم ممن سيقع عليهم اختيار المدرب يواخيم لوف سيرتدون هذه البدلة البيضاء المخططة في بطولة أمم أوروبا لعام 2020.

  • WM-Trikot für 2018 (picture-alliance/dpa/adidas)

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    ألوان باهتة

    هذا الزي الأبيض الباهت ارتداه لاعبو المنتخب الألماني في كأس العالم في روسيا عام 2018. خيب المانشافت آمال الألمان في تلك البطولة. يظهر في الصورة توني كروس وماتز هوملز ومسعود أوزيل. الأخير اعتزل اللعب في منتخب الماكينات بعد تلك المشاركة.

  • Fußball WM 2014 Finale Argentinien Deutschland

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    الفائزون بكأس العالم

    استُلهم زي الفريق الألماني في كأس العالم 2014 من نظيره في كأس العالم عام 1990 في إيطاليا. تدرجات اللون الأحمر الثلاث ترمز لألوان العلم الألماني، وتم استبدال السروال الأسود بآخرٍ أبيض. يظهر في الصورة ماريو غوتزه أثناء هدف الفوز في الوقت الإضافي من نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين، ليحمل معه قيمة مميزة في قلوب المعجبين.

  • Flash-Galerie Fußball WM 2010 Südafrika Spiel um Platz 3 Deutschland Uruguay

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    رجال بالأسود

    قبل الحرب العالمية الثانية، ارتدى الفريق الألماني الزي الأسود. في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا عاد الأسود ليكون زي فريق الماكينات الألمانية. حصدت ألمانيا آنذاك المركز الثالث، ويعود الفضل في ذلك إلى هدف سامي خضيرة (يمين) ضد الأوروغواي.

  • FIFA WM 2006 Michael Ballack Gennaro Gattuso

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    قصة صيفية خيالية

    تحضر نهائيات كأس العالم في ألمانيا 2006 في الذاكرة كـ "قصة صيفية خيالية"، ففي ذلك العام أثبتت إيطاليا أنها ند لألمانيا، بعد تحقيقها هدفين في الوقت الإضافي من الدور قبل النهائي في مرمى المانشافت. أما بالنسبة للقمصان، فقد "تجمّل" الأبيض بالقليل من اللونين الذهبي والأحمر إلى جانب مسحة خفيفة من اللون الأسود.

  • Jürgen Klinsmann Fußballweltmeisterschaft WM 1998

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    فرنسا 1998

    في هذا العام احتفظ الزي بلونه الأبيض التقليدي مع إضافة الأشرطة السوداء والحمراء والذهبية في إشارة إلى العلم الألماني، فيما تم إدراج ثلاثة نجوم فوق النسر، للدلالة على ألقاب كأس العالم الثلاث التي حصدتها ألمانيا. كل ذلك لم يسعف ألمانيا؛ إذ خسرت أمام كرواتيا في الدور ربع النهائي.

  • Oliver Bierhoff Fußballeuropameisterschaft WM 1996

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    أمم أوروبا 1996

    هدف أوليفر بيرهوف الذهبي في مرمى التشيك حقق للفريق الألماني لقب كأس الأمم الأوروبية 1969. وتميز الزي آنذاك بنسر أبيض على خلفية سوداء.

  • Lothar Matthäus Berti Vogts Fußballeuropameisterschaft WM 1994

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    "بالمقلوب" في أمريكا

    خيب المنتخب الألماني في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994 آمال مشجعيه، وذلك بعد خسارة ألمانيا أمام بلغاريا في دور الثمانية، ومن الواضح أن لوثر ماتيوس ومدربه بيرتي فوغتس لم يمضوا وقتاً ممتعاً أيضاً، أما بالنسبة للقميص... لا يسع المرء سوى التساؤل حول من خطر له أن يرسم العلم الألماني بالمقلوب!

  • Weltmeisterschaft 1990 Pokal

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    إيطاليا 1990

    بدأت ألمانيا الغربية بارتداء هذا الزي في عام 1988 خلال بطولة أمم أوروبا، وبعد عامين فقط اتحد لاعبو ألمانيا الغربية والشرقية معاً ليشكلوا المانشافت، ويظفروا بكأس العالم عام 1990 في إيطاليا.

  • Deutschland Fußballspieler Karl-Heinz Rummenigge

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    أخضر

    حتى بطولة أوروبا عام 2000 كان اللون الأخضر من بين ألوان الزي الرسمي في المباريات الخارجية للمانشافت. وفي عام 1986 استطاع الفريق بقيادة الكابتن كارل-هاينز رومنيغه الوصول إلى المباراة النهائية ضد الأرجنتين التي أقيمت بمدينة مكسيكو سيتي، ولكنه خسر أمام الأرجنتين بهدفين مقابل ثلاثة. قاد المنتخب الأرجنتيني النجم دييغو مارادونا، الذي كان في عز نجوميته آنذاك.

  • Bildergalerie Gerd Müller Fußball WM 1974 Deutschland

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    كأس العالم 1974

    في سبعينيات القرن الماضي، سيطر اللون الأبيض على قمصان فريق ألمانيا الغربية، إذ اعتبر هذا اللون هو السمة البارزة إلى جانب النسر الكبير نسبياً. لقد تألق كل من جيرد مولر وفولفغانغ اوفرات بهذه البدلة بعد حصولهم على لقب كأس العالم 1974 في ميونخ.

  • Bildergalerie Wunder von Bern 1954 public viewing damals und heute

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    معجزة بيرن

    ارتدى فريق ألمانيا الغربية بقيادة الكابتن فريتز فالتر عام 1954 بدلة مشابهة لزي 1974. تمكنت ألمانيا الغربية آنذاك من الحصول على لقب بطل كأس العالم في مباراة جمعتها مع المجر بقيادة الأسطورة فيرينتس بوشكاش. هذا الفوز أطلق عليه "معجزة بيرن"، قد تم نيله على أرض غارقة بالمياه في العاصمة السويسرية، وهو أول لقب عالمي تحققه ألمانيا الغربية. تشاك بنفولد/م.س.


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