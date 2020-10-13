دوري الأمم الأوروبية.. مباراة قمة بين ألمانيا وإسبانيا

وضعت ألمانيا، بطلة العالم 2014، نفسها في وضع جيد قبل القمة الحاسمة أمام مضيفتها إسبانيا المقامة اليوم الثلاثاء (17 نوفمبر/ تشرين الثاني) على عشب ملعب إشبيلية، وذلك بعدما انتزعت منها صدارة المجموعة الرابعة بفوزها على ضيفتها أوكرانيا 3-1، مستغلة تعثر الإسبان أمام سويسرا 1-1، في الجولة قبل الأخيرة ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.
ويكفي المانشافت التعادل أمام "لا فوريا روخا" لضمان بطاقة التأهل الى الدور نصف النهائي للمسابقة، فيما بات على الفوز إيجباري بالنسبة للمنتخب الإسباني للتواجد في المربع الذهبي.
وفي الفترة الأخيرة يستعين مدرب المانشافت يوآخيم لوف بوجوه شباب في ظل غياب نجوم المانشافات الكبار خاصة لاعبي الفريق البافاري وعلى رأسهم المدافع يوشوا كيميش الغائب عن اللاعب بسبب الإصابة.
ومن شأن التأهل إلى المربع الذهبي إبعاد ثقل كبير عن المدرب يوآخيم لوف الذي يواجه انتقادات جمّة بسبب أداء الفريق غير المقنع إلى غاية اللحظة، ومع ذلك نجح منتخب ألمانيا في تعزيز رصيده إلى تسع نقاط إثر فوزه الأخير على أوكرانيا.
كذلك الشأن بالنسبة للويس أنريكه مدرب المنتخب الإسباني الذي فقد زمام المبادرة بسبب تعادل فريقه الأخير أمام سويسرا (1-1)، بينما وفي لقاء الليلة سيجبر على التخلي عن جهود لاعب الوسط البارز سيرجيو بوسكيتس المصاب بالتواء في الركبة.
رقم قياسي جديد لنوير
وفي هذه المباراة ستكون الأعين مصوّبة أيضا باتجاه العملاق مانوير نوير (34 عاما)، والذي احتفل في مباراة المانشافت الأخيرة بمباراته الدولية الـ95، معادلا الرقم القياسي الموجود بحوزة الأسطورة سيب ماير بطل العالم 1974.
وإذا سارت الأمور على ما يرام، فإن حامل لقب مونديال البرازيل، سيحطم الرقم القياسي في هذه المباراة الشيقة. ومع ذلك فإن هذه الأرقام والسجل (خمس مرات أفضل حارس مرمى في العالم) لا يقولان كل شيء عن المكانة التي سيحتلها نوير في تاريخ كرة القدم، لأنه من حراس المرمى القلائل الذين طوروا مركزهم بشكل دائم، مثل الروسي ليف ياشين أو الفرنسي فابيان بارتيز.
فحامي عرين المانشافت تخطى تألقه منطقة الجزاء، حيث وسع نطاقه إلى ما هو أبعد منها، بخروجه الموفق مرات عدة عن عرينه لنحو ثلاثين مترا أو أكثر لإبعاد الكرات او قطع الهجمات، في دور يشبه ما يقوم الليبيرو او قطب الدفاع.
و.ب/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)
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كاي هافرتس ـ 100 مليون يورو
رسوم النقل وصلت إلى ملايين اليوروهات التي دفعها تشيلسي فورا لباير ليفركوزن منها 70 مليون و30 مليون إضافية قد تتبع حسب النجاح. مدير نادي باير، رودي فولر لم يشأ تقديم "تخفيض كورونا"، لكن وجب عليه في النهاية تقديم تنازلات. ماريا دورف وآخن وليفركوزن ولندن، بالنسبة إلى هافرتس البالغ من العمر 21 عاما كان الانتقال إلى "البلوز" خطوته الكبيرة المقبلة.
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لروي ساني ـ 50 مليون يورو
لاعب الجناح السابق في صفوف شالكه تحول عاما بعد زميله دي بروين في موسم 2016/2017 إلى صفوف مانشستر سيتي. ووصلت قيمة الانتقال بما في ذلك مبلغ العلاوة إلى 50 مليون يورو.
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تيمو فيرنير ـ 53 مليون يورو
" إنها صفقة ممتازة" ـ بهذه الكلمات تخلى فريق لايبتزيغ عن أفضل مهاجميه. فلاعب المنتخب الألماني ينتقل بمبلغ قياسي بقيمة 53 مليون يورو إلى تشيلسي في الدوري الممتاز. ولم يتم قبل تاريخ الإعلان عن الصفقة، دفع مبلغ انتقال بهذا الحجم للاعب ألماني.
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لوكا يوفيتش ـ 60 مليون يورو
في صفوف أينتراخت فرانكفورت حقق الهداف الصربي لاسيما في موسم 2018/19 نجاحا كبيرا. وقد تمكن كأصغر لاعب في الدوري الألماني من تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة حيث أحرز 17 هدفا في الموسم. والكثير من النوادي كانت مهتمة به إلى أن ضمن ريال مدريد خدمات المهاجم مقابل 60 مليون يورو.
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بيير امريك أوبامايانغ ـ 63.75 مليون يورو
ظل المهاجم الخطير في صفوف دورتموند لفترة طويلة اللاعب المحبوب لدى الجمهور إلى أن حصل على التصريح بمغادرته وساءت علاقته مع أنصاره في دورتموند. فبعد أخذ ورد طويل انتقل اللاعب الغابوني في يناير 2018 من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال الانجليزي.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
كريستيان بولزيتش ـ 64 مليون يورو
إنه ربما لاعب كرة القدم الموهوب في جيله: كريستيان بولزيتش جاء في 2015 من بنسيلفانيا كلاسيكس إلى فريق الشباب 17 عاما في بوروسيا دورتموند وتحول إلى اللاعب الأكثر نجاحا في الدوري الألماني. وقد غادر بوروسيا دورتموند في صيف 2019 مقابل 64 مليون يورو في اتجاه تشيلسي الانجليزي.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
نابي كايتا ـ 70 مليون يورو
بشيء من التأخر انتقل مهاجم لايبتزيغ في صيف 2018 إلى ليفربول. وأُعلن عن الانتقال بفترة طويلة. ويبدو أن النادي الانجليزي حول مبلغ 70 مليون يورو إلى لايبتزيغ وبذلك نحو 18 مليون يورو أكثر مما كان سيحصل عليه لايبتزيغ حسب عقد الانتقال.
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كفين دي بروين ـ 74 مليون يورو
بعد جولة مقارعة استمرت عدة أسابيع ومقابل المبلغ القياسي السابق للدوري الألماني بقيمة 74 مليون يورو وقع لاعب فولفسبورغ في صيف 2015 عقدا مع مانشستير سيتي. إلا أن الصفقة التي جلبت هذا المبلغ الكبيرلخزائن فولفسبورغ ، فإن النادي افتقد خدمات دي بروين المميزة.
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لوكاس هرنانديس ـ 80 مليون يورو
إنها عملية الشراء القياسي لفريق بايرن ميونيخ: مقابل 80 مليون يورو قدم لوكاس هرنانديس، بطل العالم في 2018 مع فرنسا، من أتلتيكو مدريد إلى ميونيخ ـ كأغلى صفقة(شراء) في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم وأغلى مدافع في العالم. .
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عثمان دمبيلي من دورتمون إلى برشلونة
105 مليون يورو حولها برشلونة في صيف 2017 مقابل عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند. المهاجم الفرنسي الصاعد كان قد أثار انتقادات لدى البعض في دورتموند، وفي برشلونة حصلت بعض الانتكاسات والإصابات. وقيمة انتقال دمبيلي إلى دورتموند لم تكن قد كلفت "سوى" 14 مليون يورو. إعداد: يوشا فيبر/ م.أ.م