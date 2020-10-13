دوري الأمم الأوروبية.. مباراة قمة بين ألمانيا وإسبانيا

وضعت ألمانيا، بطلة العالم 2014، نفسها في وضع جيد قبل القمة الحاسمة أمام مضيفتها إسبانيا المقامة اليوم الثلاثاء (17 نوفمبر/ تشرين الثاني) على عشب ملعب إشبيلية، وذلك بعدما انتزعت منها صدارة المجموعة الرابعة بفوزها على ضيفتها أوكرانيا 3-1، مستغلة تعثر الإسبان أمام سويسرا 1-1، في الجولة قبل الأخيرة ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

ويكفي المانشافت التعادل أمام "لا فوريا روخا" لضمان بطاقة التأهل الى الدور نصف النهائي للمسابقة، فيما بات على الفوز إيجباري بالنسبة للمنتخب الإسباني للتواجد في المربع الذهبي.

وفي الفترة الأخيرة يستعين مدرب المانشافت يوآخيم لوف بوجوه شباب في ظل غياب نجوم المانشافات الكبار خاصة لاعبي الفريق البافاري وعلى رأسهم المدافع يوشوا كيميش الغائب عن اللاعب بسبب الإصابة.

ومن شأن التأهل إلى المربع الذهبي إبعاد ثقل كبير عن المدرب يوآخيم لوف الذي يواجه انتقادات جمّة بسبب أداء الفريق غير المقنع إلى غاية اللحظة، ومع ذلك نجح منتخب ألمانيا في تعزيز رصيده إلى تسع نقاط إثر فوزه الأخير على أوكرانيا.

مشاهدة الفيديو 02:04 شارك المانيا تبدأ منافسات دوري الأمم مجددا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3hy2Y انطلاق دوري الأمم مجددا بمواجهة بين ألمانيا وإسبانيا

كذلك الشأن بالنسبة للويس أنريكه مدرب المنتخب الإسباني الذي فقد زمام المبادرة بسبب تعادل فريقه الأخير أمام سويسرا (1-1)، بينما وفي لقاء الليلة سيجبر على التخلي عن جهود لاعب الوسط البارز سيرجيو بوسكيتس المصاب بالتواء في الركبة.

رقم قياسي جديد لنوير

وفي هذه المباراة ستكون الأعين مصوّبة أيضا باتجاه العملاق مانوير نوير (34 عاما)، والذي احتفل في مباراة المانشافت الأخيرة بمباراته الدولية الـ95، معادلا الرقم القياسي الموجود بحوزة الأسطورة سيب ماير بطل العالم 1974.

وإذا سارت الأمور على ما يرام، فإن حامل لقب مونديال البرازيل، سيحطم الرقم القياسي في هذه المباراة الشيقة. ومع ذلك فإن هذه الأرقام والسجل (خمس مرات أفضل حارس مرمى في العالم) لا يقولان كل شيء عن المكانة التي سيحتلها نوير في تاريخ كرة القدم، لأنه من حراس المرمى القلائل الذين طوروا مركزهم بشكل دائم، مثل الروسي ليف ياشين أو الفرنسي فابيان بارتيز.

فحامي عرين المانشافت تخطى تألقه منطقة الجزاء، حيث وسع نطاقه إلى ما هو أبعد منها، بخروجه الموفق مرات عدة عن عرينه لنحو ثلاثين مترا أو أكثر لإبعاد الكرات او قطع الهجمات، في دور يشبه ما يقوم الليبيرو او قطب الدفاع.

و.ب/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)