دوري الأمم الأوروبية.. كيميش يمنح ألمانيا التعادل مع إيطاليا

منح يوشوا كيميش المنتخب الألماني التعادل (1-1) مع مضيفه إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم السبت (الرابع من حزيران/يونيو 2022) ليحافظ على سجله الخالي من الهزيمة مع المدرب هانزي فليك.



وأشركت إيطاليا، التي تسعى لتجاوز خيبة أمل عدم تأهلها لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، تشكيلة احتياطية في مباراتها بالمجموعة الثالثة في مدينة بولونيا الإيطالية، ومنحت فريق المدرب فليك اختباراً صعباً.

وافتتح لورينتسو بليغريني لاعب روما التسجيل لإيطاليا في الدقيقة 70 وبدا المنتخب في طريقه لفوزه الثاني في آخر ست مباريات لكن كيميش أدرك التعادل بعد ذلك بثلاث دقائق.

وفازت ألمانيا في ثماني مباريات وتعادلت مرتين منذ تولي فليك المسؤولية عقب رحيل يواخيم لوف عن المنتخب بعد بطولة أوروبا العام الماضي.

وتلعب ألمانيا ضد إنكلترا يوم الثلاثاء فيما تلعب إيطاليا ضد المجر. وكان المنتخب الإنكليزي، وصيف بطل أوروبا، سقط اليوم في افتتاح مشوراه في النسخة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية بخسارته المفاجئة أمام مضيفه المجري (1-صفر)، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، رويترز)