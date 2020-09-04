 دوري الأمم الأوروبية.. حين يغيب البافاريون تتعطل الماكينات | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 07.09.2020

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رياضة

دوري الأمم الأوروبية.. حين يغيب البافاريون تتعطل الماكينات

دائما ما كان الدور البافاري داخل المنتخب الألماني لكرة القدم كبيرا، إلا أنه اليوم أصبح جوهريا. مباراتا المانشافت الأخيرتين أظهرتا أنه بدون لاعبي بايرن ميونخ تتعطل الماكينات. وهذه مشكلة حقيقية أمام المدرب يوآخيم لوف.

يوآخيم لوف

مدرب المنتخب الألماني يوآخيم لوف

بعد التعادل المخيب أمام المنتخب السويسري بهدف لكل منها، ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري الأمم الأوروبية، كان تعليق مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم بعد نهاية المباراة واضحا، حيث تحدث عن أداء "هزيل" لفريقه، فيما بدا الغضب واضحا على "مخضرمي" المنتخب الألماني وعلى رأسهم إلكاي غوندوغان صاحب هدف التقدم في هذه المباراة، بسبب أخطاء فريقه المتكررة وإهدار الفرص المحققة، بالإضافة إلى ترك مساحات فارغة للخصم.

مختارات

بعدما أكد باريس سان جرمان إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، كشفت مجلة "ليكيب" الرياضية أن نيمار ودي ماريا من بين هؤلاء. وكان اللاعبون قد زاروا جزيرة إيبيزا الإسبانية بعد خسارة دوري الأبطال أمام بايرن ميونيخ.

انطلقت النسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية، البطولة التي ينظمها "اليويفا" بديلا عن المباريات الودية. النسخة الثانية عرفت تصنيف ألمانيا ضمن منتخبات المستوى الأول رغم هبوطها للمستوى الثاني في النسخة السابقة. فما السبب؟

 مباراة أمس الأحد (السادس من أيلول/ سبتمبر 2020) لمهزيلة فحسب من حيث المستوى الفني للمنتخب الألماني، بل هناك من اعتبرها مؤشرا على هبوط وشيك للعب ضمن مجموعات منتخبات المستوى الثاني للبطولة المستحدثة، على منوال ما حدث في نسختها الأولى قبل عامين، حين فشلت ألمانيا في الفوز في أربع مباريات. وكان من المفروض أن تلعب مع منتخبات المستوى الثاني، لكنوبمساعدة "غير مباشرة" من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك إثر قرار الأخير رفع عدد منتخبات المستوى الأول من 12 منتخباً إلى 16 منتخبا، حافظالمنتخب الألماني على مكانته ضمن منتخبات المستوى الأول.

الأهم من ذلك هو أن دوري الأمم ينظر إليه كوحدة قياس لمدى خطورة وجهوزية المنتخبات لبطولة اليورو (الأمم الأوروبية)، وما يمكن استخلاصه إلى غاية اللحظة أن هناك الكثير من العمل ينتظر لوف.

الملفت هو القاسم المشترك بين مباراة أمس ومباراة إسبانيا (1-1) قبل أيام، ويتمثل في غياب المعسكر البافاري الذي أخذ عطلته الصيفية بعد إكمال الثلاثية بلقب دوري الأبطال.

وبغياب هذا المعسكر غابت خطورة الماكينات ومعه اللعب المحكم الفعّال على مدى تسعين دقيقة، بل وحتى غياب التواصل بين اللاعبين. الاستثناء الوحيد قدمه المخضرمان توني كروس وإلكاي عوندوغان ركيزتا المانشافت حاليا.

إيلكاي غوندوغان خلال تسجيله هدف السبق في مباراة المنتخب الألماني بنظيره السويسري ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية

إيلكاي غوندوغان خلال تسجيله هدف السبق في مباراة المنتخب الألماني بنظيره السويسري ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية

في المقابل، ودفاعا عن اللاعبين الآخرين وجب القول إنهم عائدين للتو من العطلة أو الإصابة، وبالتالي افتقد بعضهم إلى الإيقاع المطلوب، لكن ذلك لا يمكن الأخذ به في بطولات قارية بهذا الحجم.

ضغط المباريات يزيد الأمور تعقيدا

وإذا كان المعسكر البافاري أساسيا بالنسبة للمدرب يواخيم لوف، إلا أنه لن يكون دائما متوفرا في الأشهر المقبلة، نظرا للجدول الزمني المضغوط للفريق البافاري وبمعدل مباراة كل ثلاثة أيام.  

وهذا الأمر سوف يجبر لوف على فتح المجال للعناصر الشابة بشكل أكبر مع إعفاء النجوم كلما سمحت له الفرصة لذلك. غير أن تعديل اليويفا بتقليص إمكانية تبديل اللاعبين من خمسة إلى ثلاثة لاعبين في كل مباراة من مباريات بطولة دوري أمم أوروبا وبطولة دوري الأبطال إلى جانب بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، سيزيد الوضع سوءا بالنسبة للوف الذي يعتبر هذا الإجراء عاملا يساهم في إجهاد اللاعبين ويرفع معدل الإصابة لديهم.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اتخذ هذه الخطوة مؤخرا رغم توصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم بالاحتفاظ بخمسة تبيدلات عند كل مباراة مع انتشار جائحة كورونا.

و.ب

  • Fußball Nationalmannnschaft Sport SPO (picture-alliance/dpa/adidas)

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    خطوط أفقية!

    من المعروف أن الخطوط الأفقية في اللباس تجعل المرء يبدو سميناً، ولكن بالنسبة لأعضاء المانشافت الرشيقين لا يشكل ذلك مشكلة. تيمو فيرنر، وسيرجي جنابري، ونيكو شولز وغيرهم ممن سيقع عليهم اختيار المدرب يواخيم لوف سيرتدون هذه البدلة البيضاء المخططة في بطولة أمم أوروبا لعام 2020.

  • WM-Trikot für 2018 (picture-alliance/dpa/adidas)

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    ألوان باهتة

    هذا الزي الأبيض الباهت ارتداه لاعبو المنتخب الألماني في كأس العالم في روسيا عام 2018. خيب المانشافت آمال الألمان في تلك البطولة. يظهر في الصورة توني كروس وماتز هوملز ومسعود أوزيل. الأخير اعتزل اللعب في منتخب الماكينات بعد تلك المشاركة.

  • Fußball WM 2014 Finale Argentinien Deutschland

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    الفائزون بكأس العالم

    استُلهم زي الفريق الألماني في كأس العالم 2014 من نظيره في كأس العالم عام 1990 في إيطاليا. تدرجات اللون الأحمر الثلاث ترمز لألوان العلم الألماني، وتم استبدال السروال الأسود بآخرٍ أبيض. يظهر في الصورة ماريو غوتزه أثناء هدف الفوز في الوقت الإضافي من نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين، ليحمل معه قيمة مميزة في قلوب المعجبين.

  • Flash-Galerie Fußball WM 2010 Südafrika Spiel um Platz 3 Deutschland Uruguay

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    رجال بالأسود

    قبل الحرب العالمية الثانية، ارتدى الفريق الألماني الزي الأسود. في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا عاد الأسود ليكون زي فريق الماكينات الألمانية. حصدت ألمانيا آنذاك المركز الثالث، ويعود الفضل في ذلك إلى هدف سامي خضيرة (يمين) ضد الأوروغواي.

  • FIFA WM 2006 Michael Ballack Gennaro Gattuso

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    قصة صيفية خيالية

    تحضر نهائيات كأس العالم في ألمانيا 2006 في الذاكرة كـ "قصة صيفية خيالية"، ففي ذلك العام أثبتت إيطاليا أنها ند لألمانيا، بعد تحقيقها هدفين في الوقت الإضافي من الدور قبل النهائي في مرمى المانشافت. أما بالنسبة للقمصان، فقد "تجمّل" الأبيض بالقليل من اللونين الذهبي والأحمر إلى جانب مسحة خفيفة من اللون الأسود.

  • Jürgen Klinsmann Fußballweltmeisterschaft WM 1998

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    فرنسا 1998

    في هذا العام احتفظ الزي بلونه الأبيض التقليدي مع إضافة الأشرطة السوداء والحمراء والذهبية في إشارة إلى العلم الألماني، فيما تم إدراج ثلاثة نجوم فوق النسر، للدلالة على ألقاب كأس العالم الثلاث التي حصدتها ألمانيا. كل ذلك لم يسعف ألمانيا؛ إذ خسرت أمام كرواتيا في الدور ربع النهائي.

  • Oliver Bierhoff Fußballeuropameisterschaft WM 1996

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    أمم أوروبا 1996

    هدف أوليفر بيرهوف الذهبي في مرمى التشيك حقق للفريق الألماني لقب كأس الأمم الأوروبية 1969. وتميز الزي آنذاك بنسر أبيض على خلفية سوداء.

  • Lothar Matthäus Berti Vogts Fußballeuropameisterschaft WM 1994

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    "بالمقلوب" في أمريكا

    خيب المنتخب الألماني في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994 آمال مشجعيه، وذلك بعد خسارة ألمانيا أمام بلغاريا في دور الثمانية، ومن الواضح أن لوثر ماتيوس ومدربه بيرتي فوغتس لم يمضوا وقتاً ممتعاً أيضاً، أما بالنسبة للقميص... لا يسع المرء سوى التساؤل حول من خطر له أن يرسم العلم الألماني بالمقلوب!

  • Weltmeisterschaft 1990 Pokal

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    إيطاليا 1990

    بدأت ألمانيا الغربية بارتداء هذا الزي في عام 1988 خلال بطولة أمم أوروبا، وبعد عامين فقط اتحد لاعبو ألمانيا الغربية والشرقية معاً ليشكلوا المانشافت، ويظفروا بكأس العالم عام 1990 في إيطاليا.

  • Deutschland Fußballspieler Karl-Heinz Rummenigge

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    أخضر

    حتى بطولة أوروبا عام 2000 كان اللون الأخضر من بين ألوان الزي الرسمي في المباريات الخارجية للمانشافت. وفي عام 1986 استطاع الفريق بقيادة الكابتن كارل-هاينز رومنيغه الوصول إلى المباراة النهائية ضد الأرجنتين التي أقيمت بمدينة مكسيكو سيتي، ولكنه خسر أمام الأرجنتين بهدفين مقابل ثلاثة. قاد المنتخب الأرجنتيني النجم دييغو مارادونا، الذي كان في عز نجوميته آنذاك.

  • Bildergalerie Gerd Müller Fußball WM 1974 Deutschland

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    كأس العالم 1974

    في سبعينيات القرن الماضي، سيطر اللون الأبيض على قمصان فريق ألمانيا الغربية، إذ اعتبر هذا اللون هو السمة البارزة إلى جانب النسر الكبير نسبياً. لقد تألق كل من جيرد مولر وفولفغانغ اوفرات بهذه البدلة بعد حصولهم على لقب كأس العالم 1974 في ميونخ.

  • Bildergalerie Wunder von Bern 1954 public viewing damals und heute

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    معجزة بيرن

    ارتدى فريق ألمانيا الغربية بقيادة الكابتن فريتز فالتر عام 1954 بدلة مشابهة لزي 1974. تمكنت ألمانيا الغربية آنذاك من الحصول على لقب بطل كأس العالم في مباراة جمعتها مع المجر بقيادة الأسطورة فيرينتس بوشكاش. هذا الفوز أطلق عليه "معجزة بيرن"، قد تم نيله على أرض غارقة بالمياه في العاصمة السويسرية، وهو أول لقب عالمي تحققه ألمانيا الغربية. تشاك بنفولد/م.س.


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