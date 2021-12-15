دوري الأمم الأوروبية.. القرعة تضع ألمانيا في "مجموعة الموت"

أوقعت قرعة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم لموسم 2022-2023 التي سحبت اليوم الخميس (16 ديسمبر/ كانون الأول 2021) في مدينة نيون السويسرية ثلاثة منتخبات أوروبية قوية في مجموعة واحدة أطلق عليها المراقبون "مجموعة الموت".

وتتكون المجموعة الثالثة من إيطاليا بطلة أوروبا ووصيفتها إنجلترا، وكذلك ألمانيا، ثم المجر. وتعدّ هذه المجموعة الأقوى على الإطلاق.

وفازت إنجلترا على ألمانيا في مرحلة خروج المغلوب من بطولة كأس أوروبا في وقت سابق من العام الجاري لكنها خسرت أمام إيطاليا في النهائي بركلات الترجيح في ملعب ويمبلي. وستواجه إنجلترا منتخب المجر الذي قابلته مرتين في تصفيات كأس العالم.

وأوقعت القرعة فرنسا بطلة دوري الأمم مع الدنمرك وكرواتيا والنمسا التي صعدت للدرجة الأولى في النسخة الأخيرة من المسابقة.

وستلعب إسبانيا وصيفة البطل مع جارتها البرتغال وسويسرا والتشيك. وستتقابل بلجيكا، التي تتصدر تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) للمنتخبات، مع هولندا وبولندا وويلز.

وستكون المباريات أيضا بمثابة اختبار جاد للمنتخبات الأوروبية قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، التي تقام في الفترة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر من العام المقبل، لتجنب درجات الحرارة المرتفعة في الدولة الخليجية.

لكن إيطاليا لم تضمن تأهلها بعد، وستلعب الملحق الأوروبي حيث من المتوقع أن تصطدم بالمنتخب البرتغالي.

وعلق هانزي فليك، الذي فاز بجميع مبارياته مع المنتخب الألماني عقب توليه قيادة الفريق خلفا ليواخيم لوف بعد (يورو 2020)، على القرعة قائلا: "إنها ممتازة ومثالية وجذابة. سنقيس أنفسنا بحثا عن الأفضل. يتعلق الأمر باختبار مستوانا".

وأضاف فليك "الجماهير تبدو متحمسة. إنها لقاءات كلاسيكية، نريد أن نقدم أداء جيدا". من جانبه، وصف روبيرتو مانشيني، مدرب منتخب إيطاليا، المواجهة مع المنتخب الألماني بأنها "إحدى كلاسيكيات كرة القدم العالمية".

فاز هانزي فليك بجميع مبارياته مع المنتخب الألماني عقب توليه قيادة الفريق خلفا ليواخيم لوف.

وقال ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا "عندما نواجه فرقا أضعف نسبيا على الورق، يدرك اللاعبون ذلك ومن الصعب العثور على (الأدرينالين)، إذا جاز التعبير، لتحفيز نفسك وتكون قادرا على المنافسة بشكل كبير".

ويبحث ديشان عن التتويج بلقبه الثالث مع منتخب (الديوك) عقب فوزه بكأس العالم 2018 بروسيا بالإضافة للنسخة الماضية لدوري الأمم هذا العام.

وأسفرت قرعة الأقسام الأخرى في البطولة عن الآتي:

القسم الثاني:

المجموعة الأولى: أوكرانيا وأسكتلندا وأيرلندا وأرمينيا.

المجموعة الثانية: أيسلندا وروسيا وإسرائيل وألبانيا.

المجموعة الثالثة: البوسنة والهرسك وفنلندا ورومانيا والجبل الأسود.

المجموعة الرابعة: السويد والنرويج وصربيا وسلوفينيا.

القسم الثالث:

المجموعة الأولى: تركيا ولوكسمبورج وليتوانيا وجزر فاروه.

المجموعة الثانية: أيرلندا الشمالية واليونان وكوسوفو وقبرص أو إستونيا.

المجموعة الثالثة: سلوفاكيا وبيلاروس وأذربيجان وكازاخستان أو مولدوفا.

المجموعة الرابعة: بلغاريا ومقدونيا الشمالية وجورجيا وجبل طارق.

القسم الرابع

المجموعة الأولى: ليشتنشتاين وكازاخستان أو مولدوفا وأندورا ولاتفيا.

المجموعة الثانية: مالطا وقبرص أو إستونيا وسان مارينو.

ع.ا/أ.ح ( رويترز، د ب أ)