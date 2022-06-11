 دوري الأمم- ألمانيا تكتسح إيطاليا بخماسية والمجر تقسو على إنجلترا برباعية | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 14.06.2022

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رياضة

دوري الأمم- ألمانيا تكتسح إيطاليا بخماسية والمجر تقسو على إنجلترا برباعية

كرر المنتخب المجري فوزه على مضيفه الإنجليزي وتغلب عليه برباعية نظيفة في الوقت الذي اكتسح فيه منتخب ألمانيا ضيفه منتخب إيطاليا بخمسة أهداف في الجولة الرابعة بالمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

فرحة الهدف الخامس لألمانيا في شباك إيطاليا (14/6/2022)

اللاعبون الألمان: مولر وفيرنر يتعانقان بعد تسجيل الهدف الخامس في شباك إيطاليا فيما تبدو معالم الهزيمة المؤلمة على لاعبي إيطاليا.

ألحق منتخبا ألمانيا والمجر خسارتين فادحتين بإيطاليا بطل أوروبا ووصيفه إنجلترا، ففاز الأول على ضيفه 5-2 والثاني على مضيفه 4- صفر مساء الثلاثاء (14 يونيو/ حزيران 2022)  ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من المستوى الأوّل لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وعلى ملعب "بوروسيا بارك" في مونشنغلادباخ، ألحقت ألمانيا الخسارة الأولى بإيطاليا في النسخة الثالثة لدوري الأمم بعدما تعادلا 1-1 افتتاحاً، قبل أن يفوز "أتزوري" على المجر 2-1 ويتعادل مع انجلترا سلباً.
في المقابل، حقق رجال المدرب هانز فليك فوزهم الاوّل بعد ثلاثة تعادلات أمام كل من إيطاليا وانجلترا والمجر بالنتيجة ذاتها 1-1 في هذه البطولة.
 وعاد إلى تشكيلة ألمانيا ليروي سانيه وتوماس مولر خلف المهاجم تيمو فيرنر، فيما من ناحية إيطاليا لعب ويلفريد غنونتو أساسياً في الرواق الأيسر الهجومي إلى جانب جاكومو راسبادوري ومهاجم نابولي ماتيو بوليتانو الذي استبدله المدرب روبرتو مانشيني في الدقيقة 44 بمدافع لاتسيو البرازيل الأصل لويز فيليبي للحد من خطورة لاعبي ألمانيا. 

يوزوا كيميش يحتفل بتسجيل الهدف الأول في مرمى إيطاليا (14/6/2022)

يوزوا كيميش يحتفل بتسجيل الهدف الأول، وتوماس مولر يحتفل معه، بينما الحسرة تبدو على لاعبي إيطاليا.


 منذ صافرة البداية، بدا أصحاب الأرض الأكثر خطورة، ولم تتأخر ألمانيا في افتتاح التسجيل بعد لعبة مشتركة بين فيرنر ودافيد راوم إلى يوزوا كيميش الذي سدد بيسراه من داخل المنطقة في شباك الحارس جانلويجي دوناروما (10).
 وترجم "مانشافت" استحواذه على الكرة وفرصه الخطرة إلى هدف ثانٍ سجله لاعب مانشستر سيتي الانجليزي إلكاي غوندوغان من ركلة جزاء بعدما أعاق أليساندرو باستوني الألماني يوناس هوفمان داخل المنطقة (45+4).
 وتابع الألمان المهرجان التهديفي في الشوط الثاني، فاضافوا ثلاثة أهداف في غضون 18 دقيقة بدأها مولر (51) وفيرنر هدفين (68 و69).
 وقلص غنونتو الفارق لصالح أبطال أوروبا بتسجيله الهدف الاول في الدقيقة 78، قبل أن يضيف باستوني الثاني (90+4).

المجر تتصدر المجموعة بجدارة
وكرر المنتخب المجري فوزه على مضيفه الإنجليزي فعلى استاد مولينيو، لقن منتخب المجر مضيفه الإنجليزي درسا قاسيا وفاز عليه بأربعة أهداف دون رد بعد أن فاز عليه ذهابا في بودابست بهدف دون رد.

وتقمص رونالد سالاي مهاجم فرايبورغ الألماني دور البطولة بتسجيله الهدفين الأول والثاني للمجر في الدقيقتين 16 و70 وتكفل زولت ناجي ودانييل جازداج بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 80 و.89 وأنهى منتخب إنجلترا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جون ستونز في الدقيقة 82 لحصوله على الإنذار الثاني.

 وانتزعت المجر صدارة "مجموعة الموت" بعدما ارتفع رصيدها إلى 7 نقاط لتدخل بقوة على خط التأهل إلى نصف النهائي بخلطها للأوراق، متقدمة بفارق نقطة عن ألمانيا ونقطتين عن "أتزوري"، فيما تجمد رصيد إنجلترا عند نقطتين في قاع الترتيب.

خ.س/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ)

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    الكاتب: زمن البدري


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