 دوري الأمم.. ألمانيا تحقق فوزها الأول وانتصار باهت لإسبانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.10.2020

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أخبار

دوري الأمم.. ألمانيا تحقق فوزها الأول وانتصار باهت لإسبانيا

حقق المنتخب الألماني فوزه الأول على الإطلاق في بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما تغلب على مضيفه الأوكراني في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بالمستوى الأول، والتي شهدت فوز المنتخب الإسباني على ضيفه السويسري.

كسر المنتخب الألماني صومه عن الانتصارات في دوري الأمم الأوروبية، بتحقيق فوزه الأول في المسابقة المستحدثة

كسر المنتخب الألماني صومه عن الانتصارات في دوري الأمم الأوروبية، بتحقيق فوزه الأول في المسابقة المستحدثة

كسر المنتخب الألماني صومه عن الانتصارات في دوري الأمم الأوروبية، بتحقيق فوزه الأول في المسابقة المستحدثة على مضيفه الأوكراني 2-1 السبت (10 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة للمستوى الأول، التي شهدت فوزاً خجولاً لإسبانيا المضيفة على حساب سويسرا 1-0.

وسجّل ماتياس غينتر (20) وليون غوريتسكا (49) لألمانيا، وروسلان مالينوفسكي (76 من ركلة جزاء) لأوكرانيا. وهو الفوز الأول لألمانيا بعد خسارتين وتعادلين في النسخة الأولى التي حل فيها ثالثاً خلف هولندا وفرنسا، وتعادلين في البطولة الحالية مع إسبانيا وسويسرا بنتيجة مماثلة 1-1. وهو الفوز الأول للمانشافت أيضاً منذ عودة المنافسات الدولية بعد توقف دام قرابة عشرة أشهر جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد تعادله أيضاً وديا مع تركيا 3-3 الأسبوع الماضي.

مدافع المنتخب الألماني ماتياس غينتر يعبر عن فرحته بتسجيل الهدف الأول في مرمى المنتخب الأوكراني

ماتياس غينتر يفتتح حصة التسجيل للمنتخب الألماني

فوز باهت لإسبانيا

وفي نفس المجموعة، هز ميكل أويارزابال الشباك مبكرا ليقود إسبانيا لفوز باهت 1-صفر على سويسرا ليبقي بلاده على قمة مجموعتها. وسجل مهاجم ريال سوسيداد الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 14 بعد أن حاول المنتخب السويسري الخروج بالكرة من الخلف لكنه فشل على نحو مروع، ليسجل أويارزابال بسهولة.

وأضاع أنسو فاتي لاعب برشلونة الشاب وأويارزابال المزيد من الفرص ليفشل فريق المدرب لويس إنريكي في زيادة النتيجة. وتتصدر إسبانيا المجموعة الرابعة في القسم الأول من الدوري برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات بفارق نقطتين عن ألمانيا.

ع.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Sepp Maier (picture-alliance/dpa)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    زيب ماير

    زيب ماير لُقّب أيضا "بالقطة" بفضل مرونته في الحركة. ويحمل ماير من خلال مشاركته في 95 مباراة رقما قياسيا كحارس مرمى للمنتخب الألماني لكرة القدم. أحرز في عام 1972 لقب البطولة الأوروبية إضافة إلى لقب بطولة العالم في 1974.

  • Paul Breitner (r.) kämpft mit dem italienischen Stürmer Sandro Mazzola (l.) um den Ball (picture-alliance/dpa)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    باول برايتنر

    لاعب الوسط المدافع باول برايتنر كان بمثابة لاعب استراتيجي ثوري محنك فوق عشب الملاعب. وفي 1974 أحرز لقب بطولة العالم وقبلها بعامين تُوج بطلا أوروبيا مع المنتخب الألماني لكرة القدم.

  • Franz Beckenbauer reckt den WM-Pokal in die Höhe. (picture-alliance/empics/N. Simpson)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    فرانتس بكنباور

    نجاحات فرانتس بكنباور الكبرى كانت لقب بطولة العالم كلاعب في 1974 وفي 1990 كمدرب الفريق. واعتُبر لوقت طويل شخصية لامعة في كرة القدم الألمانية وغيّر بخفته وتقنيته العالية دور لاعب الوسط أكثر من أي لاعب في العالم. وهو يُعتبر أيضا قائدا شرفيا للمنتخب الألماني لكرة القدم.

  • Andreas Brehme bejubelt seinen Treffer gegen Italien zum 1:0 (picture-alliance/ dpa/dpaweb)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    أندرياس بريمه

    المدافع أندرياس بريمه سطر التاريخ في عالم المستديرة من خلال إبداعة في قذف الكرة، اللاعب المولود في هامبورغ سجل في نهائي البطولة العالمية ضد إيطاليا في 1990 ركلة جزاء ليفوز المنتخب الألماني بواحد مقابل صفر. وظل بريمه طوال سنوات مدافعا مرموقا وكان يجيد بنفس المستوى قذف الكرة بالرجلين ـ ما شكل تطورا جديدا في كرة القدم الدولية.

  • Fritz Walter im jahr 1954 mit dem WM-Pokal in Berner Wankdorf-Stadion in der Hand. (picture-alliance/dpa)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    فريتس فالتر

    فريتس فالتر يُعد من بين الشخصيات المتميزة في عالم كرة القدم الألمانية. وخلال الفوز ببطولة العالم عام 1954 لم يكن فقط قائدا للفريق، بل أيضا اليد الممتدة للمدرب زيب هيربيرغر في الملعب. وتم تتويج فالتر كأول قائد شرفي للمنتخب الألماني لكرة القدم.

  • Fußball WM 90 Nationalmannschaft Deutschland Lothar Matthäus (picture-alliance/dpa/F. Kleefeldt)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    لوتار ماتيوس

    كان لوتار ماتيوس الشخصية المتميزة خلال بطولة العالم 1990 في إيطاليا. وبفضل سيطرته على اللعب انتزع المنتخب الألماني لقب البطولة في النهاية. شارك في 75 مباراة كقائد لمنتخب بلاده، كما شارك في 150 مباراة دولية ليصبح في حوزته رقم قياسي على هذه الصعيد. شارك ماتيوس في خمس بطولات عالمية وهو واحد من بين ستة قادة شرف المنتخب الألماني.

  • Bildergalerie Fußballspiele Deutschland vs Spanien (Bongarts/Getty Images/Lutz Bongarts)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    ماتياس زامير

    كان محفزا واستراتيجيا ورائدا، لعب ماتياس زامير 23 مرة في صفوف منتخب ألمانيا الديمقراطية سابقا، وبعد الوحدة الألمانية لصالح منتخب ألمانيا. سجّل ثمانية أهداف في 51 مباراة ضمن صفوف المنتخب الألماني. أما نجاحاته الكبرى فكانت الفوز في البطولة الأوروبية بإنكلترا عام 1996 والحصول على لقب وصيف البطولة الأوروبية بالسويد عام 1992.

  • Deutschland Fußball Günter Netzer wird 70 Fußball-WM 1974 Günter Netzer im Training (picture-alliance/dpa/I. Bajzat)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    غونتر نيتسر

    كان يُعتبر الروح الرقيقة والرجل الأول لكرة القدم الألمانية، وأحد أفضل لاعبي الوسط لجميع الأوقات. غونتر نيتسير اشتهر بتمريراته الدقيقة. وفي 1972 أحرز مع المنتخب الألماني لقب البطولة الأوروبية، وفي البطولة العالمية عام 1974 شارك في مباراة واحدة، ولم يشعر بأنه بطل عالمي. وكان لاعبا في المنتخب الوطني لمدة أكثر من عشر سنوات.

  • Bildergalerie Geschichte Deutschland vs Frankreich WM 1958 (picture-alliance/dpa)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    هلموت ران

    الآن يتوجب على ران قذف الكرة، ران يصيب الهدف، هذا ما دوّى به في عام 1954 صوت المذيع هربيرت تسيمرمان عبر الراديو. لاعب الجناح الأيمن هلموت ران أحرز الهدف الحاسم 3:2 ضد المجر في نهائي بطولة العالم لتهلل الأمة برمتها. وشارك "الزعيم" وهو لقب ران بفضل شخصيته القيادية في 40 مباراة دولية وسجل 21 هدفا.

  • Bildergalerie Gerd Müller Fußball WM gegen Niederlande Vorlage Tor 1974 (picture-alliance/dpa/P.Robinson)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    غيرد مولر

    غيرد مولر كان قناص أهداف نادر الوجود. سجل في مبارياته الدولية الـ 62 ما يعادل 68 هدفا. وكان مولر يسجل الأهداف عندما يكون الأمر ملحا، ففي نهائي بطولة العالم في 1974 سجل الهدف الحاسم 2:1 ضد هولندا. وفي 1972 أحرز "مفجّر الأمة" لقب البطولة الأوروبية. مولر كان يسجل الأهداف من كل زاوية وفي كل فرصة.

  • Uwe Seeler geht nach dem WM-Finale 1966 enttäuscht vom Platz (picture-alliance/dpa/K. Schnoerrer)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    أوفيه زيلر

    أوفيه زيلر هو قائد الشرف الوحيد من المنتخب الألماني الذي لم يحرز لقب بطولة العالم. وفي زمنه كان زيلر مهذبا للغاية ويُعد أفضل مهاجم في العالم. وكقائد للمنتخب الوطني أصبح في 1966 وصيف بطل العالم واحتل في البطولة العالمية 1970 المرتبة الثالثة. وسجل زيلر 43 هدفا في 72 مباراة مع المنتخب الألماني.

  • Sepp Herberger Bundestrainer Deutschland (picture-alliance/dpa)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    زيب هيربيرغر

    المدرب زيب هيربيرغر يُعتبر الرأس المدبر وراء "أعجوبة بيرن". فتح بأسلوبه المتميز الطريق أمام لقب البطولة العالمية في 1954. هيربيرغر كان بمثابة الأب للاعبين وكان يهتم بربط علاقة إنسانية جيدة معهم. ومن 1936 إلى 1942 ومن 1950 إلى 1964 قاد مصير المنتخب الوطني الألماني.


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بالوقت الضائع- ألمانيا تفرط في الفوز على إسبانيا بدوري أمم أوروبا

كان من المقرر لعب أربع دقائق بدلا من الوقت الضائع في مباراة ألمانيا وإسبانيا في شتوتغارت وظل منتخب ألمانيا فائزا حتى الدقيقة الرابعة لكن حكم المباراة لم يطلق صافرته، إلا في الدقيقة السادسة بعدما سجلت إسبانيا هدف التعادل.  

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