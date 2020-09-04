دوري الأمم.. ألمانيا تحقق فوزها الأول وانتصار باهت لإسبانيا

كسر المنتخب الألماني صومه عن الانتصارات في دوري الأمم الأوروبية، بتحقيق فوزه الأول في المسابقة المستحدثة على مضيفه الأوكراني 2-1 السبت (10 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة للمستوى الأول، التي شهدت فوزاً خجولاً لإسبانيا المضيفة على حساب سويسرا 1-0.

وسجّل ماتياس غينتر (20) وليون غوريتسكا (49) لألمانيا، وروسلان مالينوفسكي (76 من ركلة جزاء) لأوكرانيا. وهو الفوز الأول لألمانيا بعد خسارتين وتعادلين في النسخة الأولى التي حل فيها ثالثاً خلف هولندا وفرنسا، وتعادلين في البطولة الحالية مع إسبانيا وسويسرا بنتيجة مماثلة 1-1. وهو الفوز الأول للمانشافت أيضاً منذ عودة المنافسات الدولية بعد توقف دام قرابة عشرة أشهر جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد تعادله أيضاً وديا مع تركيا 3-3 الأسبوع الماضي.

ماتياس غينتر يفتتح حصة التسجيل للمنتخب الألماني

فوز باهت لإسبانيا

وفي نفس المجموعة، هز ميكل أويارزابال الشباك مبكرا ليقود إسبانيا لفوز باهت 1-صفر على سويسرا ليبقي بلاده على قمة مجموعتها. وسجل مهاجم ريال سوسيداد الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 14 بعد أن حاول المنتخب السويسري الخروج بالكرة من الخلف لكنه فشل على نحو مروع، ليسجل أويارزابال بسهولة.

وأضاع أنسو فاتي لاعب برشلونة الشاب وأويارزابال المزيد من الفرص ليفشل فريق المدرب لويس إنريكي في زيادة النتيجة. وتتصدر إسبانيا المجموعة الرابعة في القسم الأول من الدوري برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات بفارق نقطتين عن ألمانيا.

ع.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)