دوري الأمم: ألمانيا تتعادل مع سويسرا وإسبانيا تخسر أمام أوكرانيا

أفلتت ألمانيا من فخ ضيفتها سويسرا وخرجت بتعادل ثمين 3-3 في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

ودخل المنتخب الألماني مباراته وجاره السويسري على خلفية فوزه السبت على مضيفه الأوكراني 2-1، محققا انتصاره الأول في البطولة القارية الجديدة بعد سلسلة من خسارتين وتعادلين في النسخة الأولى ثم تعادلين في النسخة الحالية ضد إسبانيا (1-1) وسويسرا (1-1 أيضا).

وتقدم المنتخب السويسري بهدف سجله ماريو غافرانوفيتش في الدقيقة الخامسة، وأضاف ريمو فرويلر الهدف الثاني في الدقيقة 26، ثم سجل تيمو فيرنر الهدف الأول للمنتخب الألماني في الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب السويسري.

وفي الشوط الثاني سجل كاي هافيرتس هدف التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة 55، إلا أن غافرانوفيتش سجل الهدف الثاني له والثالث لسويسرا في الدقيقة 57، قبل أن يسجل سيرغ غنابري الهدف الثالث للمنتخب الألماني في الدقيقة 60.

وشهدت المباراة طرد فابيان شار لاعب المنتخب السويسري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

فوز تاريخي لأوكرانيا على إسبانيا

وفي المباراة الثانية في المجموعة، فكت أوكرانيا عقدتها أمام إسبانيا بفوز تاريخي عندما تغلبت عليها 1-صفر في كييف مساء الثلاثاء أيضا وسجل فيكتور تسياغانكوف الهدف الوحيد في الدقيقة 76.

وهو الفوز الأول لأوكرانيا في ثمان مواجهات ضد إسبانيا، والثاني لها في النسخة الثانية للمسابقة القارية الجديدة بعد الاول على سويسرا 2-1 في الجولة الأولى، فأنعشت آمالها في المنافسة على بطاقة المجموعة المؤهلة الى الدور نصف النهائي.

ودفعت إسبانيا ثمن الفرص الكثيرة التي أهدرتها قبل الهدف الأوكراني. وكانت إسبانيا أكرمت وفادة أوكرانيا برباعية نظيفة في الجولة الثانية في السادس من أيلول/سبتمبر الماضي على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد.

ولم تخسر اسبانيا مبارياتها السبع السابقة ضد أوكرانيا حيث فازت في الست الاخيرة وحافظت على نظافة شباكها في المباريات الخمس الاخيرة.

ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة بعد أربع مباريات فاز في اثنين منها وتعادل في واحدة وخسر واحدة، وفي المركز الثاني ألمانيا برصيد 6 نقاط ثم أوكرانيا بنفس الرصيد من النقاط، وأخيرا سويسرا ورصيدها نقطتان فقط.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)