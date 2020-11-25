دوري الأبطال.. مونشنغلادباخ يتصدر ومان سيتي يعبر لدور الـ16

سجل بوروسيا مونشنغلادباخ ثلاثة أهداف في شوط أول قوي، ليسحق شاختار دونيتسك 4-صفر ويبقى في صدارة المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020)، مع تبقي جولتين.

وسجل أهدف الفريق الألماني القائد لارس شتيندل، ثم نيكو إلفيدي، ثم إمبولو، وذلك في الشوط الأول، وأخيرا أوسكار فيندت في الشوط الثاني. ويتصدر مونشنغلادباخ المجموعة بثماني نقاط وسيلتقي مع إنتر ميلان في الجولة المقبلة، قبل أن يختتم مشواره أمام ريال مدريد.

وتدور حالياً مباراة إنتر، الذي يملك نقطتين، وريال مدريد صاحب أربع نقاط. ويملك شاختار أربع نقاط أيضاً.

وفي المجموعة الثالثة، سجل فيل فودن، لاعب وسط مانشستر سيتي، هدف المباراة الوحيد أمام المضيف أولمبياكوس بيريوس، ليحجز الفريق الإنجليزي مقعده في دور الستة عشر.

وحقق سيتي فوزه الرابع على التوالي في أبرز بطولات أوروبا للأندية، ليتصدر المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات، بينما يحتل أولمبياكوس المركز الثالث بثلاث نقاط.

إ.ع/ ي.أ (د ب أ، رويترز)