 دوري الأبطال: مونشنغلادباخ يكتسح شاختار.. والريال ينتصر على الانتر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 03.11.2020

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رياضة

دوري الأبطال: مونشنغلادباخ يكتسح شاختار.. والريال ينتصر على الانتر

فاز فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بنتيجة عريضة على مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني، ليتصدر الترتيب في المجموعة الثانية مؤقتا، في انتظار نهاية مباراة القمة بين ريال مدريد وأنتر ميلان.

فرحة لاعبي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بالهدف الخامس

فرحة لاعبي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بالهدف الخامس

اكتسح فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 6 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية  بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقمص الحسن بيليا دور البطولة لفريق مونشنغلادباخ بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق الثامنة و26 و78 وسجل الأهداف الثلاثة الأخرى فاليري بوندار، لاعب شاختار، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17 والجزائري رامي  بن سبعيني في الدقيقة 44 ولارس ستيندل في الدقيقة 65.

وخطف مونشنغلادباخ الصدارة بعدما رفع رصيده إلى خمس نقاط، بفارق نقطة أمام ريال وشاختار مع أفضلية للأول بفارق الأهداف، وأصبح إنتر أخيرا بنقطتين.

وبهذا الفوز حافظ مونشنغلادباخ على سجله خاليا من الهزائم في البطولة هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في اثنتين، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الأولى لشاختار هذا الموسم مقابل الفوز في  مباراة والتعادل في مثلها. 

الريال يحقق أول انتصار

واستعاد ريال مديد الإسباني توازنه ونغمة الانتصارات القارية بفوزه على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي 3-2. وسجل الفرنسي كريم بنزيمة (25) وسيرخيو راموس (33) والبرازيلي رودريغو (80) للريال، بينما سجل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (53) والكرواتي إيفان بيريتشيتش (68) لإنتر.

 وعانى حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة الأوروبية (13 لقب) قاريا في أول جولتين إذ تعّرض لخسارة مفاجئة وتاريخية على أرضه في الجولة الأولى أمام شاختار دانييتسك الأوكراني 2-3 وتعادل في الوقت القاتل من مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 2-2 في الثانية.

ليفربول والعلامة الكاملة

بينما واصل ليفربول انطلاقته القوية وحقق الانتصار الثالث على التوالي حيث تغلب على مضيفه أتلانتا الإيطالي 5 / صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة.

ويدين ليفربول بفضل كبير في الانتصار الكبير لمهاجمه البرتغالي دييجو جوتا الذي سجل ثلاثية (هاتريك) في الدقائق 16 و33 و55 بينما كان الهدفان  الآخران من نصيب النجم المصري محمد صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني،  وسجلاهما في الدقيقتين 47 و49 .

ا.ع/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)

  • الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب نادي بايرن ميونيخ

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    روبرت ليفاندوفسكي

    فاز الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بعد أن قاد هجوم نادي بايرن ميونيخ لتحقيق لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا وكان هداف المسابقة برصيد 15 هدفاً. وأحرز المهاجم البولندي ليفاندوفسكي مع النادي البافاري 55 هدفاً في 47 مباراة في جميع المسابقات، وتوج مع العملاق البافاري بالخماسية.

  • الحارس الألماني العملاق مانويل نوير

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    مانويل نوير

    توج الحارس العملاق مانويل نوير بجائزة أفضل حارس مرمى في دوري الأبطال بعد مساهمته في انجاز بايرن في دوري أبطال أوروبا، محافظاً على نظافة شباكه في ست مباريات من دوري الأبطال وغاب عن مباراة واحدة فقط طيلة الموسم. وكان نوير قد وصل إلى القائمة القصيرة للمرشحين لنيل جائزة الأفضل عام 2014، إلا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو فاز بها بعد موسم استثنائي مع ريال مدريد.

  • النجم البلجيكي كيفن دي بروين

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    كيفن دي بروين

    أما النجم البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ففاز بجائزة أفضل لاعب وسط في دوري الأبطال. ورغم عدم فوز فريقه بلقب البريميرليغ الموسم الماضي وخروجه من أبطال أوروبا، إلا أن دي بروين عادل رقماً قياسياً بتقديم 20 تمريرة حاسمة في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي وهو أعلى رقم في أوروبا.

  • اللاعب الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    جائزة "أفضل لاعب في أوروبا"

    جائزة "أفضل لاعب في أوروبا" هي جائزة سنوية تُمنح منذ عام 2011 من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل لاعب كرة قدم في القارة الأوروبية. وكانت الجائزة قد أُنشأت بمبادرة من رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم آنذاك الفرنسي ميشيل بلاتيني. تُمنح الجائزة بتصويت لجنة تحكيم تضم صحفيين تابعين للاتحادات الـ 55 المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

  • البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    البرغوث الأرجنتيني لونيل ميسي - 2011 و2015

    كان أول الفائزين بها الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أن حصل على 73.6 بالمائة من الأصوات، وجاء الإسباني تشافي هيرنانديز ثانياً والبرتغالي رونالدو ثالثاً في ذلك العام. وقاد ميسي برشلونة في ذلك الموسم للفوز بالخماسية، جميع الألقاب الممكنة باستثناء كأس الملك الذي ذهب إلى ريال مدريد. وعاد ميسي للفوز بالجائزة في 2015 بنسبة هي الأعلى في تاريخ الجائزة (91 بالمئة) بعد أن ساهم في تتويج برشلونة بالثلاثية الثانية.

  • مايسترو برشلونة السابق أندريس إنييستا

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    المايسترو أندريس إنييستا - 2012

    حصل مايسترو برشلونة السابق أندريس إنييستا على لقب الأفضل في أوروبا عام 2012 بعد أن حصل على نحو 36 بالمائة من أصوات الصحفيين بعد موسم فاز فيه الرسام مع برشلونة بكأس العالم للأندية وملك أسبانيا والسوبر الأوروبي والسوبر الأسباني، بجانب احتلال وصافة الدوري الإسباني والتأهل إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا. وجاء كل من ميسي ورونالدو في المركز الثاني.

  • لاعب المنتخب الفرنسي وبايرن ميونيخ السابق فرانك ريبيري

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    الفرنسي فرانك ريبيري - 2013

    حقق لاعب المنتخب الفرنسي وبايرن ميونيخ السابق فرانك ريبيري أكبر حلم في حياته بنيله لقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2013. فوز ريبيري باللقب جاء على حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي رونالدو بعد أن كان من المساهمين الأساسيين في الموسم التاريخي الذي خاضه بايرن ميونيخ آنذاك، حيث توج معه بلقب الدوري والكأس المحليين ومسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو- 2014 و2016 و2017

    حصل قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو ونجم ريال مدريد السابق على لقب الأفضل في أوروبا عام 2014 للمرة الأولى في مسيرته متقدماً على حارس بايرن مانويل نوير وزميله السابق آريين روبن. ونال "صاروخ ماديرا" الجائزة لمساهمته في تتويج ريال مدريد بلقبه العاشر دوري أبطال أوروبا. وعاد رونالدو للفوز بالجائزة لمرتين متتاليتين في 2016 و2017.

  • الكرواتي لوكا مودريتش

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    الكرواتي لوكا مودريتش - 2018

    بعد هيمنة ميسي ورونالدو على الجائزة على مدار أربعة أعوام فاجأ الجميع حصول لاعب ريال مدريد والمنتخب الكرواتي لوكا مودريتش على الجائزة، متفوقاً على زميله السابق في النادي الملكي رونالدو ونجم ليفربول المصري محمد صلاح. وجاء تتويج الكرواتي بالجائزة لدوره الهام في فوز الملكي بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي ومساهمته في وصول منتخب بلاده إلى نهائي مونديال روسيا 2018.

  • UEFA Super Cup - Liverpool v Chelsea (Reuters/M. Sezer)

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    الهولندي فيرجيل فان دايك - 2019

    للمرة الأولى منذ اعتماد الجائزة توج مدافع بالجائزة بنسبة 52 بالمائة من الأصوات، وهو قلب دفاع ليفربول الهولندي فان دايك الذي تفوق على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين، ميسي ورونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. وكان للهولندي الدور البارز في فوز النادي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا. كما أحرز لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم ذاته. لكن الأرجنتيني ميسي خطف "الكرة الذهبية" لذلك العام.


 

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