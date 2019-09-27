دوري الأبطال.. منافسة ألمانية حامية في "نهائي مبكر" بين بايرن وبرشلونة

بعدما أطاح بفريق تشيلسي الإنجليزي بسهولة من دور الستة عشر للبطولة، يواجه بايرن ميونخ الألماني اختباراً أصعب في خطوته التالية ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي برشلونة الإسباني غداً الجمعة (14 آب/أغسطس) في دور الثمانية للبطولة.

ويسعى برشلونة لاجتياز عقبة بايرن واستكمال مسيرته حتى الفوز بلقب البطولة من أجل إنقاذ موسمه من الفشل تحت قيادة المدرب كيكي سيتين الذي لم يستطع قيادة الفريق للحفاظ على لقبه في الدوري الإسباني إضافة لفشله في الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا.

في المقابل، يحلم بايرن بمضاعفة نجاحه في هذا الموسم وإحراز الثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري الأبطال الأوروبي) للمرة الثانية فقط في تاريخه حيث سبق له الفوز بها في موسم 2013. وحصد بايرن بالفعل لقبي الدوري والكأس المحليين ولم يعد أمامه سوى لقب دوري الأبطال.

ومن بين جميع الفرق التي تأهلت لدور الثمانية في البطولة هذا الموسم، فإن برشلونة وبايرن فقط هما من سبق لهما التتويج باللقب القاري الغالي حيث حصد كل منهما اللقب خمس مرات سابقة، ما جعل كثيرين يعتبرون المواجهة بين الفريقين بمثابة "نهائي مبكر".

مواجهة بين "أفضل حارسي مرمى في العالم"

وستشهد المباراة بين الفريقين مواجهة وصراعاً من نوع خاص بين حارسي المرمى الألمانيين مانويل نوير ومارك أندري تير ستيغن. وإذا أراد الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونح هز الشباك خلال مباراة الغد، سيكون عليهما هز شباك أحد الحارسين المتنافسين بقوة على حراسة مرمى المنتخب الألماني (المانشافت).

ويتطلع تير شتيغن حارس مرمى برشلونة إلى الإطاحة بمواطنه نوير من حراسة مرمى المنتخب الألماني والتي يسيطر عليها نوير منذ سنوات طويلة نجح خلالها في قيادة الفريق للعديد من الانتصارات إضافة لدوره البارز في فوز المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل. وقال ليون غوريتسكا، نجم بايرن ميونخ : "أعتقد أنه من الممكن القول إنهما أفضل حارسي مرمى في العالم".

نوير وتير شتيغن يُعتبران الأفضل في العالم

ويلعب نوير (34 عاماً) لبايرن منذ 2011 وأحرز معه جميع الألقاب الممكنة، بينما كان لقب مونديال 2014 هو أبرز إنجازاته مع المنتخب الألماني الذي خاض معه 92 مباراة دولية حتى الآن.

وفي المقابل، انتقل تير ستيغن (28 عاماً) إلى برشلونة في 2014 وأصبح حارساً من طراز عالمي من خلال العروض التي يقدمها مع الفريق الكتالوني حتى يصفه الإعلام الإسباني بأنه "ليونيل ميسي بقفازات" ما يعني أنه في عالم حراسة المرمى مثل ميسي في عالم المهاجمين. ويرى الكثيرون أن تير ستيغن مؤهل ليكون حارس المانشافت رقم 1، لكن هذا لم يحدث إلا في 24 مباراة حتى الآن في ظل وجود نوير.



منافسة على حراسة عرين المانشافت

وشارك نوير كحارس أساسي في البطولات الكبيرة منذ 2010 كما ظلت ثقة لوف بهذا الحارس في مونديال 2018 بروسيا رغم الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في البطولة لشهور عديدة قبل خوض تلك البطولة. وشن تير ستيغن بعض الانتقادات في العام الماضي ولكنها كانت بلا جدوى.

مساعي تير شتيغن في أن يحل محل نوير في حراسة المانشافت لم تنجح بعد

واستقبلت شباك نوير ستة أهداف خلال المباريات الثمانية التي خاضها مع الفريق في البطولة الأوروبية حتى الآن في الموسم الحالي. وقال أوليفر كان، حارس المرمى الأسبق للمنتخب الألماني وعضو مجلس إدارة نادي بايرن حالياً، إن الموسم المنقضي للدوري الألماني (بوندسليغا) أظهر "كم عدد اللحظات المهمة التي مر بها مانويل (نوير) وعدد الكرات المهمة التي تصدى لها".

في المقابل لعب تير ستيغن دوراً بارزاً أيضاً مع برشلونة حيث استقبلت شباكه سبعة أهداف فقط في مباريات الفريق بدوري الأبطال هذا الموسم حتى الآن. واعترف نجم بايرن ميونخ، ليون غوريتسكا، بأن مستوى تير ستيغن تطور بشكل هائل في برشلونة وأصبح حارساً من طراز عالمي، لكنه أضاف: "من الجيد بالنسبة لنا أن يكون مانويل حارساً لمرمى الفريق. الأمان الذي يقدمه والخبرة التي يتمتع بها أمر جيد لكل فريق في العالم".

ويلعب برشلونة مع بايرن في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لمنع تفشي الفيروس الذي أودى بحياة مئات الآلاف من مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن الفرنسي جان كلير توديبو لاعب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الاستعدادات لبدء الموسم الجديد، لكن ذلك لن يؤثر على استعدادات البارسا لمواجهة بايرن ميونخ.



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