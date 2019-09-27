دوري الأبطال.. منافسة ألمانية حامية في "نهائي مبكر" بين بايرن وبرشلونة

بعدما أطاح بفريق تشيلسي الإنجليزي بسهولة من دور الستة عشر للبطولة، يواجه بايرن ميونخ الألماني اختباراً أصعب في خطوته التالية ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي برشلونة الإسباني غداً الجمعة (14 آب/أغسطس) في دور الثمانية للبطولة.
ويسعى برشلونة لاجتياز عقبة بايرن واستكمال مسيرته حتى الفوز بلقب البطولة من أجل إنقاذ موسمه من الفشل تحت قيادة المدرب كيكي سيتين الذي لم يستطع قيادة الفريق للحفاظ على لقبه في الدوري الإسباني إضافة لفشله في الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا.
في المقابل، يحلم بايرن بمضاعفة نجاحه في هذا الموسم وإحراز الثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري الأبطال الأوروبي) للمرة الثانية فقط في تاريخه حيث سبق له الفوز بها في موسم 2013. وحصد بايرن بالفعل لقبي الدوري والكأس المحليين ولم يعد أمامه سوى لقب دوري الأبطال.
ومن بين جميع الفرق التي تأهلت لدور الثمانية في البطولة هذا الموسم، فإن برشلونة وبايرن فقط هما من سبق لهما التتويج باللقب القاري الغالي حيث حصد كل منهما اللقب خمس مرات سابقة، ما جعل كثيرين يعتبرون المواجهة بين الفريقين بمثابة "نهائي مبكر".
مواجهة بين "أفضل حارسي مرمى في العالم"
وستشهد المباراة بين الفريقين مواجهة وصراعاً من نوع خاص بين حارسي المرمى الألمانيين مانويل نوير ومارك أندري تير ستيغن. وإذا أراد الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونح هز الشباك خلال مباراة الغد، سيكون عليهما هز شباك أحد الحارسين المتنافسين بقوة على حراسة مرمى المنتخب الألماني (المانشافت).
ويتطلع تير شتيغن حارس مرمى برشلونة إلى الإطاحة بمواطنه نوير من حراسة مرمى المنتخب الألماني والتي يسيطر عليها نوير منذ سنوات طويلة نجح خلالها في قيادة الفريق للعديد من الانتصارات إضافة لدوره البارز في فوز المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل. وقال ليون غوريتسكا، نجم بايرن ميونخ : "أعتقد أنه من الممكن القول إنهما أفضل حارسي مرمى في العالم".
نوير وتير شتيغن يُعتبران الأفضل في العالم
ويلعب نوير (34 عاماً) لبايرن منذ 2011 وأحرز معه جميع الألقاب الممكنة، بينما كان لقب مونديال 2014 هو أبرز إنجازاته مع المنتخب الألماني الذي خاض معه 92 مباراة دولية حتى الآن.
وفي المقابل، انتقل تير ستيغن (28 عاماً) إلى برشلونة في 2014 وأصبح حارساً من طراز عالمي من خلال العروض التي يقدمها مع الفريق الكتالوني حتى يصفه الإعلام الإسباني بأنه "ليونيل ميسي بقفازات" ما يعني أنه في عالم حراسة المرمى مثل ميسي في عالم المهاجمين. ويرى الكثيرون أن تير ستيغن مؤهل ليكون حارس المانشافت رقم 1، لكن هذا لم يحدث إلا في 24 مباراة حتى الآن في ظل وجود نوير.
منافسة على حراسة عرين المانشافت
وشارك نوير كحارس أساسي في البطولات الكبيرة منذ 2010 كما ظلت ثقة لوف بهذا الحارس في مونديال 2018 بروسيا رغم الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في البطولة لشهور عديدة قبل خوض تلك البطولة. وشن تير ستيغن بعض الانتقادات في العام الماضي ولكنها كانت بلا جدوى.
مساعي تير شتيغن في أن يحل محل نوير في حراسة المانشافت لم تنجح بعد
واستقبلت شباك نوير ستة أهداف خلال المباريات الثمانية التي خاضها مع الفريق في البطولة الأوروبية حتى الآن في الموسم الحالي. وقال أوليفر كان، حارس المرمى الأسبق للمنتخب الألماني وعضو مجلس إدارة نادي بايرن حالياً، إن الموسم المنقضي للدوري الألماني (بوندسليغا) أظهر "كم عدد اللحظات المهمة التي مر بها مانويل (نوير) وعدد الكرات المهمة التي تصدى لها".
في المقابل لعب تير ستيغن دوراً بارزاً أيضاً مع برشلونة حيث استقبلت شباكه سبعة أهداف فقط في مباريات الفريق بدوري الأبطال هذا الموسم حتى الآن. واعترف نجم بايرن ميونخ، ليون غوريتسكا، بأن مستوى تير ستيغن تطور بشكل هائل في برشلونة وأصبح حارساً من طراز عالمي، لكنه أضاف: "من الجيد بالنسبة لنا أن يكون مانويل حارساً لمرمى الفريق. الأمان الذي يقدمه والخبرة التي يتمتع بها أمر جيد لكل فريق في العالم".
ويلعب برشلونة مع بايرن في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لمنع تفشي الفيروس الذي أودى بحياة مئات الآلاف من مختلف أنحاء العالم.
يذكر أن الفرنسي جان كلير توديبو لاعب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الاستعدادات لبدء الموسم الجديد، لكن ذلك لن يؤثر على استعدادات البارسا لمواجهة بايرن ميونخ.
م.ع.ح/و.ب (د ب أ)
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
هدف ليفاندوفسكي يحسم اللقب مبكرا
قبل نهاية البطولة بجولتين نجح بايرن ميونيخ في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لموسم 2019/2020. بعدما استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مساء الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران) أن يسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد أمام فيردر بريمن في الجولة 32 من البطولة.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
بداية مخيبة
استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب 2-2 أمام هيرتا برلين على أرض ملعبه "أليانز أرينا". وكان الفريق البافاري قريباً من الخسارة، إلا أنه نجح في اقتناص التعادل والحصول على نقطة واحدة فقط.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
استعادة التوازن
في الجولة الثانية من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته، وحقق فوزاً عريضاً على حساب شالكه. عرفت المباراة تألق هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز "هاتريك" ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
تعادل مُـر
في قمة الجولة الرابعة من "البوندسليغا"، سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1-1 أمام لايبزيغ العنيد. وتقدم البايرن في الشوط الأول بهدف أحرزه الهداف ليفاندوفسكي، بيد أن لايبزيغ نجح في إدراك التعادل وتصدر الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
سقوط مفاجئ
تعرض بايرن ميونيخ لخسارته الأولى في الدوري الألماني أمام هوفنهايم 1-2. وعاند الحظ بشكل كبير البايرن في تلك المباراة من الجولة السابعة في "البوندسليغا"، والتي استطاع فيها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ احتلال الصدارة برصيد 16 نقطة.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
خماسية مذلة
سحق فريق آينتراخت فرانكفورت خصمه بايرن ميونيخ بخماسية كاملة برسم الجولة العاشرة من الدوري الألماني. الفريق البافاري كان تائهاً طيلة أطوار المباراة وعجز عن إيقاف هجمات فرانكفورت، الذي أذاق البايرن خسارة مذلة هي الأسوأ له منذ عام 2009.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
إقالة كوفاتش
بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، أقال بايرن ميونيخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. وأكد الفريق البافاري في بيان له أن قرار التخلي عن كوفاتش أتى بتوافق بين إدارة الفريق والمدرب نفسه. وأسدل بذلك الستار عن تجربة كوفاتش التدريبية مع بايرن ميونيخ.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
مدرب مؤقت
عين بايرن ميوينخ هانزي فليك مدربا مؤقتا للفريق خلفاً للمدرب المُقال نيكو كوفاتش. وأبدى المدرب الألماني سعادته الكبيرة بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري، مؤكداً أنه لم يفكر طويلا لقبول عرض تدريب الفريق الألماني العملاق.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
بداية رائعة
في مباراة المدرب هانزي فليك الأولى، كشر الفريق البافاري عن أنيابه، ودك شباك غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في قمة الجولة الحادية عشرة من "البوندسليغا"، لتكون تلك المباراة فرصة مواتية لهانزي فليك، من أجل تقديم أوراق اعتماده في عالم الساحرة المستديرة.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
اقتراب من الصدارة
واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية تحت قيادة هانزي فليك، وبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر من الصدارة. فبرسم الجولة 17 حقق الفريق البافاري فوزاً مقنعا بثنائية نظيفة على حساب فولفسبورغ، ليصعد البايرن إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
الصعود للقمة
في الجولة 20، تمكن بايرن ميونيخ من اعتلاء الصدارة بعد فوزه بـ 3-1 على ماينز. وظهرت لمسة المدرب هانزي فليك بشكل واضح على الفريق، الذي استطاع استعادة بريقه المعهود بعد بداية موسم مخيبة للآمال.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
رد الصاع
واصل بايرن ميونيخ تحليقه وحيداً في صدارة "البوندسليغا" وحقق فوزاً عريضاً على آينتراخت فرانكفورت بـ 5-2. البايرن تسيد المباراة وكان الأفضل طيلة أطوارها ما مكنه من الفوز بنقاطها كاملة ورد الصاع لفرانكفورت، الذي تفوق على البايرن في النصف الأول من الموسم بخماسية مقابل هدف واحد.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
توسيع الفارق والاقتراب من اللقب
نجح بايرن ميونيخ في إلحاق الهزيمة بمطارده المباشر وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. ويدين الفريق البافاري بالفضل في تلك المباراة ليوشوا كيميش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وساعد هذا الفوز البايرن على توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى سبع نقاط كاملة، والاقتراب بشكل كبير للغاية من تحقيق اللقب.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
ماكينة أهداف
تألق روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت للغاية هذا الموسم. مهاجم البايرن ينفرد بصدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 31 هدفاً حتى الآن. وساعدت أهداف "القناص" البايرن على الفوز بنقاط أكثر من مباراة مهمة في مسار التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. إعداد: ر.م
الكاتب: مهدوي رضوان