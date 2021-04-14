دوري الأبطال: مانشستر سيتي يهزم سان جرمان ويخطو نحو النهائي

تغلب مانشستر سيتي الإنكليزي على باريس سان جيرمان الفرنسي 2-1 في عقر دار الأخير الأربعاء (أبريل/نيسان 2021) في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروباليخطو خطوة كبيرة نحو بلوغ النهائي.

وكان سان جيرمان الطرف الأفضل خلال الشوط الأول، الذي أحرز خلاله هدفه الوحيد، فيما تبارى لاعبوه في إهدار الفرص السهلة الأخرى التي سنحت لهم.

وفي الشوط الثاني، فرض مانشستر سيتي سيطرته المطلقة، ليحرز هدفين سهلا كثيرا من مهمته في لقاء الإياب، وكاد نجومه أن يسجلوا عددا أكبر من الأهداف لولا سوء الحظ الذي لازمهم في أكثر من فرصة.

وتقدم باريس سان جيرمان بهدف للبرازيلي ماركينيوس (15)، ورد مانشستر سيتي بهدفين في الشوط الثاني بواسطة البلجيكي كيفن دي بروين (64) والجزائري رياض محرز (71).

وبعد ذلك زادت الأمور صعوبة على أصحاب الأرض بعد طرد إدريسا جاي ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 77 بعد تدخل متهور على إيلكاي جندوجان.

وسيحتاج بطل فرنسا لإظهار القدرات التي مكنته من الفوز على برشلونة في كامب نو وبايرن ميونيخ في أليانز أرينا في الأدوارالسابقة إذا ما أراد البقاء في البطولة والتأهل للنهائي.

وتقام مباراة الاياب في مانشستر الثلاثاء المقبل حيث يحتاج سيتي الى التعادل فقط ليبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

هـ.د/ خ.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ)