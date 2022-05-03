دوري الأبطال - ليفربول يطيح بفياريال ويتأهل إلى المباراة النهائية

واصل ليفربول الإنجليزي حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه، بعدما تأهل للمباراة النهائية للمسابقة القارية، عقب فوزه الثمين 3 / 2 على مضيفه فياريال الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء (الثالث من مايو/ أيار 2022)، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب (آنفيلد) يوم الأربعاء الماضي، انتهت بفوز ليفربول 2 / صفر، ليفوز الفريق الأحمر 5 / 2 على نظيره الإسباني في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويظفر بورقة الترشح للمباراة النهائية للمرة العاشرة في تاريخه.

واستغل فياريال، الذي سجل ظهوره الأول في المربع الذهبي لدوري الأبطال منذ عام 2006، الظهور الباهت لليفربول خلال الشوط الأول، ليحرز الفريق الأصفر هدفين عن طريق السنغالي بولايي ديا والفرنسي فرانسيس كوكولين في الدقيقتين الثالثة و41 على الترتيب.

وسرعان ما قضى ليفربول على (ريمونتادا) فياريال في الشوط الثاني، بعدما أحرز البرازيلي فابينيو الهدف الأول من صناعة النجم الدولي المصري محمد صلاح، في الدقيقة 62، فيما تكفل (البديل) الكولومبي لويس دياز بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 67. ومنح ساديو ماني الفوز لليفربول، بعدما أضاف الهدف الثالث للفريق الضيف في الدقيقة 74، ليصبح الجناح السنغالي الهداف التاريخي للاعبين الأفارقة في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال برصيد 15 هدفا، بفارق هدف واحد أمام الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا. وتضاعفت معاناة فياريال خلال المباراة، بعدما لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه إيتيان كابوي في الدقيقة 85 لحصوله على الإنذار الثاني.

بعدما سجل هدف الفوز في مرمى فياريال أمسى النجم السنغالي ساديو ماني الهداف التاريخي للاعبين الأفارقة في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال برصيد 15 هدفا، بفارق هدف واحد أمام الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا.

وسبق لليفربول أن توج باللقب القاري الأهم ست مرات في أعوام 1977، 1987، 1981، 1984، 2005 و2019، وخسرها ثلاث مرات أعوام 1985 و2007 و2018.

وكان فياريال قد حقق مفاجأة من العيار الثقيل عندما أقصى العملاق البافاري، بايرن ميونيخ، من ربع النهائي، بعد الفوز عليه ذهابا والتعال معه إيابا في ميونيخ.

ولم يودّع ليفربول الأدوار الإقصائية من البطولة القارية الأولى بعد فوزه ذهاباً، منذ موسم 2001-2002 عندما أقصاه باير ليفركوزن الألماني ونجمه ميكايل بالاك من الدور ربع النهائي (1-صفر و2-4).

وكان هذا نصف النهائي الثاني عشر لليفربول في المسابقة القارية العريقة المتوج بلقبها ست مرات، آخرها في 2019.

وسبق للفريقين أن تواجها في مباراتين فقط قارياً، في نصف نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2015-2016 عندما عوّض ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب تأخره صفر-1 ذهاباً في إسبانيا إلى فوز 3-صفر إياباً في أنفيلد، قبل أن يخسر النهائي ضد إشبيلية وإيمري بالذات (1-3) في بازل السويسرية.

ويبحث ليفربول عن رباعية تاريخية لناد إنكليزي، بعد تتويجه بكأس رابطة الأندية محلياً ومنافسته على لقبي الكأس والدوري، وهو إنجاز سبقه إليه نادي سلتيك الاسكتلندي عام 1967.

وتوّج الفريق الأحمر هذا الموسم بكأس الرابطة المحلية على حساب تشلسي بركلات الترجيح (11-10) بعد تعادلهما سلباً في 27 شباط/فبراير الماضي، بلغ نهائي كأس الاتحاد الانكليزي حيث سيواجه تشلسي أيضاً في 14 من الشهر الحالي، ويتخلف بفارق نقطة واحدة في الدوري المحلي عن مانشستر سيتي المتصدر (83-82) قبل أربع مباريات على ختام البريميرليغ، علماً بأنه قد يتواجه معه في المباراة النهائية في دوري الأبطال المقررة في باريس في 28 من مايو/أيار الحالي في حال فوزه علىريال مدريد الإسباني في نصف النهائي الثاني الأربعاء.

ص.ش (د ب أ، أ ف ب)

