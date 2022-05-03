 دوري الأبطال - ليفربول يطيح بفياريال ويتأهل إلى المباراة النهائية | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 03.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

دوري الأبطال - ليفربول يطيح بفياريال ويتأهل إلى المباراة النهائية

بعدما أعطى فياريال الانطباع في الشوط الأول بأنه سيواصل مفاجآته بدوري أبطال أوروبا، قام ليفربول بـ"ريمونتادا" رائعة في الشوط الثاني ليبلغ النهائي العاشر له في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

Champions League I Villareal CF v Liverpool

واصل ليفربول الإنجليزي حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه، بعدما تأهل للمباراة النهائية للمسابقة القارية، عقب فوزه الثمين 3 / 2 على مضيفه فياريال الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء (الثالث من مايو/ أيار 2022)، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

مختارات

للمرة الثانية على التوالي يحرز ينزيمة ثلاثية بمباراة في دوري الأيطال، هذه المرة في شباك تشيلسي الإنجليزي ليقرب الريال من نصف النهائي، بينما فاجأ فياريال ضيفه بايرن ميونيخ وألحق به أول خسارة قارية هذا الموسم.

خطف فياريال الاسباني هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من ليفربول الانكليزي، فيما تعادل أشبيلية الاسباني مع شاختار دونيتسك الأوكراني على أرض الأخير بهدفين لكل منهما في نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب (آنفيلد) يوم الأربعاء الماضي، انتهت بفوز ليفربول 2 / صفر، ليفوز الفريق الأحمر 5 / 2 على نظيره الإسباني في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويظفر بورقة الترشح للمباراة النهائية للمرة العاشرة في تاريخه. 

واستغل فياريال، الذي سجل ظهوره الأول في المربع الذهبي لدوري الأبطال منذ عام 2006، الظهور الباهت لليفربول خلال الشوط الأول، ليحرز الفريق الأصفر هدفين عن طريق السنغالي بولايي ديا والفرنسي فرانسيس كوكولين في الدقيقتين الثالثة و41 على الترتيب.

وسرعان ما قضى ليفربول على (ريمونتادا) فياريال في الشوط الثاني، بعدما أحرز البرازيلي فابينيو الهدف الأول من صناعة النجم الدولي المصري محمد صلاح، في الدقيقة 62، فيما تكفل (البديل) الكولومبي لويس دياز بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 67. ومنح ساديو ماني الفوز لليفربول، بعدما أضاف الهدف الثالث للفريق الضيف في الدقيقة 74، ليصبح الجناح السنغالي الهداف التاريخي للاعبين الأفارقة في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال برصيد 15 هدفا، بفارق هدف واحد أمام الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا. وتضاعفت معاناة فياريال خلال المباراة، بعدما لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه إيتيان كابوي في الدقيقة 85 لحصوله على الإنذار الثاني.

النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول يمسيى الهداف التاريخي للاعبين الأفارقة في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال. (3/5/2022)

بعدما سجل هدف الفوز في مرمى فياريال أمسى النجم السنغالي ساديو ماني الهداف التاريخي للاعبين الأفارقة في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال برصيد 15 هدفا، بفارق هدف واحد أمام الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا.

وسبق لليفربول أن توج باللقب القاري الأهم ست مرات في أعوام 1977، 1987، 1981، 1984، 2005 و2019، وخسرها ثلاث مرات أعوام 1985 و2007 و2018.

وكان فياريال قد حقق مفاجأة من العيار الثقيل عندما أقصى العملاق البافاري، بايرن ميونيخ، من ربع النهائي، بعد الفوز عليه ذهابا والتعال معه إيابا في ميونيخ. 
 ولم يودّع ليفربول الأدوار الإقصائية من البطولة القارية الأولى بعد فوزه ذهاباً، منذ موسم 2001-2002 عندما أقصاه باير ليفركوزن الألماني ونجمه ميكايل بالاك من الدور ربع النهائي (1-صفر و2-4).
وكان هذا نصف النهائي الثاني عشر لليفربول في المسابقة القارية العريقة المتوج بلقبها ست مرات، آخرها في 2019.
 وسبق للفريقين أن تواجها في مباراتين فقط قارياً، في نصف نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2015-2016 عندما عوّض ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب تأخره صفر-1 ذهاباً في إسبانيا إلى فوز 3-صفر إياباً في أنفيلد، قبل أن يخسر النهائي ضد إشبيلية وإيمري بالذات (1-3) في بازل السويسرية.
 ويبحث ليفربول عن رباعية تاريخية لناد إنكليزي، بعد تتويجه بكأس رابطة الأندية محلياً ومنافسته على لقبي الكأس والدوري، وهو إنجاز سبقه إليه نادي سلتيك الاسكتلندي عام 1967.
 وتوّج الفريق الأحمر هذا الموسم بكأس الرابطة المحلية على حساب تشلسي بركلات الترجيح (11-10) بعد تعادلهما سلباً في 27 شباط/فبراير الماضي، بلغ نهائي كأس الاتحاد الانكليزي حيث سيواجه تشلسي أيضاً في 14 من الشهر الحالي، ويتخلف بفارق نقطة واحدة في الدوري المحلي عن مانشستر سيتي المتصدر (83-82) قبل أربع مباريات على ختام البريميرليغ، علماً بأنه قد يتواجه معه في المباراة النهائية في دوري الأبطال المقررة في باريس في 28 من مايو/أيار الحالي في حال فوزه علىريال مدريد الإسباني في نصف النهائي الثاني الأربعاء.

ص.ش (د ب أ، أ ف ب)

  • Paris Saint-Germain vs Chelsea 02.04.2014 Paris

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    إبراهيموفيتش برصيد 48 هدفا

    لا يجادل اثنان في علوّ كعب إبرا الذي يتغنى برصيد من 48 هدفا: ستة لصالح أياكس أمستردام، وثلاثة لليوفي، وستة للإنتر وأربعة لبرشلونة وتسعة لميلانو وعشرين بالتمام والكمال لباريس سان جيرمان. ومع ذلك لم يفز زلاتان أبراهيموفيتش يوما ومع أي فريق بالكأس ذات الأذنين.

  • Dynamo Kiew Toptorjäger der Champions League

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    أندري شيفشينكو 48 هدفا

    يتقاسم أندري شيفشينكو رصيد إبرا في سجل أهداف الأبطال. الفارق الوحيد هو أن الهدّاف الأوكراني فاز بلقب البطولة مع ميلان الإيطالي في موسم 2003. وهو النادي الذي أحرز بقميصه 29 هدفا، بينما أحرز 15 آخرين لصالح دينامو موسكو وأربعة لبرشلونة.

  • Stürmer-Star Alfredo di Stefano Real Madrid 1961

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    ألفريدو دي ستيفانو برصيد 49 هدفا

    أسطورة ريال مدريد، الأسطورة الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو. حمل قميص الملكي الأبيض 11 موسما، وفاز معه بلقب النسخة القديمة من المسابقة تواليا ما بين عامي 1956 و1960. كان من أفضل لاعبي عصره وقد أحرز 49 هدفا في مسابقة الأبطال. فارق الحياة عام 2014.

  • Thierry Henry Toptorjäger der Champions League

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    تيري هنري 50 هدفا

    تيري هنري، بطل العالم في مونديال 1998، كان من أبرز الهدّافين في تاريخ كرة القدم العالمية. تعددت محطاته بين موناكو الفرنسي حيث كانت البداية، مرورا بأرسنال، ثم برشلونة الإسباني الذي فاز معه بلقب الأبطال. وفي معقل نادي أرسنال شيد له تمثال برونزي. وقد بلغ رصيده من الأهداف في جميع هذه المحطات، في مسابقة دوري الأبطال خمسين هدفا.

  • Champions League | FC Bayern München - FC Barcelona

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    توماس مولر 52 هدفا

    أحرز الدولي الألماني توماس مولر أول أهدافه في مسابقة الـ"تشامبيونزليغ" مباشرة في أول مشاركة له في هذه البطولة. كان ذلك في مارس/ آذار من موسم 2009، في مباراة فاز فيها بايرن الألماني على لشبونة البرتغالي بسبعة أهداف مقابل هدف يتيم. كان حينها مولر في سن الـ 19 عاما. واليوم يزهو رصيده بـ52 هدفا، ولقبين مع بايرن، الأول في 2013 والثاني في 2020.

  • Van Nistelrooy Toptorjäger der Champions League

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    رود فان نيستلروي و56 هدفا

    منتقلا بين ثلاثة أندية: آيندهوفن ومانشستريونايتد ثم ريال مدريد، أحرز الهولندي فان نيستلروي 56 هدفا. ومع ذلك لم يسعفه أبدا الحظ في الفوز بلقب البطولة مع أي من هذه الفرق.

  • Raul Gonzalez Toptorjäger der Champions League

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    راؤول غونزاليز بلانكو 71 هدفا

    راؤول، أسطورة الملكي الذي لا ينسى! لا أحد استطاع إلى اليوم تحطيم رقمه في عدد مبارياته مع هذا النادي والتي تبلغ 500 مباراة على مستوى الليغا، و132 مباراة أخرى ضمن منافسات دوري الأبطال. ثلاث مرات فاز باللقب مع الريال ورصيده التهديفي 71 هدفا بالتمام والكمال.

  • Fußball I UEFA Champions League: Real Madrid vs Borussia Mönchengladbach

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    كريم بنزيمة 84 هدفا

    الفرنسي كريم بنزيمة. انتقل إلى ريال مدريد في 2009 قادما من ليون الفرنسي. أربع مرات فاز باللقب مع النادي الإسباني. ومنذ 2019 يلعب بضمادات حول يده اليمني، لماذا ذلك؟ لا أحد يعرف السبب بالتحديد. لكن ما هو مؤكد أن رصيده بلغ اليوم 84 هدفا.

  • FIFA | Weltfußballer Robert Lewandowski FC Bayern München

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    روبرت ليفاندوفسكي 85 هدفا

    في المركز الثالث على قائمة أبرز هدّافي دوري الأبطال يتربع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بمجموع 85 هدفا. في موسم 2020 فاز بلقب هدّاف الموسم في هذه المسابقة. لناديه السابق بروسيا دورتموند أحرز 17 هدفا ولبايرن الباقي بمجموع 68 هدفا.

  • UEFA Champions League | Paris Saint-Germain - Manchester City | Lionel Messi

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    البرغوث و125 هدفا

    120 هدفا أحرزها البرغوث لصالح برشلونة الإسباني قبل أن يودع ناديه باتجاه باريس سان جيرمان الفرنسي. ولستة مواسم تربع ليونيل ميسي على صدارة أبرز هدّافي المسابقة، ولأربع مرات رفع مع زملاءه في البارسا الكأس ذات الأذنين عاليا.

  • Manchester United v Atalanta: Group F - UEFA Champions League

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    كريستيانو رونالدو المتربع

    ليس غريبا أن يفوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب دوري الأبطال خمس مرات. فكريستيانو رونالدو ماكينة أهداف لا تتوقف. أحرز مع ريال مدريد 105 أهداف، ومع مانشستر يونايتد 21 هدفا ويوفينتوس تورين 14 هدفا. وبرصيد 140 هدف لا يزال متربعا على صدارة هدّافي دوري الأبطال ولا يبدو أن أحدا سوف يزحزحه حاليا من مركزه.


مواضيع ذات صلة

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! 03.05.2022

لم يتبق سوى هدف واحد أمام كريم بنزيمة، نجم ريال مدريد ليتقاسم مع الصاروخ البافاري روبرت ليفاندوفسكي نفس الرصيد من الأهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. لكن يتقدم الاثنين أسماء رنانة!

Thiago Alcantara of Liverpool in action during the UEFA Champions League Semi Final Leg One match between Liverpool and Villarreal at Anfield on April 27, 2022 in Liverpool, United Kingdom. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto)

هل يبتسم الحظ لتياغو نجم ليفربول ويدخل التاريخ بهذا الإنجاز؟ 28.04.2022

من الممكن أن يصبح تياغو ألكانتارا ثاني لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يفوز باللقب مع ثلاثة فرق مختلفة. مساهمة اللاعب في فوز فريقه على فياريال كان لها دور فعال في الحفاظ على تلك الآمال حية.

Liverpool v Villarreal - UEFA Champions League - Semi Final - First Leg - Anfield Liverpool s Sadio Mane scores their side s second goal of the game during the UEFA Champions League semi final, first leg match at Anfield, Liverpool. Picture date: Wednesday April 27, 2022. Use subject to restrictions. Editorial use only, no commercial use without prior consent from rights holder. PUBLICATIONxNOTxINxUKxIRL Copyright: xPeterxByrnex 66594264

ليفربول يتجاوز فياريال بثنائية ويقترب من نهائي دوري الأبطال 27.04.2022

وضع ليفربول الإنكليزي قدماً في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوزه المستحق 2-صفر على ضيفه فياريال الإسباني على ملعب أنفيلد في ذهاب الدور نصف النهائي.