 دوري الأبطال.. ليفربول ممنوع من دخول ألمانيا لمواجهة لايبزيغ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 04.02.2021

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رياضة

دوري الأبطال.. ليفربول ممنوع من دخول ألمانيا لمواجهة لايبزيغ

رفضت الشرطة الألمانية منح تصريح استثنائي لبعثة فريق ليفربول الإنجليزي لدخول ألمانيا لخوض مباراة ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا مع فريق لايبزيغ. والآن بات على لايبزيغ الألماني أن يجد بديلاً بأسرع ما يمكن.

صلاح وزملاؤه ممنوعون من دخول ألمانيا لمواجهة فريق لايبزيغ.

صلاح وزملاؤه ممنوعون من دخول ألمانيا لمواجهة فريق لايبزيغ.

صرحت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الخميس (الرابع من فبراير/ شباط 2021) بأن الشرطة الاتحادية رفضت طلباً لإصدار تصريح استثنائي لبعثة فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم لدخول البلاد.

وأوضحت المتحدثة أن "مرسوم الحماية من كورونا الصادر من الحكومة الألمانية يوم الجمعة الماضي ينص على استثناءات قليلة فقط ولا ينص على قواعد خاصة للرياضيين المحترفين". وتابعت المتحدثة أن الشرطة الاتحادية أبلغت نادي لايبزيغ اليوم أن "توصيف الواقعة لا يندرج تحت الظروف الاستثنائية".

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وإذا أصرت الشرطة على موقفها لن يكون من الممكن إقامة مباراة ليفربول ولايبزيغ الألماني كما كان مقرراً لها في السادس عشر من الشهر الجاري في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وذلك يتعين على لايبزيغ الآن أن يقترح بديلاً بأسرع ما يمكن، لكن النادي الألماني لم يعلق على قرار الشرطة بعد.

يأتي ذلك على خلفية القرار الخاص بفرض حظر دخول على الأشخاص القادمين من المناطق المتضررة على نحو خاص من سلالات كورونا المتحورة، ومن هذه المناطق بريطانيا، ويسري القرار حتى السابع عشر من الشهر الجاري أي لما بعد يوم واحد من الموعد المقرر لمباراة الذهاب.

وكان قد تحدد العاشر من آذار/مارس المقبل موعدا لمباراة الإياب في ليفربول.

وحسب قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن الفريق المضيف هو المسؤول عن تنظيم المباراة، ويجب أن يتوافر توضيح بشأن هذه المباراة في موعد أقصاه الثامن من الشهر الجاري، وفي أسوأ الحالات، في حال تعذر إقامة المباراة، سيتم احتساب نتيجتها بهزيمة لايبزيغ بثلاثة أهداف مقابل صفر.

ويجب أن ينتهي دور الستة عشر من البطولة في موعد أقصاه الثاني من نيسان/أبريل المقبل. وكان مسؤولو لايبزيغ تقدموا بطلب يوم الاثنين الماضي للسماح لبعثة ليفربول بالدخول إلى ألمانيا.

خ.س/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

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    حتى بالنسبة لبايرن ميونيخ، يبدو كل شيء إلى حد كبير طبيعياً. وخصوصاً أن الهداف - ليون غوريتسكا - لديه تموجات شعر أطول من قبل.

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