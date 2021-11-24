دوري الأبطال: لشبونة يطيح بدورتموند ويتأهل للدور الثاني

لحق سبورتنغ لشبونة البرتغالي بقافلة المتأهلين إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الكبير 3 / 1 على بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الأربعاء (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول (دور المجموعات) للبطولة.

وشهدت نفس المجموعة اليوم أيضا فوز أياكس الهولندي 2 / 1 على مضيفه بشكتاش التركي.

ورفع سبورتنغ لشبونة رصيده إلى تسع نقاط لينفرد بالمركز الثاني في المجموعة بفارق ثلاث نقاط أمام دورتموند الذي مني بالهزيمة الثالثة على التوالي في مبارياته بهذه المجموعة. وبذلك يكون دورتموند قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا ليكمل المشوار في الدوري الأوروبي.

وضمن سبورتنغ لشبونة إنهاء منافسات الدور الأول في المركز الثاني بغض النظر عن نتائج مباريات الجولة الأخيرة لتفوقه في فارق المواجهة المباشرة مع دورتموند. وأنهى الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين في الدقيقتين 30 و39.

وفي الشوط الثاني، استغل الفريق تفوقه العددي بعد طرد إيمري تشان لاعب دورتموند في الدقيقة 75، وسجل هدفه الثالث عن طريق بدرو بورو في الدقيقة 81 فيما سجل دونيايل مالين الهدف الوحيد لدورتموند في نهاية المباراة.

وفي المجموعة نفسها، قلب أياكس الهولندي تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2 / 1 في الشوط الثاني على مضيفه بشكتاش. وحافظ أياكس على العلامة الكاملة محققا انتصاره الخامس على التوالي ليعزز صدارته للمجموعة برصيد 15 نقطة علما بأنه ضمن التأهل للدور الثاني قبل مباريات هذه الجولة.

وفي المقابل، ظل رصيد بشكتاش خاليا من النقاط حيث مني اليوم بالهزيمة الخامسة على التوالي.

لايبزيغ يسحق بروج البلجيكي

وفي المجموعة الأولى قلب مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2 / 1 على باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة.

وتأهل الفريقان سويا إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) بالبطولة مع الفوز الساحق 5 / صفر لفريق لايبزيغ الألماني على مضيفه كلوب بروج البلجيكي في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وحسم لايبزيغ المباراة تماما في شوطها الأول برباعية نظيفة في شباك مضيفه كلوب بروج.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)