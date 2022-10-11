دوري الأبطال: لايبزيغ يهزم الريال ودورتموند يرافق السيتي لثمن النهائي

تأهل فريق بوروسيا دورتموند الألماني برفقة مانشستر سيتي الإنجليزي إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تعادلا سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء (25 أكتوبر/تشرين الأول 2022) في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة والتي شهدت أيضا فوز إشبيلية الإسباني على كوبنهاغن الدنماركي 3 / صفر.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. وأهدر رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، ركلة جزاء في الدقيقة 58.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه كان ضمن تأهله لدور الـ16 قبل مباراة اليوم، فيما رفع دورتموند رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني.

وبهذه النتيجة ضمن بوروسيا دورتموند التأهل لدور الـ16 بغض النظر عن نتائج آخر جولة لاسيما وأنه يتفوق على أشبيلية في المواجهات المباشرة، حيث فاز دورتموند 4 / 1 ذهابا وتعادلا 1/1 في مباراة الإياب.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق إشبيلية الإسباني على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي 3 / صفر. وسجل أهداف إشبيلية يوسف النصيري وإيسكو وجونزالو مونتييل في الدقائق 61 و88 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

حارس دورتموند غريغور كوبيل يتصدى ببراعة لركلة جزاء نفذها رياض محرز (25/10/2022)

لايبزيغ يسقط الريال ويعزز آماله

وفي المجموعة السادسة، أسقط لايبزيغ الألماني ضيفه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 3-2 ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة، معززًا آماله ببلوغ الدور ثمن النهائي.

ورفع لايبزيغ رصيده الى 9 نقاط بفارق نقطة عن النادي الملكي الذي ضمن تأهله في الجولة السابقة، ومتقدمًا بثلاث نقاط عن شاختار دوناتيسك الأوكراني المتعادل 1-1 مع مضيفه سلتيك الاسكتلندي (نقطتان).

وسيكفي لايبزيغ التعادل في الجولة الاخيرة ضد شاختار للتأهل، علمًا أنه في حال خسارته وتساويهما في النقاط، ستكون البطاقة من نصيب الفريق الأوكراني بفضل المواجهتين المباشرتين بعد أن فاز شاختار 4-1 في ألمانيا في الجولة الاولى.

في لايبزيغ.

سجل الكرواتي جوسكو غفارديول (13)، الفرنسي كريستوفر نكونكو (18) والبديل تيمو فيرنر (81) أهداف أصحاب الأرض، فيما أحرز هدفي الضيوف البرازيليان فينيسيوس جونيور (44) ورودريغو (90+4 من ركلة جزاء).

وهذه الخسارة الاولى لريال مدريد هذا الموسم في جميع المسابقات.

كريستوفر نكونكو يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لفريق لايبزيغ في مرمى النادي الملكي بدوري أبطال أوروبا (25/10/2022)



وخاض ريال مدريد المباراة بغياب هدافه الفرنسي كريم بنزيمة ًالذي يعاني من إصابة في الفخذ الأيسر حرمت المتوج مؤخرا بالكرة الذهبية من المشاركة في الفوز على إشبيلية 3-1 في الدوري المحلي، والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي تعرض "لضربة في الفخذ" خلال اللقاء مع النادي الأندلسي، وصانع الالعاب الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، وذلك بعدما أعلن النادي الملكي عن سحب اسمه من تشكيلة المباراة من دون تحديد السبب.

هـ.د/ص.ش (د ب أ، أ ف ب )