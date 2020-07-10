 دوري الأبطال: لايبزيغ يقصي أتلتيكو مدريد ويبلغ المربع الذهبي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 13.08.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

دوري الأبطال: لايبزيغ يقصي أتلتيكو مدريد ويبلغ المربع الذهبي

لعله أكبر إنجاز له، إذ بلغ فريق لايبزيغ الألماني الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عقب فوزه على أتلتيكو مدريد الإسباني وليضرب موعدا مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

فرحة لاعبي لايبزيغ بهدف الفوز.

فرحة لاعبي لايبزيغ بهدف الفوز.

لقن فريق لايبزيغ الألماني منافسه أتلتيكو مدريد الإسباني درسا قاسيا وأطاح به خارج بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز عليه 2 / 1 اليوم الخميس (13 آب/ أغسطس 2020) في دور الثمانية للبطولة. وبهذا الفوز حجز لايبزيغ موقعه للمرة الأولى في تاريخه في المربع الذهبي للبطولة على عكس الكثير من التوقعات التي سبقت المواجهة.

مختارات

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي رغم سيطرة لايبزيغ على مجريات اللعب بشكل كبير في هذا الشوط. وفي الشوط الثاني، ترجم لايبزيغ تفوقه إلى هدف التقدم بتوقيع داني أولمو في الدقيقة 50 ثم انتقض أتلتيكو وسجل هدف التعادل بضربة جزاء حصل عليها وسددها البديل البرتغالي الشاب جواو فيليكس في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 88، وبينما بدا أن المباراة في طريقها إلى الوقت الإضافي، انتزع لايبزيغ الفوز بهدف سجله الأمريكي البديل تايلر أدامز.

ويلتقي لايبزيغ في المربع الذهبي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي تغلب على أتالانتا الإيطالي 2 / 1 أمس الأربعاء في أولى مباريات دور الثمانية.

وعلى عكس المتوقع، كانت الهيمنة لفريق لايبزيغ خلال معظم أوقات المباراة وخصوصا في الشوط الأول من المباراة حيث استغل الفريق الألماني لياقته البدنية العالية وسرعة لاعبيه للسيطرة على مجريات اللعب وحاصر أتلتيكو في نصف ملعبه معظم الوقت.

ويشار إلى ان عشاق كرة القدم على موعد يوم غد مع المباراة الاخرى بدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا والتي تجمع بين بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني.

إ.ع/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

 

مواضيع ذات صلة

Schweiz Champions League Auslosung

مواجهة نارية محتملة بين برشلونة وبايرن في ربع نهائي دوري الأبطال 10.07.2020

في موسم غريب وبعد توقف لأشهر، تُستأنف المباريات الأربع المتبقية ضمن ثمن نهائي دوري الأبطال في الثامن من الشهر المقبل، لكن قرعة دور ربع النهائي أجريت الجمعة وتعد بمواجهات مثيرة.

Bayer Leverkusen - FC Bayern München

بايرن يثأر من ليفركوزن ويقترب أكثر من لقب البوندسليغا 06.06.2020

في عقر دار مضيفه وبمهرجان أهداف ثأر بايرن لهزيمتين بالدوري أمام ليفركوزن، ليواصل زحفه نحو لقب البوندسليغا للعام الثامن تواليا. وفي مباريات أخرى فاز ماينز على فرانكفورت وتعادل لايبزيغ مع بادربورن وهوفنهايم مع دوسلدورف.

FC Bayern München - Ziehung Champions League 2012

موقف تاريخي بدوري أبطال أوروبا.. ودورتموند في انتظار مفاجأة 12.12.2019

تشهد قرعة دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا موقفا يحدث للمرة الأولى في تاريخ البطولة. وتشارك أندية من خمس دول فقط في هذا الدور. ونظرا لنظام القرعة يمكن أن تكون هناك مفاجأة في انتظار دورتموند الألماني!

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

دوري الأبطال: لايبزيغ يقصي أتلتيكو مدريد ويبلغ المربع الذهبي

ريمونتادا باريس سان جيرمان تحلّ عقدة الفريق التاريخية

دوري الأبطال.. منافسة ألمانية حامية في "نهائي مبكر" بين بايرن وبرشلونة

نادي كولونيا يفاجئ مشجعاً استقال بسبب رسم مسجد على قمصان اللاعبين

ألمانيا: تمديد حظر حضور الجماهير للمباريات حتى نهاية أكتوبر

بعد انتهاء الأجل رسميا.. أين سيلعب جادون سانشو؟