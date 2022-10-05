دوري الأبطال.. لايبزيغ رابع فريق ألماني يتأهل لدور الـ16

لحق لايبزيغ الألماني بركب الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا باكتساحه مضيفه شاختار دونييتسك الأوكراني 4-صفر، اليوم الأربعاء (2 نوفمبر/تشرين الثاني 2022)، وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة من الجولة السادسة الأخيرة.

وبذلك يكون لايبزيغ رابع فريق ألماني بعد بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت يتأهل لهذذا الدور.

وتقدم لايبزيغ، الذي كان بحاجة إلى نقطة واحدة للتأهل، بهدف في الدقيقة العاشرة عندما تصدى أناتولي تروبين حارس مرمى شاختار لتسديدة تيمو فيرنر، لكن كريستوفر نكونكو انقض على الكرة المرتدة ليهز الشباك.

وفي الدقيقة 50، ضاعف أندري سيلفا تقدم لايبزيغ، بعدما تلقى كرة هيأها محمد سيماكان بضربة رأس داخل منطقة الجزاء وسدد من زاوية ضيقة.

وبعد مرور ساعة من اللعب، هيأ نكونكو الكرة إلى دومينيك سوبوسلاي الذي راوغ حارس المرمى قبل أن يسدد في الشباك الخالية. وزاد البديل داني أولمو من غلة الأهداف بتسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 68.

فرحة نكونكو ورفاقه بالهدف الأول للايبزيغ

وفي المجوعة نفسها وعلى ملعب (سانتياغو برنابيو)، تمكن ريال مدريد من الفوز على سيلتك الأسكتلندي. وافتتح النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش التسجيل في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله البرازيلي رودريغو الهدف الثاني في الدقيقة 21 من ركلة جزاء أخرى. وأضاع سيلتيك فرصة تقليص الفارق، بعدما أهدر لاعبه يوسيب يورانوفيتش ركلة جزاء للفريق الأسكتلندي في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، أضاف ماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور وفيديريكو فالفيردي الأهداف الثالث والرابع والخامس للفريق الملكي في الدقائق 51 و61 و71 على الترتيب، فيما تكفل جوتا بإحراز هدف سيلتيك الوحيد في الدقيقة 84.

وبذلك، أنهى الريال (حامل اللقب) مسيرته في المجموعة وهو متربعا على الصدارة برصيد 13 نقطة، ليلاقي في الدور المقبل أحد الفرق الحاصلة على المركز الثاني بالمجموعات الأخرى، فيما جاء لايبزيغ في المركز الثاني برصيد 12 نقطة. واحتل شاختار المركز الثالث في جدول الترتيب، لينتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي ، بينما تذيل سيلتيك الترتيب بنقطتين، ليودع المسابقات القارية هذا الموسم.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)