دوري الأبطال.. لايبزيغ رابع فريق ألماني يتأهل لدور الـ16

لحق لايبزيغ الألماني بركب الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا باكتساحه مضيفه شاختار دونييتسك الأوكراني 4-صفر، اليوم الأربعاء (2 نوفمبر/تشرين الثاني 2022)، وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة من الجولة السادسة الأخيرة.
وبذلك يكون لايبزيغ رابع فريق ألماني بعد بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت يتأهل لهذذا الدور.
وتقدم لايبزيغ، الذي كان بحاجة إلى نقطة واحدة للتأهل، بهدف في الدقيقة العاشرة عندما تصدى أناتولي تروبين حارس مرمى شاختار لتسديدة تيمو فيرنر، لكن كريستوفر نكونكو انقض على الكرة المرتدة ليهز الشباك.
وفي الدقيقة 50، ضاعف أندري سيلفا تقدم لايبزيغ، بعدما تلقى كرة هيأها محمد سيماكان بضربة رأس داخل منطقة الجزاء وسدد من زاوية ضيقة.
وبعد مرور ساعة من اللعب، هيأ نكونكو الكرة إلى دومينيك سوبوسلاي الذي راوغ حارس المرمى قبل أن يسدد في الشباك الخالية. وزاد البديل داني أولمو من غلة الأهداف بتسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 68.
فرحة نكونكو ورفاقه بالهدف الأول للايبزيغ
وفي المجوعة نفسها وعلى ملعب (سانتياغو برنابيو)، تمكن ريال مدريد من الفوز على سيلتك الأسكتلندي. وافتتح النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش التسجيل في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله البرازيلي رودريغو الهدف الثاني في الدقيقة 21 من ركلة جزاء أخرى. وأضاع سيلتيك فرصة تقليص الفارق، بعدما أهدر لاعبه يوسيب يورانوفيتش ركلة جزاء للفريق الأسكتلندي في الدقيقة 35.
وفي الشوط الثاني، أضاف ماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور وفيديريكو فالفيردي الأهداف الثالث والرابع والخامس للفريق الملكي في الدقائق 51 و61 و71 على الترتيب، فيما تكفل جوتا بإحراز هدف سيلتيك الوحيد في الدقيقة 84.
وبذلك، أنهى الريال (حامل اللقب) مسيرته في المجموعة وهو متربعا على الصدارة برصيد 13 نقطة، ليلاقي في الدور المقبل أحد الفرق الحاصلة على المركز الثاني بالمجموعات الأخرى، فيما جاء لايبزيغ في المركز الثاني برصيد 12 نقطة. واحتل شاختار المركز الثالث في جدول الترتيب، لينتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي ، بينما تذيل سيلتيك الترتيب بنقطتين، ليودع المسابقات القارية هذا الموسم.
ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
إبراهيموفيتش برصيد 48 هدفا
لا يجادل اثنان في علوّ كعب إبرا الذي يتغنى برصيد من 48 هدفا: ستة لصالح أياكس أمستردام، وثلاثة لليوفي، وستة للإنتر وأربعة لبرشلونة وتسعة لميلانو وعشرين بالتمام والكمال لباريس سان جيرمان. ومع ذلك لم يفز زلاتان أبراهيموفيتش يوما ومع أي فريق بالكأس ذات الأذنين.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
أندري شيفشينكو 48 هدفا
يتقاسم أندري شيفشينكو رصيد إبرا في سجل أهداف الأبطال. الفارق الوحيد هو أن الهدّاف الأوكراني فاز بلقب البطولة مع ميلان الإيطالي في موسم 2003. وهو النادي الذي أحرز بقميصه 29 هدفا، بينما أحرز 15 آخرين لصالح دينامو موسكو وأربعة لبرشلونة.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
ألفريدو دي ستيفانو برصيد 49 هدفا
أسطورة ريال مدريد، الأسطورة الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو. حمل قميص الملكي الأبيض 11 موسما، وفاز معه بلقب النسخة القديمة من المسابقة تواليا ما بين عامي 1956 و1960. كان من أفضل لاعبي عصره وقد أحرز 49 هدفا في مسابقة الأبطال. فارق الحياة عام 2014.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
تيري هنري 50 هدفا
تيري هنري، بطل العالم في مونديال 1998، كان من أبرز الهدّافين في تاريخ كرة القدم العالمية. تعددت محطاته بين موناكو الفرنسي حيث كانت البداية، مرورا بأرسنال، ثم برشلونة الإسباني الذي فاز معه بلقب الأبطال. وفي معقل نادي أرسنال شيد له تمثال برونزي. وقد بلغ رصيده من الأهداف في جميع هذه المحطات، في مسابقة دوري الأبطال خمسين هدفا.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
توماس مولر 52 هدفا
أحرز الدولي الألماني توماس مولر أول أهدافه في مسابقة الـ"تشامبيونزليغ" مباشرة في أول مشاركة له في هذه البطولة. كان ذلك في مارس/ آذار من موسم 2009، في مباراة فاز فيها بايرن الألماني على لشبونة البرتغالي بسبعة أهداف مقابل هدف يتيم. كان حينها مولر في سن الـ 19 عاما. واليوم يزهو رصيده بـ52 هدفا، ولقبين مع بايرن، الأول في 2013 والثاني في 2020.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
رود فان نيستلروي و56 هدفا
منتقلا بين ثلاثة أندية: آيندهوفن ومانشستريونايتد ثم ريال مدريد، أحرز الهولندي فان نيستلروي 56 هدفا. ومع ذلك لم يسعفه أبدا الحظ في الفوز بلقب البطولة مع أي من هذه الفرق.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
راؤول غونزاليز بلانكو 71 هدفا
راؤول، أسطورة الملكي الذي لا ينسى! لا أحد استطاع إلى اليوم تحطيم رقمه في عدد مبارياته مع هذا النادي والتي تبلغ 500 مباراة على مستوى الليغا، و132 مباراة أخرى ضمن منافسات دوري الأبطال. ثلاث مرات فاز باللقب مع الريال ورصيده التهديفي 71 هدفا بالتمام والكمال.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
كريم بنزيمة 86 هدفا
الفرنسي كريم بنزيمة. انتقل إلى ريال مدريد في 2009 قادما من ليون الفرنسي. أربع مرات فاز باللقب مع النادي الإسباني. منذ 2019 يلعب بضمادات حول يده اليمني، لماذا ذلك؟ لا أحد يعرف السبب بالتحديد. وفي نصف نهائي مثير بين ريال مدريد وسيتي (إياب)، أحرز بنزيمة هدفا من ركلة جزاء أنهت تماما أحلام رجالات غوارديولا في الفوز بلقب المسابقة الأوروبية إثر خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
روبرت ليفاندوفسكي 86 هدفا
في المركز الثالث على قائمة أبرز هدّافي دوري الأبطال يتربع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بمجموع 85 هدفا. في موسم 2020 فاز بلقب هدّاف الموسم في هذه المسابقة. لناديه السابق بروسيا دورتموند أحرز 17 هدفا ولبايرن الباقي بمجموع 69 هدفا.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
البرغوث و125 هدفا
120 هدفا أحرزها البرغوث لصالح برشلونة الإسباني قبل أن يودع ناديه باتجاه باريس سان جيرمان الفرنسي. ولستة مواسم تربع ليونيل ميسي على صدارة أبرز هدّافي المسابقة، ولأربع مرات رفع مع زملاءه في البارسا الكأس ذات الأذنين عاليا.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
كريستيانو رونالدو المتربع
ليس غريبا أن يفوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب دوري الأبطال خمس مرات. فكريستيانو رونالدو ماكينة أهداف لا تتوقف. أحرز مع ريال مدريد 105 أهداف، ومع مانشستر يونايتد 21 هدفا ويوفينتوس تورين 14 هدفا. وبرصيد 140 هدف لا يزال متربعا على صدارة هدّافي دوري الأبطال ولا يبدو أن أحدا سوف يزحزحه حاليا من مركزه.