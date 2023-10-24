دوري الأبطال: كاين يمنح بايرن فوزه الثالث تواليا على حساب غلطة سراي

عاد بايرن ميونيخ الألماني من أسطنبول بفوزه الثالث توالياً في المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتغلبه على غلطة سراي التركي 3-1 الثلاثاء في الجولة الثالثة بفضل هدافه الجديد الإنجليزي هاري كاين.

وواجه بايرن ميونيخ ضغطا شديداً من غلطة سراي لأكثر من 70 دقيقة قبل أن يسجل هدفين ليحقق الفوز 3-1 ما يبقيه في صدارة المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

الانتصار السادس عشر توالياً للبايرن

وبعد فوزه الصادم على مانشستر يونايتد الإنجليزي في "أولد ترافورد" بنتيجة 3-2، سعى غلطة سراي إلى أن يسجل نتيجة كبرى أخرى على حساب بايرن، لكن العملاق البافاري كان في الموعد الثلاثاء ليعود من ملعب منافسه بانتصاره الثالث توالياً في المجموعة والسادس عشر على التوالي في دور المجموعات حيث لم يذق طعم الهزيمة في آخر 37 مباراة، وذلك في إنجاز قياسي لم يحققه أي فريق في تاريخ المسابقة (34 فوزاً و3 تعادلات).

ووجد الفريق البافاري، الذي يتصدر الترتيب برصيد تسع نقاط، بينما يحتل الفريق التركي المركز الثاني برصيد أربع نقاط نفسه في موقف دفاعي على نحو غير معتاد إذ شن غلطة سراي 20 هجمة مقابل ست هجمات لبايرن ليتعادل الفريقان 1-1 في أول نصف ساعة.

وكانت مواجهة الثلاثاء الأولى بين الفريقين منذ موسم 1972-1973 حين تعادلا في ذهاب الدور الأول 1-1 قبل أن يفوز بايرن إياباً بنتيجة كاسحة 6-0.

وعزز فريق المدرب توماس توخل صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، بفارق 5 نقاط عن غلطة سراي الثاني و8 عن كوبنهاغن الدنماركي الثالث الذي يحل لاحقاً ضيفاً على مانشستر يونايتد الباحث عن فوز يعيده الى دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة الى ثمن النهائي بعد خسارته في الجولتين الأوليين أمام العملاق البافاري (3-4) وغلطة سراي.

جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ (يسار) وعبد الكريم بارداكجي لاعب غلطة سراي خلال المباراة

بداية قوية للمضيف التركي

وبعد بداية لصالح المضيف التركي من ناحية السيطرة، ضربه بايرن بهدف الافتتاح عبر الفرنسي كينغلسي كومان الذي وصلته الكرة على الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء من ليروي سانيه، فأطلقها أرضية على يمين الحارس الأوروغوياني فرناندو موسليرا (8).

وكان الفريق التركي قريباً أكثر من مرة من إدراك التعادل إن كان عبر كريم أكتورك أوغلو أو كان أيهان، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى الدقيقة 30 حين أدرك الأرجنتيني ماورو إيكاردي التعادل من ركلة جزاء انتزعها بنفسه من يوسوا كيميش ونفذها على طريقة "بانينكا" في شباك سفين أولرايش.

شوط ثان مشوق

وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة، ثم بدأ غلطة سراي الثاني بفرصة للأوروغوياني لوكاس توريرا الذي وصلته الكرة من إيكاردي، فأطلقها من خارج المنطقة قريبة جداً من القائم (52).

وبعد رأسية لتوريرا في الشباك الخارجية للمرمى البافاري (59) وتسديدة للروي سانيه وجدت في طريقها موسيالا (62)، كان كاين "في المكان المناسب واللحظة المناسبة" ليقول كلمته في الدقيقة 72، مسجلاً هدفه الحادي عشر في 12 مباراة بقميص النادي البافاري، بعدما وصلته الكرة بعرضية من جمال موسيالا، فسددها أولاً في المدافع ثم عادت اليه ليتابعها في الشباك التركية (73).

ولم يخسر بايرن الآن في 37 مباراة متتالية في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وهو رقم قياسي. ويواجه مانشستر يونايتد فريق كوبنهاغن في المباراة الأخرى بالمجموعة في وقت لاحق.

وأقر كاين في تصريح لشبكة "برايم فيديو" أن المباراة "لم تكن سهلة، لقد ضغطوا علينا كثيراً. جعلونا نعاني في الشوط الأول لكننا لعبنا بشكل أفضل في الثاني"، مضيفاً "نحن نتحسن من أسبوع الى آخر. كانت أمسية معقدة، لكن هذا النوع من الانتصارات يمنحنا الثقة".

ع.ح/ ع.ش (أ ف ب ، رويترز)