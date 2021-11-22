 دوري الأبطال: فوز بايرن ويونايتد وتشيلسي وتعادل مخيب لبرشلونة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 23.11.2021

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رياضة

دوري الأبطال: فوز بايرن ويونايتد وتشيلسي وتعادل مخيب لبرشلونة

في مباراة تحصيل حاصل بدوري أبطال أوروبا نجح بايرن في الفوز على دينامو كييف، فيما اكتسح تشيلسي منافسه يوفنتوس برباعية نظيفة، وقاد رونالدو مانشستر يونايتد لدور الـ16، فيما خرج برشلونة بتعادل مخيب على أرضه أمام بنفيكا.

Fußball | Champions League | Kiew - Bayern

رغم غياب خمسة من لاعبيه محجورين بسبب فيروس "كوفيد-19"، واصل بايرن ميونيخ الألماني مشواره المثالي في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، محققا العلامة الكاملة في خمس مباريات بفوزه على مضيفه دينامو كييف الأوكراني 2-1 الثلاثاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) في مباراة تحصيل حاصل ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

ووسط الثلوج التي كانت تغطي أرضية الملعب افتتح هدفي النادي البافاري، الذي سبق وضمن تأهله إلى ثمن النهائي في الجولة الماضية، نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 14 بتسديدة خلفية رائعة. وسجل الفرنسي كينغسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 42، فيما أحرز دينيس غارماش هدف دينامو كييف الوحيد (70).

وعزز بايرن ميونيخ صدارته للمجموعة مع 15 نقطة، فيما بقي دينامو كييف متذيلاً للمجموعة بنقطة يتيمة. وهدف الليلة الذي سجله ليفاندوفسكي المرشح للفوز بالكرة الذهبية هو التاسع له في تسع مباريات في دوري الأبطال.

Fußball | Champions League | Kiew - Bayern

تعادل مخيب لبرشلونة

وفي مباراة لاحقة في المجموعة نفسها انتهت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، خيم التعادل السلبي على مواجهة برشلونة الإسباني وبنفيكا البرتغالي. ولم تفلح محاولات الفريقين في هز شباك الأخر طوال 90 دقيقة من المباراة التي أقيمت في ملعب "كامب نو" في مدينة برشلونة الإسبانية. ورفع برشلونة رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين عن بنفيكا صاحب المركز الثالث.

وسيكون على برشلونة الفوز على مضيفه بايرن ميونخ في الجولة السادسة والأخيرة أو التعادل مع خسارة منافسه بنفيكا أو تعادله مع ضيفه دينامو كييف الأوكراني في الجولة المقبلة.

تشيلسي يكتسح يوفنتوس ويحجز مقعده في دور الـ16

وتأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) بالبطولة عقب فوزه على يوفنتوس الإيطالي 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة، والتي شهدت أيضا تعادل مالمو السويدي وزينيت سان بطرسبرج الروسي 1/1.

وسجل أهداف تشيلسي تريفوه تشالوباه وريتشي جيمس وكالوم هودسون أودوي وتيمو فيرنر في الدقائق 25 و56 و58 والخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبهذا الفوز تأهل فريق تشيلسي إلى دور الـ16، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة بفارق المواجهات المباشرة أمام يوفنتوس، الذي احتل المركز الثاني بذات الرصيد من النقاط، حيث كان ضمن تأهله للدور التالي من الجولة الماضية. كان تشيلسي خسر في المباراة الأولى أمام يوفنتوس بهدف نظيف.

فولفسبورغ يخسر أمام أشبيلية

وجدد فريق أشبيلية الإسباني آماله في التأهل لدور الـ16 بفوزه الثلاثاء على ضيفه فولفسبورغ الألماني 2 / صفر في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة السابعة، ورفع أشبيلية رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد فولفسبورغ عند خمس نقاط في المركز الرابع الأخير.

وفي المباراة الثانية بنفس المجموعة، فاز ليل على ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدف نظيف سجله جوناثان ديفيد في الدقيقة .31 ورفع ليل رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ريد بول عند سبع نقاط في المركز الثاني. 

رونالدو يقود يونايتد لدور الـ16

وقاد المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى الدور ثمن النهائي بتسجيله هدفاً ومساهمته في الثاني خلال الفوز على مضيفه فياريال الإسباني 2- صفر الثلاثاء على ملعب "لا سيراميكا" في فياريال في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة. 
 وافتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة 78 في ثاني فرصة فقط لفريقه في المباراة رافعا رصيده إلى ستة أهداف في 5 مباريات في دور المجموعات هذا الموسم.  ورفع رونالدو غلته إلى 140 هدفا في 181 مباراة المسابقة القارية العريقة، وبات أول لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد يسجل في 5 مباريات متتالية في دوري الابطال.
 وساهم رونالدو أيضا في الهدف الثاني عندما مرر الكرة إثر هجمة مرتدة سريعة، إلى البديل راشفورد فهيأها بدوره إلى جيدون سانشو الذي سددها قوية في سقف العارضة (90) مسجلا هدفه الأول بألوان فريقه منذ انضمامه الى صفوفه هذا الصيف قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.
وخاض يونايتد المباراة بقيادة المدرب المساعد لاعبه وسطه السابق مايكل كاريك الخليفة المؤقت للمدرب المقال من منصبه لسوء النتائج هدافه السابق الدولي النروجي أولي غونار سولشاير.
ص.ش/ز.أ.ب (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

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