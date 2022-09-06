دوري الأبطال ـ ريال وسيتي على مشارف ثمن النهائي وفوز أول لتشلسي ويوفنتوس

تقدم ريال مدريد الإسباني خطوة أخرى نحو التأهل للأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تغلب 2 / 1 على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السادسة في مرحلة المجموعات للمسابقة القارية

ارتفع رصيد الريال (حامل اللقب) إلى 9 نقاط، ليحكم قبضته على الصدارة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الثلاث الأولى التي خاضها في المجموعة، فيما توقف رصيد شاختار عند 4 نقاط، لكنه ظل في المركز الثاني.

لايبزيغ يتمسك بالأمل

وأنعش لايبزيغ الألماني آماله، أقلها المنافسة على البطاقة الثانية للمجموعة السادسة إلى ثمن نهائي المسابقة عندما تغلب على ضيفه سلتيك الاسكتلندي 3-1 الأربعاء في لايبزيغ في افتتاح الجولة الثالثة.

وسجل الفرنسي كريستوفر نكونكو (27) والبرتغالي أندريه سيلفا (65 و77) أهداف لايبزيغ، ومواطن الأخير جواو فيليبي "جوتا" (47) هدف سلتيك.

تغلب لايبزغ على ضيفه سلتيك الاسكتلندي 3-1 في لايبزيغ في افتتاح الجولة الثالثة.

والفوز هو الأول للايبزيغ بعد خسارتين متتالتين أمام شاختار دانييتسك الأوكراني وريال مدريد الإسباني، فتخلص من المركز الأخير رافعا رصيده إلى ثلاث نقاط بفارق نقطتين أمام سلتيك صاحب نقطة وحيدة.

ويحل لايبزيغ الذي سجل هدفين ألغيا بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر"، ضيفا على رينجرز الثلاثاء المقبل في غلاسكو في الجولة الرابعة.

سالزبورغ ودينامو زغرب

وفاز نادي سالزبورغ النمساوي على دينامو زغرب الكرواتي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين سالزبورغ بهذا الفوز إلى لاعبه السويسري نواه أوكافور الذي أحرز هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء (71)، ليرفع رصيد فريقه إلى خمس نقاط.

وهذا الفوز هو الأول للنادي النمساوي في دور المجموعات هذا الموسم، بعد تعادله مع ميلان وتشلسي بالنتيجة نفسها 1-1 في الجولتين السابقتين. لكن سالزبورغ سجل مباراته العاشرة من دون خسارة في كل المسابقات، كما هذه هي المباراة السادسة توالياً التي يفوز فيها على أرضه.

في المقابل، تعد هذه هي الخسارة الثانية توالياً لدينامو زغرب في المسابقة القاريّة الأم، بعدما فاز افتتاحاً على تشلسي بهدف نظيف، قبل أن يخسر أمام ميلان 1-3.

تشيلسي وميلان

أنعش تشيلسي الإنجليزي آماله في التأهل لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً ثميناً 3 / صفر على ضيفه ميلان الإيطالي اليوم، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وكانت هذه المباراة الثانية لتشلسي بقيادة بوتر في المسابقة القارية العريقة عقب تعادله المخيب أمام سالزبورغ 1-1 في أول مباراة له معه عقب إقالة الألماني توماس توخل إثر الخسارة أمام دينامو زغرب صفر-1 في الجولة الأولى.

آماله في التأهل لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على ميلان

ارتفع رصيد تشيلسي، حامل لقب المسابقة عامي 2012 و2021، إلى 4 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة، بفارق نقطة وحيدة خلف ريد بول سالزبورغ النمساوي (المتصدر).

في المقابل، تجمد رصيد ميلان، ثاني أكثر الأندية المتوجة بدوري الأبطال بسبعة ألقاب، عند 4 نقاط في المركز الثالث، بفارق المواجهات المباشرة خلف تشيلسي.

سيتي يسحق كوبنهاغن بخماسية

سجل إيرلينغ هالاند ثنائية رفعت رصيده إلى 19 هدفاً مع مانشستر سيتي في كل المسابقات ليقود فريقه لسحق كوبنهاغن 5-صفر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولم يهدر هالاند وقتاً إذ أنه سجل هدفا مبكرا افتتح به التسجيل قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 32. وقبل ست دقائق على نهاية الشوط الأول، سجل دافيت خوتشولافا عن طريق الخطأ في مرماه.

وقرر بيب جوارديولا مدرب سيتي إخراج هالاند بين شوطي المباراة، ولكن تواصلت الأهداف إذ سجل رياض محرز من ركلة جزاء بعد عشر دقائق

على بداية الشوط الثاني قبل أن يكمل جوليان ألفاريز الخماسية.

وبهذا الفوز السهل يرفع سيتي رصيده إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات في صدارة المجموعة السابعة بدوري الأبطال، ويحتاج إلى نقطتين فقط لحجز مقعد في مراحل خروج المغلوب. ويتذيل كوبنهاغن المجموعة بنقطة وحيدة من ثلاث مباريات

بنفيكا وباريس سان جيرمان

فرض بنفيكا البرتغالي التعادل على ضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 1 1/، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى سبع نقاط ليتشارك الصدارة مع بنفيكا صاحب الرصيد ذاته من النقاط، فيما يحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل مكابي حيفا الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وفي المباراة الأولى، تقدم باريس سان جيرمان عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة 22، قبل أن يسجل زميله دانيلو بيريرا هدف التعادل لبنفيكا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 42.

يوفنتوس ومكابي حيفا

استعاد يوفنتوس الإيطالي توازنه، وحقق فوزه الأول في المجموعة بعد خسارته في أول مباراتين، وذلك على حساب مكابي حيفا الإسرائيلي 3/1.

من جانبه، استعاد يوفنتوس الإيطالي توازنه، وحقق فوزه الأول في المجموعة بعد خسارته في أول مباراتين، وذلك على حساب مكابي حيفا الإسرائيلي 3/1.

تقدم يوفنتوس عن طريق أدريان رابيو في الدقيقة 35، قبل أن يضيف دوسان فلاهوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 50، لكن دين ديفيد سجل هدف تقليص الفارق للفريق الإسرائيلي في الدقيقة 75. وفي الدقيقة 83، سجل رابيو الهدف الثاني له والثالث لفريقه، لينجح في اقتناص أول ثلاث نقاط له في دور المجموعات. يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة سوف يصعدان لدور الـ16 في البطولة، في حين ينتقل صاحب المركز الثالث للعب في بطولة الدوري الأوروبي.

دورتموند يستمر يواصل ثباته



سجل بروسيا دورتموند ثلاث أهداف في الشوط الأول ليهزم إشبيلية المضيف 4-1 في مباراتهما ضمن المجموعة السابعة ويستمر بثبات في طريقه نحو انهاء دور المجموعات ضمن أول مركزين في المجموعة. وضع رافائيل جيريرو الألمان في المقدمة بتسديدة صاروخية من مسافة 16 مترا قبل أن يسدد جود بيلينجهام البالغ من العمر 19 عاما في الزاوية البعيدة بشكل رائع من داخل منطقة الجزاء، ليصبح أصغر قائد يسجل في أي مباراة بدوري أبطال أوروبا.



ويحتل دورتموند، الذي يستضيف بايرن ميونيخ في الدوري الألماني يوم السبت المقبل، المركز الثاني في المجموعة برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، د ب أ، رويترز)