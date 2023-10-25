دوري الأبطال ـ دورتموند يهزم نيوكاسل ويطارد باريس المتصدر

حقق بوروسيا دورتموند الألماني فوزا ثمينا على مضيفه نيوكاسل الإنجليزي (1/0).

وبدأت المباراة سريعة من الطرفين وكانت المحاولة الأولى من جانب الضيوف عندما توغل الهولندي دونيل مالن داخل المنطقة منفردا بالحارس نيك بوب لكن الاخير تصدى لمحاولته ببراعة (2)، ورد نيوكاسل مباشرة بعدها بكرة مباغتة سددها انتوني غوردون وتصدى لها حارس دورتموند السويسري غريغور كوبل.

ومرة أخرى جاء الخطر عن طريق مالن الذي سدد كرة تصدى لها بوبفتهيأت امام نيكلاس فولكروغ فسددها مرة جديدة باتجاه المرمى وأبطل بوب مفعولها (10). وأصيب مهاجم نيوكاسل الدولي السويدي ألكسندر ايزاك فخرج وحل بدلا منه كالوم ويلسون بعد مرور ربع ساعة.

وسجل فيليكس نميشا هدف المباراة الوحيد لدورتموند في الدقيقة الأخيرة بالشوط الأول. ورفع دورتموند رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن نيوكاسل صاحب المركز الثالث.

باريس في الصدارة

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، اعتلى باريس سان جيرمان الفرنسي صدارة المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه ميلان الإيطالي (3/0)، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمسابقة.

ورفع باريس رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد ميلان عند نقطتين في المركز الرابع والأخير.

وتقدم باريس عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 32، قبل أن يضيف راندل كولو مواني الهدف الثاني في الدقيقة 52. وفي الدقيقة 89 سجل لي كانغ إن الهدف الثالث لباريس.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، رويترز)