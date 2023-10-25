 دوري الأبطال ـ دورتموند يهزم نيوكاسل ويطارد باريس المتصدر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 25.10.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

دوري الأبطال ـ دورتموند يهزم نيوكاسل ويطارد باريس المتصدر

على ملعب "سانت جيمس بارك"، عاد دورتموند بفوز ثمين للغاية من أرض نيوكاسل بهدف نظيف ضمن مباريات المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا، فيما اعتلى باريس سان جيرمان الفرنسي صدارة المجموعة بتغلبه على ميلان.

فليكس نميشا يحتفل بهدفه في مرمى فريق نيوكاسل

على ملعب "سانت جيمس بارك"، عاد دورتموند بفوز ثمين للغاية من أرض نيوكاسل بالفوز عليه بهدف نظيف.

حقق بوروسيا دورتموند الألماني فوزا ثمينا على مضيفه نيوكاسل الإنجليزي (1/0).

مختارات

اقتنع دورتموند نقطة واحدة بتعادله مع ميلان الإيطالي، فيما خسر لايبزيغ على أرضه أمام مانشستر سيتي بثلاثية. وفي باقي المباريات احتفل برشلونة بمئوية مدربه على أكمل وجه فيما سحق نيوكاسل يونايتد باريس سان جيرمان برباعية.

نجم هولندي يحمل قميص بروسيا دورتموند وبفضل مستواه الرائع في البوندسليغا، جلب إليه أنظار الفرق الأوروبية الكبيرة. وفي هذا السياق يرغب يورغن كلوب بضمه إلى صفوف ليفربول ليكون احتياطيًا محتملاً لمحمد صلاح.

ودع المهاجم الألماني الدولي نيكلاس فولكروغ جماهير فريقه السابق فيردر بريمن وزملاءه السابقين برسالة مؤثرة بعد أربعة أيام من إتمام انتقاله إلى دورتموند. فريقه الجديد يبني آمالاً عريضة عليه في البطولات الثلاث التي يخوضها.

وبدأت المباراة سريعة من الطرفين وكانت المحاولة الأولى من جانب الضيوف عندما توغل الهولندي دونيل مالن داخل المنطقة منفردا بالحارس نيك بوب لكن الاخير تصدى لمحاولته ببراعة (2)، ورد نيوكاسل مباشرة بعدها بكرة مباغتة سددها انتوني غوردون وتصدى لها حارس دورتموند السويسري غريغور كوبل.

ومرة أخرى جاء الخطر عن طريق مالن الذي سدد كرة تصدى لها بوبفتهيأت امام نيكلاس فولكروغ فسددها مرة جديدة باتجاه المرمى وأبطل بوب مفعولها (10). وأصيب مهاجم نيوكاسل الدولي السويدي ألكسندر ايزاك فخرج وحل بدلا منه كالوم ويلسون بعد مرور ربع ساعة.

وسجل فيليكس نميشا هدف المباراة الوحيد لدورتموند في الدقيقة الأخيرة بالشوط الأول. ورفع دورتموند رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن نيوكاسل صاحب المركز الثالث.

باريس في الصدارة

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، اعتلى باريس سان جيرمان الفرنسي صدارة المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه ميلان الإيطالي (3/0)، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمسابقة.

ورفع باريس رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد ميلان عند نقطتين في المركز الرابع والأخير.

وتقدم باريس عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 32، قبل أن يضيف راندل كولو مواني الهدف الثاني في الدقيقة 52. وفي الدقيقة 89 سجل لي كانغ إن الهدف الثالث لباريس.  

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، رويترز)

  • Paris Saint-Germain vs Chelsea 02.04.2014 Paris

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    إبراهيموفيتش برصيد 48 هدفا

    لا يجادل اثنان في علوّ كعب إبرا الذي يتغنى برصيد من 48 هدفا: ستة لصالح أياكس أمستردام، وثلاثة لليوفي، وستة للإنتر وأربعة لبرشلونة وتسعة لميلانو وعشرين بالتمام والكمال لباريس سان جيرمان. ومع ذلك لم يفز زلاتان أبراهيموفيتش يوما ومع أي فريق بالكأس ذات الأذنين.

  • Dynamo Kiew Toptorjäger der Champions League

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    أندري شيفشينكو 48 هدفا

    يتقاسم أندري شيفشينكو رصيد إبرا في سجل أهداف الأبطال. الفارق الوحيد هو أن الهدّاف الأوكراني فاز بلقب البطولة مع ميلان الإيطالي في موسم 2003. وهو النادي الذي أحرز بقميصه 29 هدفا، بينما أحرز 15 آخرين لصالح دينامو موسكو وأربعة لبرشلونة.

  • Stürmer-Star Alfredo di Stefano Real Madrid 1961

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    ألفريدو دي ستيفانو برصيد 49 هدفا

    أسطورة ريال مدريد، الأسطورة الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو. حمل قميص الملكي الأبيض 11 موسما، وفاز معه بلقب النسخة القديمة من المسابقة تواليا ما بين عامي 1956 و1960. كان من أفضل لاعبي عصره وقد أحرز 49 هدفا في مسابقة الأبطال. فارق الحياة عام 2014.

  • Thierry Henry Toptorjäger der Champions League

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    تيري هنري 50 هدفا

    تيري هنري، بطل العالم في مونديال 1998، كان من أبرز الهدّافين في تاريخ كرة القدم العالمية. تعددت محطاته بين موناكو الفرنسي حيث كانت البداية، مرورا بأرسنال، ثم برشلونة الإسباني الذي فاز معه بلقب الأبطال. وفي معقل نادي أرسنال شيد له تمثال برونزي. وقد بلغ رصيده من الأهداف في جميع هذه المحطات، في مسابقة دوري الأبطال خمسين هدفا.

  • Champions League | FC Bayern München - FC Barcelona

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    توماس مولر 52 هدفا

    أحرز الدولي الألماني توماس مولر أول أهدافه في مسابقة الـ"تشامبيونزليغ" مباشرة في أول مشاركة له في هذه البطولة. كان ذلك في مارس/ آذار من موسم 2009، في مباراة فاز فيها بايرن الألماني على لشبونة البرتغالي بسبعة أهداف مقابل هدف يتيم. كان حينها مولر في سن الـ 19 عاما. واليوم يزهو رصيده بـ52 هدفا، ولقبين مع بايرن، الأول في 2013 والثاني في 2020.

  • Van Nistelrooy Toptorjäger der Champions League

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    رود فان نيستلروي و56 هدفا

    منتقلا بين ثلاثة أندية: آيندهوفن ومانشستريونايتد ثم ريال مدريد، أحرز الهولندي فان نيستلروي 56 هدفا. ومع ذلك لم يسعفه أبدا الحظ في الفوز بلقب البطولة مع أي من هذه الفرق.

  • Raul Gonzalez Toptorjäger der Champions League

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    راؤول غونزاليز بلانكو 71 هدفا

    راؤول، أسطورة الملكي الذي لا ينسى! لا أحد استطاع إلى اليوم تحطيم رقمه في عدد مبارياته مع هذا النادي والتي تبلغ 500 مباراة على مستوى الليغا، و132 مباراة أخرى ضمن منافسات دوري الأبطال. ثلاث مرات فاز باللقب مع الريال ورصيده التهديفي 71 هدفا بالتمام والكمال.

  • Fußball I UEFA Champions League: Real Madrid vs Borussia Mönchengladbach

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    كريم بنزيمة 86 هدفا

    الفرنسي كريم بنزيمة. انتقل إلى ريال مدريد في 2009 قادما من ليون الفرنسي. أربع مرات فاز باللقب مع النادي الإسباني. منذ 2019 يلعب بضمادات حول يده اليمني، لماذا ذلك؟ لا أحد يعرف السبب بالتحديد. وفي نصف نهائي مثير بين ريال مدريد وسيتي (إياب)، أحرز بنزيمة هدفا من ركلة جزاء أنهت تماما أحلام رجالات غوارديولا في الفوز بلقب المسابقة الأوروبية إثر خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم.

  • FIFA | Weltfußballer Robert Lewandowski FC Bayern München

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    روبرت ليفاندوفسكي 86 هدفا

    في المركز الثالث على قائمة أبرز هدّافي دوري الأبطال يتربع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بمجموع 85 هدفا. في موسم 2020 فاز بلقب هدّاف الموسم في هذه المسابقة. لناديه السابق بروسيا دورتموند أحرز 17 هدفا ولبايرن الباقي بمجموع 69 هدفا.

  • UEFA Champions League | Paris Saint-Germain - Manchester City | Lionel Messi

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    البرغوث و125 هدفا

    120 هدفا أحرزها البرغوث لصالح برشلونة الإسباني قبل أن يودع ناديه باتجاه باريس سان جيرمان الفرنسي. ولستة مواسم تربع ليونيل ميسي على صدارة أبرز هدّافي المسابقة، ولأربع مرات رفع مع زملاءه في البارسا الكأس ذات الأذنين عاليا.

  • Manchester United v Atalanta: Group F - UEFA Champions League

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    كريستيانو رونالدو المتربع

    ليس غريبا أن يفوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب دوري الأبطال خمس مرات. فكريستيانو رونالدو ماكينة أهداف لا تتوقف. أحرز مع ريال مدريد 105 أهداف، ومع مانشستر يونايتد 21 هدفا ويوفينتوس تورين 14 هدفا. وبرصيد 140 هدف لا يزال متربعا على صدارة هدّافي دوري الأبطال ولا يبدو أن أحدا سوف يزحزحه حاليا من مركزه.


مواضيع ذات صلة

epa04425203 Marco Verrati (R) of Paris Saint-Germain celebrates after scoring the 2-1 lead during the UEFA Champions League group F match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona at the Parc des Princes stadium, in Paris, France, 30 September 2014. EPA/CHRISTOPHE KARABA

نجم الوسط الإيطالي "المشاكس" فيراتي يغادر باريس وينضم للعربي القطري 13.09.2023

طوى نجم الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، أحد رموز الحقبة القطرية مع باريس سان جرمان، صفحة بطل فرنسا ليفتح صفحة جديدة بانتقاله اللافت إلى العربي القطري.

FOTOMONTAGE: Randal Kolo MUANI (Eintracht Frankfurt) tritt in den Streik und will damit seinen Wechsel zu Paris Saint Germain provozieren. ARCHIVFOTO; Randal Kolo MUANI (Eintracht Frankfurt), Aktion,Einzelbild,angeschnittenes Einzelmotiv,Halbfigur,halbe Figur. Fussball 1. Bundesliga Saison 2023/2024, 1.Spieltag, Spieltag01 Eintracht Frankfurt - SV Darmstadt 98 1-0 am 20.08.2023, DEUTSCHE BANK PARK Frankfurt. ?

بصفقة "قياسية" ـ انتقال كولو مواني من فرانكفورت إلى باريس سان جيرمان 02.09.2023

بعد مفاوضات شاقة تعثرت مرارا، توصل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى اتفاق مع أينتراخت فرانكفورت الألماني ينتقل بموجبه المهاجم الفرنسي الدولي راندال كولو مواني إلى الفريق الفرنسي مقابل صفقة اعتبرت "قياسية".

Bayern Munich's French defender Benjamin Pavard and Paris Saint-Germain's German midfielder Julian Draxler both jump to head the ball next to Paris Saint-Germain's Brazilian defender Marquinhos (L) and Paris Saint-Germain's French forward Kylian Mbappe (front) during the UEFA Champions League quarter-final first leg football match between FC Bayern Munich and Paris Saint-Germain (PSG) in Munich, southern Germany, on April 7, 2021. (Photo by Christof STACHE / AFP) (Photo by CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images)

دوري أبطال أوروبا: تحدٍّ صعب لسان جرمان أمام بايرن 13.02.2023

يخوض باريس سان جرمان الفرنسي، المثقل بالإصابات وأزمة نتائج، تحديا صعبا الثلاثاء عندما يستضيف بايرن ميونيخ الألماني في افتتاح مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.