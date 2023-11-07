دوري الأبطال ـ دورتموند يجدد انتصاره على نيوكاسل وبرشلونة يكبو أمام شاختار

حقق بوروسيا دورتموند فوزا هاما للغاية في مشواره ضمن المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل مباراتين من نهاية دور المجموعات. وسجل الدولي الألماني نيكلاس فولكروغ هدفا من مسافة قريبة في الدقيقة 26 محرزا هدفه الأول في البطولة، وعزز يوليان برانت النتيجة من هجمة مرتدة في الدقيقة 79 ليحسم دورتموند اللقاء، ويقلص فرص نيوكاسل في إنهاء المجموعة في أول مركزين.
وبدا صاحب الضيافة مهيمنا وتوقفت المباراة لفترة وجيزة في الشوط الثاني بسبب قيام المشجعين بإلقاء سبائك ذهبية مزيفة على أرض الملعب احتجاجا على إصلاحات يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إدخالها على البطولة.
وأهدر نيوكاسل، الذي بدا أكثر شراسة في الشوط الثاني، فرصة ذهبية لإدراك التعادل بضربة رأس جويلينتون من مسافة قريبة في الدقيقة 56.
ويتصدر دورتموند، الذي فاز الآن على النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراتيه بالمجموعة، برصيد سبع نقاط. ويملك نيوكاسل، الذي افتقد لاعبين بارزين بسبب الإصابة بما في ذلك سفين بوتمان وألكسندر إيساك وهارفي بارنز وإليوت أندرسون، أربع نقاط.
لاعبو شاختار يحتفلون بالهدف الغالي في مرمى برشلونة
برشلونة يكبو أمام شاختار
ومنحت ضربة رأس من دانيلو سيكان، إثر ارتقاء لأعلى، الفوز لشاختار دونيتسك بهدف نظيف على برشلونة، بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني، في مباراة ضمن المجموعة الثامنة.
ومنح المهاجم البالغ من العمر 22 عاما الفريق الأوكراني، الذي يلعب في هامبورغ، تقدما مفاجئا في الدقيقة 40 أمام بطل أوروبا خمس مرات الذي سيطر على الكرة طوال المباراة.
وقفز سيكان خلف المدافع أندرياس كريستنسن ليقابل تمريرة عرضية من جيورجي غوتشوليشفيلي من الخط الأيمن للملعب ليلعب الكرة بعيدا عن متناول أيدي الحارس مارك-أندريه تير ستيجن في مرمى برشلونة.
ولا يزال برشلونة يتصدر المجموعة الثامنة برصيد تسع نقاط من أربع مباريات بفارق ثلاث نقاط عن بورتو وشاختار. ولدى الفريق البرتغالي مباراة مؤجلة وسيواجه رويال أنتويرب، الذي ليس لديه أي نقاط، في وقت لاحق اليوم.
ف.ي/ع.ج.م (د ب ا، رويترز، ا ف ب)
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بدأ تشييد ملعب أتاتورك الأولمبي في عام 1999 وانتهى في عام 2002. تم بناؤه من اجل استضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2008 ولكن اسطنبول لم تنل شرف استضافتها، ومُنحت في النهاية لبكين. بفضل سعته الكبيرة، والتي تبلغ 76,092، ومواصفاته الفنية، يستضيف ملعب أتاتورك الواقع على الجانب الأوروبي من اسطنبول نهائيات لبطولات الاتحاد الاوربي. ويستضيف السبت 10 يونيو حزيران نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2023.
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ملعب بوسكاس بودابيست - المجر
ملعب بوسكاس في بودابيست يعد من الملاعب الكبرى الجديدة في أوروبا ـ تم تدشينه لأول مرة في 2019. والملعب الذي يحمل اسم نجم كرة القدم المجري فرينتش بوسكاس هو أكبر بناية في البلاد. وشهد هذا الملعب تنظيم مباريات بطولة أمم أوروبا 2021 وتم استخدامه في 31 مايو لإجراء مباراة نهائي الدوري الأوروبي، ويتسع الملعب لأزيد من 67.215 متفرج.
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أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية
زيغنال إيدونا بارك، دورتموند - ألمانيا
معقل فريق بوروسيا دورتموند تم بناؤه في 1974 لاحتضان مباريات كأس العالم وتم توسيعه منذ ذلك الحين باستمرار. واليوم هو يعد أكبر ملعب في المانيا إذ يتسع لأزيد من 81 ألف متفرج. ويشتهر الملعب بمدرجه الأصفر الذي يعتبر أكبر مدرج وقوف في أوروبا.
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أليانتس أرينا ميونخ - ألمانيا
هذا هو معقل فريق بايرن ميونيخ صاحب الرقم القياسي في الفوز بالدوري الالماني. والملعب الذي يتسع لـ 75 ألف متفرج هو ثاني أكبر ملعب في المانيا. ويتميز هذا الملعب بواجهته الخارجية التي يمكن لها أن تظهر بألوان مختلفة. ومن يرغب في زيارة الملعب بإمكانه المشاركة في زيارات مرفوقة.
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أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية
ملعب سنتاياغو بيرنابيو، مدريد - اسبانيا
ملعب سانتياغو بيرنابيو الذي افتتح عام 1974 وتم توسيعه باستمرار هو معقل النادي الملكي ريال مدريد. ويحمل الملعب اسم الرئيس السابق للفريق ويتسع لأزيد من 81 ألف متفرج. وحاليا يخضع الملعب لإصلاحات لذلك يصعب حاليا الاستمتاع بزيارته. ما عدا ذلك يمكن زيارة مستودع الملابس وأرضية الملعب والمتحف التابع للملعب.
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أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية
كامب نو، برشلونة - اسبانيا
كرة القدم بالنسبة للكثيرين ليست مجرد رياضة ـ وهذا ينعكس من خلال شعار نادي برشلونة "أكثر من نادي". وهذا الشعار يظهر في مدرجات ملعب كامب نو معقل نادي برشلونة. ويعد الملعب الأكبر في أوروبا بسعة نحو 100 ألف متفرج. وبسبب أعمال بناء في هذا الملعب ينتقل نادي برشلونة في موسم 2023 ـ 2024 إلى الملعب الأولمبي ببرشلونة.
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أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية
ويمبلي، لندن - انجلترا
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أولد ترافورت، مانشيستر- انجلترا
نجم مانشيستر يونايتيد بوبي شارلتون هو من أطلق اسم Old Trafford على هذا الملعب "مسرح الأحلام". وخلال الحرب العالمية الثانية تم استخدام الملعب كمستودع للجيش، وتضرر في عام 1941 من خلال قصف القوات الألمانية بالقنابل. واليوم يمكن لنحو 75 ألف متفرج تتبع المباريات في هذا الملعب. ويمكن أيضا المشاركة في جولات مرفوقة في الملعب.
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أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية
ملعب أنفيلد ، ليفربول - انجلترا
يعتبر ملعب أنفيلد أحد أشهر الملاعب الأوروبية. وتصل سعة ملعب ليفيربول بعد تجديده إلى 54 ألف متفرج. ومن يرغب في الاستمتاع بالأجواء الحقيقية لكرة القدم عليه أن يزور الملعب خاصة عند ترديد الجماهير لنشيد النادي "You'll never walk alone" ومن يرغب في التعرف أكثر على تاريخ ملعب أنفيلد يمكنه المشاركة في جولات مرفوقة داخل الملعب.
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ملعب جوزيبي مازا - ميلانو إيطاليا
بالرغم من أن هذا الملعب يحمل رسميا اسم جوزيبي مازا، فالجميع يطلقون عليه الاسم القديم سان سيرو. وهذا الملعب هو معقل الناديين الكبيرين ميلانو وإنتر ميلانو، وهو يتسع لنحو 75 ألف متفرج. والملعب الذي يبلغ عمره مائة عام وتصميمه يشبه سفينة فضاء من المقرر هدمه إلا أن مشروع الهدم يواجه معارضة بين السكان.
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ملعب فرنسا، باريس - فرنسا
تم بناء هذا الملعب الأكبر في فرنسا بمناسبة احتضان منافسات كأس العالم 1998. وكل مقاعده الـ 80 الف هي مغطاة. ويحتضن الملعب ليس فقط فعاليات رياضية مثل كرة القدم والروغبي وألعاب القوى وإنما أيضا تظاهرات أخرى مثل حفلات الغناء. واستعدادا للألعاب الأولمبية بباريس عام 2024 سيتم تحديث هذا الملعب الواقع في ضاحية سان دوني بداية 2024. إعداد: عباس عاصم، إليزابيث يورك / م.م