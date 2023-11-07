 دوري الأبطال ـ دورتموند يجدد انتصاره على نيوكاسل وبرشلونة يكبو أمام شاختار | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 07.11.2023

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رياضة

دوري الأبطال ـ دورتموند يجدد انتصاره على نيوكاسل وبرشلونة يكبو أمام شاختار

هز بروسيا دورتموند الألماني الشباك مرة في كل شوط ليهزم نيوكاسل الإنجليزي بهدفين، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما حقق شاختار دونيتسك الأوكراني فوزا مفاجئا على برشلونة الإسباني.

بوروسيا دورتموند (07/10/2023)

نجح يوليان برانت ورفاقه في خطف النقاط الثلاث من نيوكاسل

حقق بوروسيا دورتموند فوزا هاما للغاية في مشواره ضمن المجموعة السادسة من  دوري أبطال أوروبا  لكرة القدم قبل مباراتين من نهاية دور المجموعات. وسجل الدولي الألماني نيكلاس فولكروغ هدفا من مسافة قريبة في الدقيقة 26 محرزا هدفه الأول في البطولة، وعزز يوليان برانت النتيجة من هجمة مرتدة في الدقيقة 79 ليحسم دورتموند اللقاء، ويقلص فرص نيوكاسل في إنهاء المجموعة في أول مركزين.

وبدا صاحب الضيافة مهيمنا وتوقفت المباراة لفترة وجيزة في الشوط الثاني بسبب قيام المشجعين بإلقاء سبائك ذهبية مزيفة على أرض الملعب احتجاجا على إصلاحات يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إدخالها على البطولة.

وأهدر  نيوكاسل، الذي بدا أكثر شراسة في الشوط الثاني، فرصة ذهبية لإدراك التعادل بضربة رأس جويلينتون من مسافة قريبة في الدقيقة 56.

ويتصدر دورتموند، الذي فاز الآن على النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز  في مباراتيه بالمجموعة،  برصيد سبع نقاط. ويملك نيوكاسل، الذي افتقد لاعبين بارزين بسبب الإصابة بما في ذلك سفين بوتمان وألكسندر إيساك وهارفي بارنز وإليوت أندرسون، أربع نقاط.

 

شاختار دونيتسك ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم - 7 نوفمبر 2023

لاعبو شاختار يحتفلون بالهدف الغالي في مرمى برشلونة

 

برشلونة يكبو أمام شاختار

ومنحت ضربة رأس من دانيلو سيكان، إثر ارتقاء لأعلى، الفوز لشاختار دونيتسك  بهدف نظيف على برشلونة، بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني، في مباراة ضمن المجموعة الثامنة.

ومنح المهاجم البالغ من العمر 22 عاما الفريق الأوكراني، الذي يلعب في هامبورغ، تقدما مفاجئا في الدقيقة 40 أمام بطل أوروبا خمس مرات الذي سيطر على الكرة طوال المباراة.

وقفز سيكان خلف المدافع أندرياس كريستنسن ليقابل تمريرة عرضية من جيورجي غوتشوليشفيلي من الخط الأيمن للملعب ليلعب الكرة بعيدا عن متناول أيدي الحارس  مارك-أندريه تير ستيجن في مرمى برشلونة.

ولا يزال برشلونة يتصدر المجموعة الثامنة برصيد تسع نقاط من أربع مباريات بفارق ثلاث نقاط عن بورتو وشاختار. ولدى الفريق البرتغالي مباراة مؤجلة وسيواجه رويال أنتويرب، الذي ليس لديه أي نقاط، في وقت لاحق اليوم.

ف.ي/ع.ج.م (د ب ا، رويترز، ا ف ب)

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    ملعب سانتياغو بيرنابيو الذي افتتح عام 1974 وتم توسيعه باستمرار هو معقل النادي الملكي ريال مدريد. ويحمل الملعب اسم الرئيس السابق للفريق ويتسع لأزيد من 81 ألف متفرج. وحاليا يخضع الملعب لإصلاحات لذلك يصعب حاليا الاستمتاع بزيارته. ما عدا ذلك يمكن زيارة مستودع الملابس وأرضية الملعب والمتحف التابع للملعب.

  • Das Spielfeld des Camp Nou Stadions mit leeren Tribünen in Barcelona, Spanien

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    كامب نو، برشلونة - اسبانيا

    كرة القدم بالنسبة للكثيرين ليست مجرد رياضة ـ وهذا ينعكس من خلال شعار نادي برشلونة "أكثر من نادي". وهذا الشعار يظهر في مدرجات ملعب كامب نو معقل نادي برشلونة. ويعد الملعب الأكبر في أوروبا بسعة نحو 100 ألف متفرج. وبسبب أعمال بناء في هذا الملعب ينتقل نادي برشلونة في موسم 2023 ـ 2024 إلى الملعب الأولمبي ببرشلونة.

  • Das Wembley-Stadion von innen, London, England

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ويمبلي، لندن - انجلترا

    افتتح هذا الملعب الأسطوري قبل مائة عام وظل شاهدا على التتويج الوحيد لمنتخب انجلترا بكأس العالم. وتم هدم الملعب في عام 2003 وتعويضه بملعب أكبر. وإلى جانب العديد من التظاهرات الرياضية يتم أيضا تنظيم حفلات موسيقية بهذا الملعب.

  • Jugendliche spielen Fußball vor dem Old Trafford Stadium in Manchester, England.

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    أولد ترافورت، مانشيستر- انجلترا

    نجم مانشيستر يونايتيد بوبي شارلتون هو من أطلق اسم Old Trafford على هذا الملعب "مسرح الأحلام". وخلال الحرب العالمية الثانية تم استخدام الملعب كمستودع للجيش، وتضرر في عام 1941 من خلال قصف القوات الألمانية بالقنابل. واليوم يمكن لنحو 75 ألف متفرج تتبع المباريات في هذا الملعب. ويمكن أيضا المشاركة في جولات مرفوقة في الملعب.

  • Leeres Anfield Stadion in Liverpool

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب أنفيلد ، ليفربول - انجلترا

    يعتبر ملعب أنفيلد أحد أشهر الملاعب الأوروبية. وتصل سعة ملعب ليفيربول بعد تجديده إلى 54 ألف متفرج. ومن يرغب في الاستمتاع بالأجواء الحقيقية لكرة القدم عليه أن يزور الملعب خاصة عند ترديد الجماهير لنشيد النادي "You'll never walk alone" ومن يرغب في التعرف أكثر على تاريخ ملعب أنفيلد يمكنه المشاركة في جولات مرفوقة داخل الملعب.

  • Ein Stand, der AC Mailand und Inter Mailand Fan-Artikel vor dem San Siro Stadion in Mailand verkauft, Italien

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب جوزيبي مازا - ميلانو إيطاليا

    بالرغم من أن هذا الملعب يحمل رسميا اسم جوزيبي مازا، فالجميع يطلقون عليه الاسم القديم سان سيرو. وهذا الملعب هو معقل الناديين الكبيرين ميلانو وإنتر ميلانو، وهو يتسع لنحو 75 ألف متفرج. والملعب الذي يبلغ عمره مائة عام وتصميمه يشبه سفينة فضاء من المقرر هدمه إلا أن مشروع الهدم يواجه معارضة بين السكان.

  • Aufführung im Stade de France, Frankreich

    أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

    ملعب فرنسا، باريس - فرنسا

    تم بناء هذا الملعب الأكبر في فرنسا بمناسبة احتضان منافسات كأس العالم 1998. وكل مقاعده الـ 80 الف هي مغطاة. ويحتضن الملعب ليس فقط فعاليات رياضية مثل كرة القدم والروغبي وألعاب القوى وإنما أيضا تظاهرات أخرى مثل حفلات الغناء. واستعدادا للألعاب الأولمبية بباريس عام 2024 سيتم تحديث هذا الملعب الواقع في ضاحية سان دوني بداية 2024. إعداد: عباس عاصم، إليزابيث يورك / م.م


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