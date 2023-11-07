دوري الأبطال ـ دورتموند يجدد انتصاره على نيوكاسل وبرشلونة يكبو أمام شاختار

حقق بوروسيا دورتموند فوزا هاما للغاية في مشواره ضمن المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل مباراتين من نهاية دور المجموعات. وسجل الدولي الألماني نيكلاس فولكروغ هدفا من مسافة قريبة في الدقيقة 26 محرزا هدفه الأول في البطولة، وعزز يوليان برانت النتيجة من هجمة مرتدة في الدقيقة 79 ليحسم دورتموند اللقاء، ويقلص فرص نيوكاسل في إنهاء المجموعة في أول مركزين.

وبدا صاحب الضيافة مهيمنا وتوقفت المباراة لفترة وجيزة في الشوط الثاني بسبب قيام المشجعين بإلقاء سبائك ذهبية مزيفة على أرض الملعب احتجاجا على إصلاحات يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إدخالها على البطولة.

وأهدر نيوكاسل، الذي بدا أكثر شراسة في الشوط الثاني، فرصة ذهبية لإدراك التعادل بضربة رأس جويلينتون من مسافة قريبة في الدقيقة 56.

ويتصدر دورتموند، الذي فاز الآن على النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراتيه بالمجموعة، برصيد سبع نقاط. ويملك نيوكاسل، الذي افتقد لاعبين بارزين بسبب الإصابة بما في ذلك سفين بوتمان وألكسندر إيساك وهارفي بارنز وإليوت أندرسون، أربع نقاط.

لاعبو شاختار يحتفلون بالهدف الغالي في مرمى برشلونة

برشلونة يكبو أمام شاختار

ومنحت ضربة رأس من دانيلو سيكان، إثر ارتقاء لأعلى، الفوز لشاختار دونيتسك بهدف نظيف على برشلونة، بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني، في مباراة ضمن المجموعة الثامنة.

ومنح المهاجم البالغ من العمر 22 عاما الفريق الأوكراني، الذي يلعب في هامبورغ، تقدما مفاجئا في الدقيقة 40 أمام بطل أوروبا خمس مرات الذي سيطر على الكرة طوال المباراة.

وقفز سيكان خلف المدافع أندرياس كريستنسن ليقابل تمريرة عرضية من جيورجي غوتشوليشفيلي من الخط الأيمن للملعب ليلعب الكرة بعيدا عن متناول أيدي الحارس مارك-أندريه تير ستيجن في مرمى برشلونة.

ولا يزال برشلونة يتصدر المجموعة الثامنة برصيد تسع نقاط من أربع مباريات بفارق ثلاث نقاط عن بورتو وشاختار. ولدى الفريق البرتغالي مباراة مؤجلة وسيواجه رويال أنتويرب، الذي ليس لديه أي نقاط، في وقت لاحق اليوم.

ف.ي/ع.ج.م (د ب ا، رويترز، ا ف ب)