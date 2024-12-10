دوري الأبطال ـ خماسية لبايرن وليفركوزن يُسقط إنتر بهدف قاتل

عاد إنتر الإيطالي من ملعب ليفركوزن بهزيمة قاتلة 0-1، فيما دخل بايرن ميونيخ منطقة التأهل المباشر إلى ثمن نهائي دوري الأبطال بفوزه الكبير على "مضيفه" شاختار دانييتسك الأوكراني 5-1 في الجولة السادسة. وصلاح يسجل هدفه الـ50.

على ملعب "باي أرينا" وفي مواجهة أولى بين الفريقين (باير ليفركوزن الألماني وإنتر الإيطالي) في المسابقة منذ فوز الضيف الإيطالي ذهابا وإيابا في الدور الثاني لموسم 2002-2003، بدا إنتر في طريقه للعودة بنقطة من معقل بطل ألمانيا ورفع رصيده إلى 14 في الوصافة، لكن فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو خطف الفوز في الثواني الأخيرة ورفع رصيده إلى 13، ليتقدم إلى المركز الثاني موقتا.

وباستثناء فرصة في بداية اللقاء لصالح ليفركوزن عبر النيجيري نايثن تيلا الذي عانده الحظ بعدما ارتدت محاولته من العارضة (3)، لم يقدم الفريقان الكثير في الشوط الأول على الصعيد الهجومي فدخلا استراحة الشوطين والتعادل السلبي سيّد الموقف مع أفضلية ميدانية واضحة لصالح المضيف (61 بالمئة مع 7 تسديدات على المرمى بينها اثنتان بين الخشبات الثلاث مقابل 5 لضيفه من دون أي محاولة بين الخشبات الثلاث).

واستمرت سيطرة فريق ألونسو في الشوط الثاني لكن من دون توفيق أمام مرمى الحارس السويسري يان سومر، وذلك حتى الدقيقة 90 حين خطف الفرنسي نوردي موكييل الفوز لأصحاب الأرض بعدما وصلته الكرة من مواطنه مارتان تيرييه إثر ركلة ركنية.

بايرن ينتفض ويفوز 5-1 على شاختار

وفي مدينة غيلسنكيرشن الألمانية حيث يخوض شاختار مبارياته البيتية بسبب الغزو الروسي لبلاده، استعاد بايرن ميونيخ ذكريات الفوز الكاسح الذي حققه ضد منافسه الأوكراني بسباعية نظيفة في إياب ثمن النهائي عام 2015، لكنه اكتفى في النهاية بخمسة أهداف ورفع رصيده إلى 12 نقطة.

في مباراة غاب عنها الحارس القائد مانويل نوير لكسر في الأضلع سيبعده لما تبقى من العام، والهداف الإنكليزي هاري كاين وسيرج غنابري، كانت البداية سيئة على بايرن إذ وجد نفسه متخلفا منذ الدقيقة 5 بعدما افتك أولكسندر زوبكوف الكرة في منتصف الملعب ومررها للبرازيلي كيفن على الجهة اليسرى، فتقدم به قبل أن يسددها في شباك الحارس الإسرائيلي دانيال بيريتز.

استعاد بايرن ذكريات الفوز الكاسح الذي حققه ضد منافسه الأوكراني بسباعية نظيفة في إياب ثمن النهائي عام 2015، لكنه اكتفى في النهاية بخمسة أهداف ورفع رصيده إلى 12 نقطة. صورة من: Ant Palmer/kolbert-press/picture alliance

وهذا الهدف الأسرع للفريق الأوكراني في المسابقة منذ هدف البرازيلي أليكس تيكسيرا ضد تشلسي الإنكليزي في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2012 بعد ثلاث دقائق (2-1 في دور المجموعات).

لكن النادي البافاري لم ينتظر طويلا لإدراك التعادل عبر النمسوي كونراد لايمر الذي سقطت الكرة أمامه بعدما حاول التونسي علاء غرام إبعادها من أمام الفرنسي مايكل أوليسيه، فسددها في الشباك (11).

ورغم الأفضلية الكبيرة لبايرن الذي وصلت نسبة استحواذه على الكرة قرابة 67 بالمئة، بقي التعادل حتى الثواني الأخيرة من الشوط الأول حين منح المخضرم توماس مولر النادي البافاري التقدم حين افتك لوروا سانيه الكرة في منتصف ملعب شاختار ولعبها لجمال موسيالا الذي عكسها عرضية لقائده الذي تابعها في الشباك (45)، مسجلا هدفه الأول في المسابقة هذا الموسم والـ55 في مسيرة أحرز خلالها اللقب عامي 2013 و2020 ووصل إلى النهائي عامي 2010 و2012.

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 70 حين حسم أوليسيه النتيجة من ركلة جزاء انتزعها مواطنه البديل ساشا بويه من غرام، مؤكدا الهزيمة الرابعة لشاختار قبل أن يضيف موسيالا الرابع (87) ثم أوليسيه الخامس لفريقه والثاني له بعد مجهود فردي رائع (3+90).

وبعد خمس هزائم متتالية، اعتقد ممثل ألمانيا الآخر لايبزيغ أنه نال نقطته الأولى صورة من: Maja Hitij/Getty Images

وبعد خمس هزائم متتالية، اعتقد ممثل ألمانيا الآخر لايبزيغ أنه نال نقطته الأولى بعدما دخل الدقائق الخمس الأخيرة وهو متعادل مع ضيفه أستون فيلا الإنكليزي بهدفين للبلجيكي لويس أوبيندا (27) والنمسوي كريستوف باومغارتنر (62)، مقابل هدفين للاسكتلندي جون ماكغين (3) والبديل الكولومبي دون دوران (52).

لكن البديل الآخر روس باركلي خطف الفوز للضيوف بعد دقيقتين فقط على دخوله (85)، ليمنح فريقه نقطته الـ13 في المركز الثالث موقتا.

صلاح يمنح ليفربول الفوز ويسجل هدفه الـ 50

ومنح محمد صلاح فريقه ليفربول فوزا مثيرا على ملعب جيرونا الإسباني بهدف سجله في الدقيقة 63 من ضربة جزاء. وبفوزه السادس تواليا ومحافظته على سجله المثالي، رفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة.

وسجل محمد صلاح قائد منتخب مصر هدفه رقم 50 خلال 95 مباراة خاضها في دوري أبطال أوروبا. وجاءت أهداف محمد صلاح بواقع 44 هدفا مع ليفربول وخمسة أهداف بقميص بازل السويسري، وهدف وحيد مع روما الإيطالي.

كما بات محمد صلاح على بعد هدف واحد من معادلة رقم بيلي ليدل (228 هدفا) صاحب المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين لفريق ليفربول.

صورة من: Kim Price/CSM via ZUMA Press Wire/picture alliance

وينفرد البرتغالي كريستيانو رونالدو بصدارة قائمة هدافي دوري الأبطال برصيد 140 هدفا يليه الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 129 هدفا.

فوزا بشق الأنفس لريال مدريد

وحقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزا بشق الأنفس على مضيفه أتالانتا الإيطالي بنتيجة 3 / 2 ضمن منافسات

الجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الثلاثاء.

تقدم الفريق المدريدي حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة برصيد 14 مرة بهدف مبكر بعد مرور 10 دقائق سجله النجم الفرنسي كيليان مبابي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.



واحتفل مبابي بتسجيله 50 هدفا في 79 مباراة بدوري أبطال أوروبا ليصبح أسرع لاعب يحقق هذا المعدل بعد الهولندي رود فان نيستلروي الذي حقق هذا الإنجاز خلال 62 مباراة والأرجنتيني ليونيل ميسي الذي احتاج 66 مباراة

للوصول إلى هذا الإنجاز بينما احتاج البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى 77 مباراة للانضمام إلى قائمة الصفوة.

ف.ي/ع.ج.م (أ ف ب/ د ب أ)