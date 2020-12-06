 دوري الأبطال ـ تأهل مبكر يراود بايرن والبارسا يلتمس العودة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 01.11.2021

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رياضة

دوري الأبطال ـ تأهل مبكر يراود بايرن والبارسا يلتمس العودة

يراود الأمل عدة فرق لبلوغ الأدوار الإقصائية قبل الجولتين الأخيرتين من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك من خلال مباريات الجولة الرابعة التي تقام خلال اليومين المقبلين.

Fußball Championsleague Symbolbild Pokal

في مقدور فرق بايرن ميونخ  الألماني ويوفنتوس الإيطالي وليفربول الإنجليزي وسالزبورغ النمساوي التأهل رسميا إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) حال حققت الفوز في مبارياتها بالجولة الرابعة فيما يحتاج أياكس الهولندي إلى أن تكون نتيجة المباراتين في مجموعته بهذه الجولة لصالحه حتى يتمكن من التأهل قبل الجولتين الأخيرتين.

واستعاد بايرن ميونخ اتزانه بعد الهزيمة الثقيلة والمهينة صفر/ 5 أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في كأس ألمانيا يوم الأربعاء الماضي، وحقق الفوز الكبير 5/ 2 على يونيون برلين بالدوري الألماني (بوندسليغا) أمس الأول السبت. والآن، يتأهب الفريق البافاري لحجز بطاقة التأهل للدور الثاني في دوري الأبطال من خلال مباراته المرتقبة غداً أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي. وكان بايرن فاز على بنفيكا برباعية نظيفة في عقر داره قبل أسبوعين خلال الجولة الماضية من مباريات المجموعة الخامسة، ويحتاج الفريق لأي فوز على ملعبه غدا من أجل التأهل رسميا لدور الستة عشر.

كما يتطلع مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى زيادة رصيده من الأهداف في البطولة الأوروبية عندما يخوض غدا مباراته رقم 100 في دوري الأبطال. ويبلغ رصيد ليفاندوفسكي من الأهداف في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال حتى الآن 78 هدفاً، ولم يتضح بعد ما إذا كان اللاعب قادرا على بلوغ حاجز الـ 100 هدف بهذه البطولة خلال مسيرته الرياضية. ويحتل ليفاندوفسكي المركز الثالث في قائمة أبرز الهدافين على مدار تاريخ دوري الأبطال، ولا يتقدم عليه سوى البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وأحرز ليفاندوفسكي خمسة أهداف في دوري الأبطال بالموسم الحالي حتى الآن ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة بفارق هدف واحد فقط خلف سيباستيتن هالر لاعب أياكس. وقال ليفاندوفسكي: "نحن جاهزون للمباراة... أتمنى أن نظهر مستوانا منذ الدقيقة الأولى، وأن نقدم الإيقاع والسرعة ونصنع العديد من الفرص لتسجيل الأهداف".

تعزيز الحظوظ رغم الأزمة

ويتطلع برشلونة الإسباني أيضا إلى فوز بايرن في مباراة الغد على بنفيكا لأن هذا الفوز سيمنح الفريق الكتالوني المتأزم حالياً فرصة للتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة ذاتها بشرط فوزه على دينامو كييف الأوكراني في المباراة الأخرى بالمجموعة. وسقط برشلونة في فخ التعادل 1/ 1 مع ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني أمس الأول السبت في أول مباراة يخوضها بقيادة مديره الفني الجديد سيرجي بارخوان، الذي تولى المسؤولية خلفاً للهولندي رونالد كومان. ولكن الفريق الذي حقق الفوز على دينامو كييف 1/ صفر فقط في المرحلة الماضية يتطلع لتحقيق الفوز خارج ملعبه وتقديم عرض طيب في مباراة الغد أمام نفس الفريق.

الحفاظ على العلامة الكاملة

ورغم الهزة التي يعانيها يوفنتوس في الدوري الإيطالي هذا الموسم، والتي أبعدته إلى وسط جدول المسابقة بعد الهزيمة 1/ 2 أمام فيرونا مطلع الأسبوع الحالي، حقق الفريق الفوز في جميع المباريات الثلاثة التي خاضها حتى الآن في المجموعة الثامنة بدوري الأبطال. ويتطلع يوفنتوس إلى الحفاظ على العلامة الكاملة من خلال الفوز على زينيت سان بطرسسبرغ الروسي غداً. وقال ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس بعد الهزيمة أمام فيرونا "ليس هناك وقت نضيعه في الكلام. ولكن علينا مواصلة العمل".

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خطوة كبيرة

أما حامل اللقب الأوروبي ومتصدر الدوري الإنجليزي تشيلسي فيستطيع حالياً قطع خطوة كبيرة على طريق التأهل للأدوار الإقصائية من خلال مباراته غداً أمام مضيفه مالمو السويدي في المجموعة الثامنة. ويحتاج سالزبورغ أيضا للفوز غداً على مضيفه فولفسبورغ في المجموعة السابعة من أجل التأهل لدور الستة عشر فيما تشهد المجموعة السادسة المواجهة بين مانشستر يونايتد الإنجليزي ومضيفه أتالانتا الإيطالي والمباراة بين فياريال الإسباني ويانج بويز السويسري.

وفي مباريات يوم الأربعاء، يستطيع ليفربول التأهل لدور الستة عشر إذا تغلب على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في المجموعة الثانية، التي تشهد أيضاً المواجهة بين ميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي. ويحل أياكس ضيفاً على بوروسيا دورتموند الألماني في المجموعة الثالثة بعدما فاز عليه 4/ صفر ذهاباً في أمستردام، وقد يصبح التعادل كافياً لأياكس من أجل التأهل حال خسارة سبورتنج لشبونة أمام بشكتاش التركي في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وفي المجموعة الأولى، يتطلع باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الحفاظ على النقطة التي يتفوق بها على مانشستر سيتي الإنجليزي صاحب المركز الثاني. ويحل سان جيرمان ضيفاً على لايبزج الألماني صاحب المركز الأخير في المجموعة فيما يحل مانشستر سيتي ضيفاً على كلوب بروج البلجيكي في المباراة الأخرى بالمجموعة. ولن يقبل ريال مدريد الإسباني بالخسارة للموسم الثاني على التوالي بملعبه أمام شاختار دونيتسك الأوكراني عندما يلتقيان بعد غد الأربعاء ضمن المجموعة الرابعة التي تشهد أيضاً المواجهة بين شيريف تيراسبول بطل مولدوفا وانتر ميلان الإيطالي.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)

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