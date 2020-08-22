دوري الأبطال ـ بايرن يحرز لقبه السادس أمام سان جرمان

توج بايرن ميونخ الألماني موسمه الرائع واعتلى العرش الأوروبي مجددا وأحرز الثلاثية للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف واحد لصفر اليوم (الأحد 23 من أغسطس /× آب 2020) في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وبدد بايرن آمال سان جيرمان في إحراز اللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه بعدما أنهى مغامرته اليوم على استاد "دا لوز" أو "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة. وأحرز بايرن لقبه السادس في البطولة علما بأنه خاض اليوم نهائي البطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما غاب التوفيق عن الفريقين في الفرص التي سنحت لهما. وفي الشوط الثاني،و سجل الفرنسي الدولي كينجسلي كومان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 ليمنح الفوز واللقب إلى فريقه بايرن ميونخ ومديره الفني هانزي فليك الذي يعتبر المهندس الحقيقي لانتصارات الفريق وألقابه في الموسم الحالي.

مشاهدة الفيديو 01:41 شارك من سيكون البطل الاوروبي في لشبونة اليوم إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3hNVg الليلة مباراة دوري أبطال أوروبا في لشبونة دون جمهور

وأحرز بايرن اليوم اللقب السادس له في تاريخ البطولة واستكمل الثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) للمرة الثانية في تاريخه بعدما توج بها في 2013 تحت قيادة مدربه الأسبق يوب هاينكس. وتوج بايرن مسيرته الرائعة في هذا الموسم المثير باللقب الغالي وحرم سان جيرمان من إحراز باكورة ألقابه في دوري الأبطال. وفاز بايرن بجميع المباريات الـ11 التي خاضها في البطولة هذا الموسم وسجل فيها 43 هدفا مقابل ثمانية أهداف اهتزت بها شباك الفريق ليكون الفريق صاحب أفضل خط هجوم في البطولة. وحافظ بايرن على سجله خاليا من الهزائم في آخر 30 مباراة خاضها منذ كانون أول/ ديسمبر الماضي وحقق فيها 29 انتصارا مقابل تعادل واحد.

ومن بين هذه المباريات، فاز بايرن في جميع المباريات الـ14 التي خاضها في مختلف البطولات منذ استئناف فعاليات الموسم بعد التوقف بسبب أزمة كورونا. وخلال هذه المباريات الـ 30 ، سجل الفريق 95 هدفا في مختلف البطولات. وسجل ليفاندوفسكي 55 هدفا في مختلف البطولات مع الفريق هذا الموسم ومن بينها 15 هدفا يتصدر بها قائمة هدافي دوري الأبطال لكنه فشل في التخلص من فارق الهدفين عن معادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها أي لاعب في موسم واحد بالبطولة وهو الرقم المسجل باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني سابقا ويوفنتوس الإيطالي حاليا برصيد 17 هدفا.

ح.ز/ (د.ب.أ / أ.ف.ب)