دوري الأبطال.. صلاح يغيب عن مواجهة برشلونة وليفربول يحتاج معجزة

سيغيب المهاجم المصري محمد صلاح عن المواجهة المرتقبة لفريقه ليفربول الانجليزي ضد ضيفه برشلونة الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بحسب، ما أعلن اليوم الإثنين (6 مايو/ أيار 2019) الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أثناء المؤتمر الصحفي للمباراة في أنفيلد، مقر ليفربول.
وخرج صلاح على حمالة قرب نهاية مباراة فريقه ضد نيوكاسل السبت الماضي مصاباً برأسه إثر احتكاك مع حارس نيوكاسل، السلوفاكي مارتن دوبرافكا. وأكد كلوب غياب صلاح وقال عن وضعه إصابته: "إنه ارتجاج في الدماغ وبالتالي لن يُسمح له باللعب. لا نستطيع القيام بذلك". وأوضح "يشعر بأنه في حالة جيدة لكن الأمور ليست كافية كما يجب من وجهة النظر الطبية"، مشيراً إلى أن اللاعب سيكون جاهزاً لمواجهة ولفرهامبتون في المرحلة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.
وإضافة إلى صلاح سيغيب أيضا النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي تعرض لإصابة عضلية ولم يكن ضمن التشكيلة، التي خاضت لقاء السبت على استاد سانت جيمس بارك .
. وقال كلوب في المؤتمر الصحافي "كلاهما سيغيب غداً". وبهذا سيفقد ليفربول اثنين من ثلاثي خط الهجوم المرعب، ولن يتبقى للمدرب كلوب سوى السنغالي ساديو مانيه. وسيطر كلوب للاستعانة بآخرين كان يضعهم على مقاعد البدلاء، مثل السويسري شردان شاكيري والبلجيكي ديفوك أوريجي.
ثلاثي هجوم ليفربول المرعب سيغيب عنه صلاح وفيرمينو، ولن يبقى سوى مانيه في لقاء برشلونة
ليفربول يحتاج "معجزة"
ويواجه ليفربول خلال استضافته برشلونة مساء غد الثلاثاء مهمة صعبة لقلب الأمور في صالحه، بعد تخلفه ذهابا بثلاثية نظيفة على ملعب كامب نو، في مباراة شهدت توجها للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. ورغم صعوبة المواجهة لم يفقد كلوب الأمل وقال الإثنين: "سنحاول بكل ما نملك. إنها كرة القدم، ونحن بعيدون كثيرا عن الاستسلام، غير أننا طبعا نقف وظهورنا للحائط".
بإجماع الأراء، يحتاج ليفربول لمعجزة حقيقية من أجل التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن التاريخ يشير إلى أن المعجزات قد تتحقق أحيانا. ففي الموسم الماضي مثلا فاز برشلونة على ضيفه روما 4/ 1 في ذهاب دور الثمانية قبل أن يخسر إيابا في روما بثلاثة أهداف دون رد.
كما أن ليفربول عاش نفس التجربة ولكن بشكلها الإيجابي عندما كان خاسرا بثلاثة أهداف دون رد أمام ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا في 2005، ولكن المارد الإنجليزي انتفض ليفرض التعادل 3/ 3 قبل أن يحسم الفوز عبر ركلات الجزاء الترجيحية ليتوج باللقب القاري.
ص.ش/ع.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز، س ي د)
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
نجم سطع في القرية!
في صيف عام 1992، رأى محمد صلاح النور في قرية نجريج، في عمق دلتا النيل، شمال غرب القاهرة. تربى في كنف أسرة بسيطة تحب الرياضة. كان والداه موظفين حكوميين، أو قيل ذلك بشأنهما. وإلى جانب والده، كان عمه وخاله يلعبان كرة القدم في "نادي شباب نجريج"، الذي بات يعرف اليوم "نادي شباب محمد صلاح" نسبة إليه. وكان صلاح، منذ صغره، مولعاً بكرة القدم ويتمتع بموهبة جعلت مدربين كثر يعجبون بها.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
لم يكمل تعليمه
لم يتمكن محمد صلاح من إتمام دراسته الجامعية.وفيما تفيد بعض الروايات أن الظروف الصعبة لعائلة صلاح هي التي حالت دون القيام بهذا، تقول رواية أخرى أن شغفه بالمستديرة وحبه لكرة القدم جعلاه يختار الانضمام إلى أندية كروية في وقت مبكر. ولم يتمكن "الملك الفرعوني"، كما يلقبه محبوه في بريطانيا، من الالتحاق بالثانوية العامة في مدينة بسيون، نتيجة تواجده في القاهرة وانضمامه إلى نادي "المقاولون العرب".
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
البداية من مصر
محمد صلاح، جذب إليه أعين المدربين المحليين في مصر قبل الدوليين. وفي سن صغير انضم إلى فريق في بلدة بسيون، وانتقل بعدها إلى فريق في مدينة طنطا. لكن المرحلة الأبرز هي توقيعه عقداً مع "نادي المقاولون العرب" دام قرابة خمس سنوات. ومع هذا الفريق، لعب محمد صلاح أول مباراة له في الدوري المصري الممتاز، وهو لم يتجاوز 18 سنة. كما استطاع أن يفرض نفسه على وسائل الإعلام المصرية، منذ أول أهدافه لصالح الفريق.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
صفقة العمر
في عام 2012، سيبدأ النجم المصري مسيرته الاحترافية، إذ انظم إلى نادي بازل السويسري. وحقق صلاح مع الفريق نجاحا بارزا خلال موسمين من تلعبه مع الفريق. غير أن عدم تمكن بازل من تحقيق أي لقب في الموسم الثاني، دفع صلاح للتفكير في العروض المقدمة له، فاختار الانضمام لفريق تشيلسي ليبدأ مسيرة من النجاحات بدءًا من موسم 2013/2014.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
"أبو مكة"
تزوج مهاجم ليفربول من ماجي محمد صادق، إحدى بنات قريته، عندما كان في العشرين من عمره. وانتقلت للعيش معه إلى بريطانيا. صلاح ورفيقة عمره تزوجا عن قصة حب بدأت في مرحلة الإعدادية، كما يحكي البعض. وقد رزقا ببنت أطلقا عليها اسم: مكة حبا في مدينة مقدسات المسلمين. تجدر الإشارة إلى أنّ من المعروف عن محمد صلاح مساهمته في كثير من الأعمال الخيرية.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
الإنضمام إلى روما
انضم صلاح في مطلع الموسم الكروي2015-16، إلى نادي روما الإيطالي. وكان انضمامه على سبيل الإعارة من فريق تشيلسي لمدة عام واحد مع أحقية نادي روما في الشراء في المستقبل مقابل تعويض قيمته 5 ملايين يورو. لكن نادي فيورنتينا قدم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي تشيلسي ومحمد صلاح بذريعة انتهاك نادي تسيلسي لعقده مع فيورنتينا عندما سمح لصلاح بالانضمام إلى روما، الا أنّ الحكم جاء لصالح تشيلسي وصلاح.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
جوائز ونجاحات
استطاع "الملك" أن يحصل على جوائز عديدة، أهمها: جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2012، جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2014 وجائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب في أفريقيا 2017. بالإضافة إلى جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز في عامي 2017 و2018. علاوة عن جائزة أفضل لاعب كرة قدم في إنجلترا للسنة 2017/ 2018.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
صلاح المسلم
لا يخفي محمد صلاح دينه. وإنما يعلنه في كثير من المباريات ومن داخل الملاعب العالمية حين يخر ساجدا بعد أي هدف أو يرفع أيديه شاكرا. ولا يخفى على أحد من معارفه ارتباطه بالجانب العقائدي، حيث التقطت له مجموعة من الصور وهو يحمل القرآن بيديه، مثلا. وبين كثير من الانتقاد والإعجاب تبقى صورته وهو ساجدا من أكثر الصور المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي.
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محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا
الصديق الحميم وراعي الموهبة
يبدو واضحا أن علاقة محمد صلاح بمدربه؛ يورغن كلوب، مختلفة تماما. فهو ليس مجرد مدرب وإنما صديق حميم، وراعي لموهبة الشاب الذي سمح له بأن يظهر للعلن ويثبت جدارته. ولعل رد فعل كلوب، على ما حصل في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، خير دليل على تعلقه بالنجم المصري. فقد انتقد بشدة تدخل لاعب ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، بل شبه الأمر بـ"المصارعة". إعداد: مريم مرغيش
الكاتب: مريم مرغيش