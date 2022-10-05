دوري الأبطال- سيتي وريال مدريد إلى إلى دور 16

بلغ مانشستر سيتي الانجليزي الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم تعادله السلبي مع مضيفه كوبنهاغن في لقاء أكمله بعشرة لاعبين، وذلك بفضل تعادل بوروسيا دورتموند الالماني 1-1 مع ضيفه إشبيلية الاسباني ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة الثلاثاء.

وقبل جولتين من النهاية، رفع سيتي رصيده الى 10 نقاط في الصدارة وضمن بالتالي أحد المركزين الاولين المؤهلين بعد أن بات في رصيد دورتموند سبع نقاط مقابل اثنتين لكل من إشبيلية وكوبنهاغن.

وكان مانشستر سيتي قد تعادل دون أهداف مع مضيفه اف.سي كوبنهاغن اليوم رغم أنه لعب معظم فترات المباراة بعشرة لاعبين.

وتصدر حكم الفيديو المساعد المشهد في الشوط الأول الحافل بالإثارة في كوبنهاغن. وأعتقد سيتي أنه تقدم بهدف رائع بعد 11 دقيقة سجله رودري لكن الحكم ألغاه بسبب وجود لمسة يد.

وتدخل حكم الفيديو المساعد مرة أخرى بعد لحظات لمساعدة سيتي في الحصول على ركلة جزاء بسبب لمسة يد أخرى لكن تسديدة رياض محرز تصدى لها حارس كوبنهاغن.

وبعد ذلك طلب حكم الفيديو المساعد من الحكم مراجعة خطأ ارتكبه سيرجيو غوميز على حافة منطقة الجزاء بعد مرور نصف ساعة ليشهر الحكم بطاقة حمراء لمدافع سيتي بسبب حرمان المنافس من هجمة واعدة.

وتماسك سيتي بعشرة لاعبين في الشوط الثاني. لكن مع تركيزه على مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع المقبل واقترابه من التأهل لمرحلة خروج المغلوب في دوري الأبطال، ترك الفريق هدافه إرلينغ هالاند على مقاعد البدلاء ليخرج بالتعادل.

ريال مدريد يتاهل إلى ثمن النهائي

حسم ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بطاقة تأهله الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بتعادله القاتل مع شاختار دانييتسك الأوكراني 1-1 بفضل الألماني أنتونيو روديغر اليوم في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة.

وبدا ريال في طريقه للهزيمة الأولى في جميع المسابقات منذ 8 أيار/مايو في الدوري المحلي ضد جاره أتلتيكو (صفر-1)، وذلك بتخلفه حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع قبل أن يهديه روديغر التعادل والتأهل بكرة رأسية أصيب على إثرها، رافعاً رصيده الى 10 نقاط في الصدارة بفارق أربع نقاط أمام لايبزيغ الألماني الفائز على مضيفه سلتيك الاسكتلندي 2-صفر، وخمس أمام شاختار.

أول فوز لمكابي حيفا منذ 20 عاماً

فاز مكابي حيفا بأول مباراة له في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم منذ 20 عاماً عندما ساعدت ثنائية عومير أتزيلي الفريق الإسرائيلي على الفوز على يوفنتوس الإيطالي 2-صفر في مباراتهما بالمجموعة الثامنة على ملعب سامي عوفر اليوم.

وتركت النتيجة حظوظ يوفنتوس صاحب المركز الثالث في التأهل لمراحل خروج المغلوب معلقة بخيط رفيع مع تقدم ثنائي الصدارة - وهما باريس سان جيرمان وبنفيكا - بفارق أربع نقاط قبل أن يلتقيا في وقت لاحق اليوم.

ولم يخسر يوفنتوس ثلاث مباريات من بين أول أربع مباريات في دور المجموعات من قبل، لكن الفوز كان مستحقا لفريق مكابي حيفا المفعم بالحيوية والذي لعب بقوة في تناقض صريح مع منافسه الإيطالي الذي كان الفريق الأقل في المستوى.

باريس سان جيرمان يتعادل مع بنفيكا

تعادل فريق باريس سان جيرمان مع ضيفه بنفيكا 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم سان جيرمان بهدف سجله كيليان مبابي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وتعادل بنفيكا عن طريق جواو ماريو في الدقيقة 62 من ركلة جزاء. ورفع سان جيرمان رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام بنفيكا.

بروسيا دورتموند يتعادل مع إشبيلية

هز جود بلينغهام الشباك ليمنح بروسيا دورتموند التعادل 1-1 مع ضيفه إشبيلية في المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم ليتأهل مانشستر سيتي إلى أدوار خروج المغلوب بينما سينتظر الفريق الألماني لفترة أطول.

جود بيلينغهام لاعب بوروسيا دورتموند خلال مباراة فريقه أمام إشبيلية

وسدد إيفان راكيتيتش لاعب إشبيلية كرة مرت فوق العارضة في الدقيقة 12، قبل أن يصنع هدف الفريق الإسباني عندما أرسل تمريرة من ركلة حرة إلى تانجاي نيانزو الذي وضعها في الشباك بضربة رأس.

وضغط دورتموند، الذي كان بحاجة للفوز لضمان التأهل، على إشبيلية بقيادة مدربه الجديد خورخي سامباولي، وأدرك التعادل بواسطة المتألق بلينجهام في الدقيقة 35.

وحول لاعب وسط إنجلترا، الذي هز الشباك في جميع مباريات دورتموند الأربع في دوري المجموعات، تمريرة عرضية داخل المرمى من مدى قريب.

تشيلسي يهزم ميلان

فاز فريق تشيلسي الإنجليزي على مضيفه ميلان الإيطالي 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل دينامو زغرب مع ريد بول سالزبورغ 1/1.

وسجل هدفي تشيلسي جورجينيو في الدقيقة 21 من ركلة جزاء وبيير إيمريك أوباميانغ في الدقيقة 30.

وشهدت المباراة طرد فيكايو توموري لاعب ميلان في الدقيقة 18.

ورفع تشيلسي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ميلان عند

دينامو زغرب يتعادل مع ريد بول سالزبورغ

وفي المباراة الثانية، تعادل دينامو زغرب مع ريد بول سالزبورغ 1/1.

وتقدم ريد بول سالزبورغ عن طريق نيكولاس سيوالد في الدقيقة 12 وتعادل دينامو زغرب عن طريق روبيرت ليوبيتشيتش في الدقيقة 40

ورفع ريد بول سالزبورغ رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، كما رفع دينامو زغرب رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع.

ع.ح./ف.ي. (أ ف ب، رويترز،د ب أ)