دوري الأبطال.. سان جيرمان يثأر من بايرن ويتأهل إلى المربع الذهبي

ثأر باريس سان جيرمان الفرنسي لهزيمته أمام بايرن ميونخ الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وتأهل على حسابه إلى الدور قبل النهائي بالنسخة الحالية للبطولة الأوروبية، رغم فوز بايرن ميونخ على سان جيرمان في عقر داره 1/صفر اليوم الثلاثاء (13 نيسان/أبريل) في إياب دور الثمانية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان 3/2 وبذلك تعادل الفريقان بنتيجة إجمالية 3 /3 وتأهل سان جيرمان عبر قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وسجل إيريك ماكسيم تشوبو موتينج هدف الفوز لبايرن ميونخ في الدقيقة 40 لكنه لم يكن كافياً لانتزاع بطاقة التأهل، وأطاح سان جيرمان بحامل اللقب بايرن ميونخ من دور الثمانية بالبطولة.

وشهدت المباراة العديد من الفرص التهديفية لكلا الفريقين على مدار شوطي المباراة، وعاند الحظ باريس سان جيرمان بشكل كبير في أكثر من فرصة حيث تصدى القائم والعارضة لكرتين من النجم البرازيلي نيمار كما أسكن كيليان مبابي الكرة في شباك الحارس مانويل نوير في الشوط الثاني لكنها لم تحتسب هدفاً بداعي التسلل.

لكن فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو تماسك في الدقائق الأخيرة المثيرة ليحجز مكانه في الدور قبل النهائي أمام مانشسر سيتي أو

بروسيا دورتموند حيث يسعى الفريق الفرنسي لبلوغ النهائي للعام الثاني على التوالي.



م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)