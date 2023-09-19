دوري الأبطال: سان جرمان يعبر دورتموند ولايبزيغ يفوز خارج القواعد

حسم باريس سان جرمان الفرنسي ما اعتبرت أقوى مواجهة في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2-0 الثلاثاء (19 سبتمبر/ أيلول 2023) في المجموعة السادسة التي شهدت تعادل سلبي مخيب لميلان الإيطالي مع ضيفه نيوكاسل الإنكليزي العائد إلى المسابقة بعد غياب طويل.

وفي ملعب "بارك دي برانس"، كان كيليان مبابي والمغربي أشرف حكيميعلى الموعد لمنح سان جرمان بقيادة مدربه الجديد لويس أنريكي الانتصار في مستهل فصل جديد من حلمه بإحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخه، لكن هذه المرة من دون العديد من نجوم المواسم الماضية، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والإيطالي ماركو فيراتي الذين غادروه هذا الصيف.

وما زال نادي العاصمة يلهث خلف لقبه الأول في المسابقة، معولاً هذه المرة على ثنائية مبابي وعثمان ديمبيليه الذي تواجه الثلاثاء مع فريق تألق في صفوفه موسم 2016-2017 ما فتح الباب أمامه للانتقال الى برشلونة الإسباني ثم هذا الصيف إلى سان جرمان.

ودخل سان جرمان مواجهته الثانية مع دورتموند على صعيد دوري الأبطال، بعد أولى عام 2020 حين خرج منتصراً في ثمن النهائي (1-2 ذهاباً و2-0 إياباً)، بمعنويات مهزوزة نتيجة سقوطه الجمعة على أرضه أمام نيس 2-3 في المرحلة الخامسة من الدوري المحلي الذي بدأه أصلاً بشكل محبط بعد تعادله بمباراتيه الأوليين أمام لوريان (0-0) وتولوز (1-1) قبل الفوز بعدها على لنس (3-1) وليون (4-1).

بداية موفقة للايبزيغ

وبدأ لايبزيغ الألماني مغامرته الخامسة توالياً في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والسادسة فقط في تاريخه بأفضل طريقة، وذلك من خلال فوزه على مضيفه يونغ بويز السويسري 3-1 الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة.

بدأ لايبزيغ الألماني مغامرته الخامسة توالياً في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والسادسة فقط في تاريخه بأفضل طريقة

ويدين لايبزيغ الذي بلغ نصف النهائي في مشاركته الثانية فقط في المسابقة موسم 2019-2020 وبلغ ثمن النهائي الموسم الماضي قبل أن ينتهي مشواره على يد مانشستر سيتي الإنكليزي حامل اللقب المتواجد معه في المجموعة هذا الموسم، بخروجه منتصراً من مواجهته الأولى على الإطلاق مع يونغ بويز الذي يختبر اللعب في دور المجموعات للمرة الثالثة فقط في تاريخه، إلى النمسوي كزافر شلاغر والبديل السلوفيني بنيامين سيسكو اللذين سجلا هدفي التقدم 2-1 و3-1.

وأظهر فريق المدرب ماركو روزه أنه استعاد توازنه تماماً بعد الخسارة الافتتاحية للدوري أمام باير ليفركوزن، مضيفاً انتصار الثلاثاء الى التي حققها في المراحل الثلاث التالية من "بوندسليغا". واستحق الفريق الألماني التقدم باكراً إذ حاصر مضيفه في منطقته منذ البداية وافتتح التسجيل منذ الدقيقة الثالثة إثر ركلة ركنية ورأسية للمدافع الفرنسي محمد سيماكان تحولت من الدفاع وخدعت الحارس أنتوني راشيوبي.

لكن يونغ بويز عاد إلى اللقاء بهدف رائع للكونغولي ميشاك إيليا الذي وصلته الكرة على مشارف منطقة الجزاء، فأطلقها صاروخية في الشباك (33). وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 74 حين تمكن شلاغر من إعادة لايبزيغ الى المقدمة بتسديدة جميلة بيسراه من خارج المنطقة الى يمين الحارس، حاسماً النقاط الثلاث للضيف الألماني الذي ضمن الفوز نهائياً بهدف في الوقت بدل الضائع عبر سيسكو إثر هجمة مرتدة وتمريرة بينية من بنيامين هنريخس (2+90).

وكتسح برشلونة الإسباني ضيفه رويال انتويرب البلجيكي 5 /صفر في الوقت الذي فاز فيه بورتو البرتغالي على مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 3 1/ اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.



ع.ش/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)