دوري الأبطال.. ريال مدريد يعبر ميلان ودورتموند يكتسح بشكتاش

أنهى ريال مدريد الإسباني مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في صدارة المجموعة الرابعة بفوزه على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي 2 /صفر اليوم الثلاثاء (7 ديسمبر/كانون الأوَّل 2021) في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

سجل توني كروس وماركو أسينسيو الهدفين فيما لعب الضيوف بعشرة لاعبين بعد طرد نيكولو باريلا. وتأهل الفريقان بالفعل إلى دور الستة عشر وحصد ريال مدريد 15 نقطة من ست مباريات، متقدما بفارق خمس نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني.

وسجل كروس الهدف الأول في الدقيقة 17 عبر تسديدة منخفضة من مسافة 20 مترا ورغم أن إنتر كان الأفضل في الشوط الأول إلا أن رودريجو كان قريبا من إضافة الهدف الثاني لأصحاب الأرض عندما رد القائم محاولته قبل الاستراحة.

وتصدى سمير هانداوفيتش حارس إنتر لتسديدة لوكا يوفيتش من زاوية صعبة قبل أن يشهر الحكم الألماني فيلكس بريش بطاقة حمراء مباشرة لباريلا في الدقيقة 64.

والتحم لاعب الوسط الإيطالي بكتفه مع البرازيلي رودريجو قبل خط التماس وارتطم بالحواجز ثم صدم ذراعه وساقه في منافسه أثناء وجوده على الأرض.

وتراجع إنتر ونجح البديل أسينسيو في جعل النتيجة 2-صفر في الدقيقة 82 من تسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم قبل أن تستقر في الشباك.

وتصدر الريال المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات وهزيمة واحدة وحل إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد عشر نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد وهزيمتين.

خماسية نظيفة سجلها لاعبو بوروسيا دورتموند في مرمى بشكتاش

اياكس و سبورتنغ لشبونة

كما عزز فريق أياكس الهولندي تصدره للمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على ضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي 4 / 2 اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة، والتي شهدت أيضا فوز بوروسيا دورتموند الألماني على بشكتاش التركي 5 / صفر.

وسجل أهداف أياكس سباستيان هيلير في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء وأنتوني في الدقيقة 42 وديفيد ناريس في الدقيقة 58 وستيفن برجيوس في الدقيقة 62، بينما سجل هدفي لشبونة نونو سانتوس في الدقيقة 22 وبرونو تاباتا في الدقيقة 78. ورفع أياكس رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد لشبونة عند تسع نقاط في المركز الثاني.

وكان الفريقان ضمنا التأهل لدور الـ16 بالبطولة قبل هذه الجولة.

وفي المباراة الثانية، فاز بوروسيا دورتموند على بشكتاش 5 / صفر. وسجل أهداف دورتموند دونيايل مالين في الدقيقة 29 وماركو ريوس (هدفين) في الدقيقتين الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء و53 وإرلينج هالاند (هدفين) في الدقيقتين 68 و81. وشهدت المباراة طرد ويلينتون لاعب بشكتاش في الدقيقة 43.

ورفع دورتموند رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث، علما بأنه كان ضمن الانتقال للعب في الدوري الأوروبي، بينما ظل فريق بشكتاش بلا رصيد من النقاط في قاع الترتيب.

تعادل ليفربول بقدم محمد صلاح قبل أن يتقدم بهدف آخر

أتلتيكو مدريد يتأهل وليفربول يؤكد استحقاقه التأهل

وتأهل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني إلى دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه بورتو البرتغالي 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل أهداف أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان في الدقيقة 56 وأنجيل كوريا ورودريجو دي بول في الدقيقتين الأخيرة من المباراة والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، بينما سجل هدف بورتو سيرجيو أوليفيرا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد يانيك كاراسكو لاعب أتلتيكو في الدقيقة 67 وويندل بورجيس وأجوستين مارشيسين، لاعبي بورتو، في الدقيقتين 70 و75.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، ليتأهل لدور الـ 16 بالبطولة، بينما توقف رصيد بورتو عند خمس نقاط في المركز الثالث، لينتقل للعب في الدوري الأوروبي.

وفي مباراة أخرى، قلب ليفربول تأخره بهدف أمام مضيفه ميلان إلى فوز 2 / 1. وتقدم ميلان بهدف سجله فيكايو توموري في الدقيقة 29 وتعادل ليفربول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 36، قبل أن يضف ديفوك أوريجي الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 55.

ورفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه كان ضمن التأهل لدور الـ16، في حين توقف رصيد ميلان عند أربع نقاط في قاع الترتيب.

ع.ح./خ.س. (د ب أ، أ ف ب، رويترز)