دوري الأبطال: ريال مدريد وبايرن ميونيخ لحجز بطاقة دور الـ16

قبل استقباله براغا البرتغالي، حقق الفريق الملكي ثلاث انتصارات كاملة في بطولة دوري الأبطال، ليتصدر المجموعة الثالثة في المسابقة بفارق ثلاث نقاط عن نابولي الإيطالي الذي يستقبل أونيون برلين الألماني متذيل الترتيب دون نقاط ضمن المجموعة عينها.

ومع امتلاك ثلاث نقاط من ثلاث مباريات، يدرك أرتور جورج مدرب براغا أن التأهل صعب "لا زلنا ضمن الصراع لكن تنتظرنا رحلتان صعبتان (ريال مدريد ونابولي). لكن أثبتنا قدرتنا على القتال". ولتحقيق مفاجأة، يتعيّن على براغا احتواء الإنكليزي جود بيلينغهام صاحب الهدف الثاني في مباراة الذهاب (2-1) وثنائية رائعة في مرمى برشلونة قلب فيها نتيجة كلاسيكو الدوري الإسباني (2-1).

قصائد أنشيلوتي في مدح بيلينغهام

علّق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على المستوى التصاعدي للاعب البالغ 20 عاماً القادم من بوروسيا دورتموند الألماني "فوجئنا بمستواه الراهن. بمقدوره تسجيل 20 أو 25 هدفاً بسهولة. هو لاعب بالغ الأهمية لنا. هو اللاعب القادر على صنع الفارق الكبير".

ويبدو نابولي في موقف جيد لمرافقة بايرن إلى ثمن النهائي، عندما يستقبل باكراً أونيون برلين الذي خسر 12 مباراة توالياً في مختلف المسابقات ويترنّح في منطقة الهبوط في البوندسليغا، بعد حلوله رابعاً الموسم الماضي.

حقق الفريق الملكي ثلاث انتصارات كاملة في بطولة دوري الأبطال

وبدأ الفريق الجنوبي يستعيد البعض من مستواه الذي خوّله لحصد لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، معوّلاً على أمثال النيجيري فيكتور أوسيمهن والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا وماتيو بوليتانو. وفاز نابولي في آخر أربع مواجهات أمام فرق ألمانية دون أن تهتز شباكه.

بايرن في مواجهة غلطة سراي

على غرار ريال مدريد، يضع بايرن ميونيخ نصب عينيه التأهل وتحقيق فوز رابع، عندما يستقبل غلطة سراي ضمن المجموعة الأولى بعد أن هزمه 3-1 قبل أسبوعين، في مباراة أظهر فيها فريق مدينة إسطنبول بقيادة المهاجم الأرجنتيني المخضرم ماورو إيكاردي رغبة الفوز.

ورغم خروجه المحبط أمام زاربروكن الممارس في دوري الدرجة الثالثة من الدور الثاني في كأس ألمانيا، يتابع الفريق البافاري عروضه القوية، إذ سحق غريمه بوروسيا دورتموند 4-0 في عقر داره، بعد أن أجهز على دارمتشات 8-0، في ظل تألق مهاجمه الإنكليزي هاري كاين متصدر ترتيب الهدافين.

ويتصدر بايرن بفارق 5 نقاط عن الفريق التركي الذي يعتقد مدافعه كان أيهان أن فريقه قادر على مقارعة مضيفه "وضعنا بايرن تحت كثير من الضغط، ليس فقط في الشوط الأول بل طوال المباراة وصنعنا فرص التسجيل".

ع.ش/ ح.ز (أ ف ب)