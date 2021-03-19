دوري الأبطال - دورتموند يستهل مشواره بفوز كبير وتشيلسي يسقط في زغرب

استهل بوروسيا دورتموند الألماني مشواره في الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بشكل رائع وتغلب على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي بثلاثة أهداف نظيفة، مساء الثلاثاء 6 سبتمبر/ أيلول، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدفين، حيث افتتح القائد ماركو رويس التسجيل في الدقيقة 35 وبعدها بسبع دقائق أضاف البرتغالي رافاييل غيريرو الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني أكد الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام فوز دورتموند بتسجيله الهدف الثالث قبل سبع دقائق من النهاية. وانفرد دورتموند مؤقتا بصدارة المجموعة السابعة، التي تضم أيضا مانشستر سيتي الإنجليزي وأشبيلية الإسباني.

دينامو زغرب يُسقط تشيلسي

وفي مباراة أخرى، ولكن في المجموعة الخامسة، سقط تشيلسي الإنجليزي في اختباره الأول بدوري الأبطال وخسر على ملعب مضيفه دينامو زغرب الكرواتي بهدف مقابل لا شيء. ويدين دينامو زغرب بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الدولي ميسلاف اورسيتش الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 13. وانفرد دينامو زغرب مؤقتا بصدارة المجموعة الخامسة التي تضم ميلان الإيطالي وريد بول سالزبورغ النمساوي.

ف.ي/ص.ش (د ب ا، رويترز، ا ف ب)