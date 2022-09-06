دوري الأبطال: دورتموند يخسر أمام السيتي ولايبزيغ أمام الريال

فرط بوروسيا دورتموند الألماني في تقدمه بهدف لصفر على مانشستر سيتي الإنجليزي ليخسر في النهاية 1-2 مساء الثلاثاء (14 سبتمبر/ أيلول 2022) بالجولة الثانية بالمجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين على أرض مانشستر سيتي وفي بداية الشوط الثاني ظهر دورتموند أكثر نشاطا. وبعدما أضاع ماركو رويس فرصة محققة، عاد وصنع هدفا لزميله جود بلينغهام في الدقيقة 56، قبل أن يدرك جون ستونز التعادل لسيتي في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 83 سجل إيرلينغ هالاند الهدف الثاني لمانشستر سيتي، ليمنح فريقه ثلاث نقاط جديدة رفعت رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد دورتموند عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.

وضمن منافسات الجولة ذاتها بالمجموعة السابعة، خيم التعادل السلبي على مواجهة كوبنهاغن الدنماركي وضيفه إشبيلية الإسباني. وحصد كلا الفريقين النقطة الأولى في المجموعة، ليحتل كوبنهاغن المركز الثالث بفارق الأهداف عن الفريق الإسباني.

جود بيلينغهام يحتفل بتسجيل هدف التقدم لدورتموند في شباك مانشستر سيتي



ريال مدريد يهزم لايبزيغ بثنائية.

وفي مباراة أخرى أحرز فيدريكو بالبيردي لاعب الوسط هدفا رائعا في الشوط الثاني وأضاف ماركو أسينسيو هدفا قرب النهاية ليفوز ريال مدريد حامل اللقب 2-صفر على لايبزيغ الألماني في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة

وبذلك يتصدر ريال المجموعة السادسة برصيد ست نقاط من جولتين، بينما لا يملك لايبزيغ أي نقطة ليحتل المركز الأخير بالمجموعة.

في نفس المجموعة، فرض التعادل الإيجابي 1 / 1 نفسه على لقاء شاختار دونيتسك الأوكراني مع ضيفه سيلتيك الأسكتلندي. ويحتل شاختار المركز الثاني برصيد 4 نقاط. وفي المقابل، حصل سيلتيك على أول نقطة في مسيرته بالمجموعة، ليحتل المركز الثالث.

وكانت الفرق الألمانية الأخرى التي تشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم قد حققت نتائج رائعة أمس الثلاثاء، عندما فاز بايرن ميونيخ على ضيفه برشلونة 2- صفر وفاز ليفركوزن على ضيفه أتليتيكو مدريد بنفس النتيجة وفاز فرانكفورت خارج ملعبه على مارسيليا الفرنسي بهدف لصفر.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)