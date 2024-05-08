دوري الأبطال- دورتموند فخور بالوصول للنهائي وباريس يتحسر

بعد تأهل فريقه لنهائي دوري الأبطال على حساب باريس، قال مدرب دورتموند بأنه فخور بما حققه مع ناديه الذي يصل للمرة الثالثة في تاريخه للمباراة النهائية. في المقابل أعلن ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي أنه يشعر بالحسرة.

تحسّر القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي على الفرص المهدرة المرتدة من العارضة والقائم، ما ساهم بخروج فريقه من نصف نهائي دوري ابطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء (الثامن من مايو / أيار 2024) أمام ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني.

وبعد فوزه ذهاباً على أرضه 1-0، كرّر دورتموند تغلّبه على الفريق المملوك قطرياً 1-0، بهدف المدافع المخضرم ماتس هوملس. وقال الخليفي لشبكة "كانال بلوس" الفرنسية "نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء النتيجة. كنا نستحق أفضل مما حصل هذا المساء، لقد أصبنا الخشبات أربع مرات في هذه المباراة ومرّتين الأسبوع الماضي. الكرة لم ترغب بالدخول. لقد قدّمنا كل شيء، اللاعبون، المدرب، المشجعون...".

وتستمر خيبة الأمل..

وتابع "هذا صعب، اعتقدنا انه بمقدورنا بلوغ النهائي. كنا نستحق التأهل. لكن دورتموند فاز ونبارك لهم. نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء مشجعينا. لكني فخور بفريقي.. أردنا بلوغ النهائي. لكن هذه كرة القدم ويجب تقبّلها. أحياناً لا تكون الأمور عادلة".

وتحمّل نجم الفريق كيليان مبابي الذي أعلن أنه سيترك فريقه في نهاية الموسم، مسؤولية الإخفاق الهجومي قائلاً "أنا من يجب أن يسجّل"، مشيراً إلى ان فريقه لم يمتلك "كل مكوّنات الفوز" وأنه يجب "عدم الاستسلام" بعد الخروج من نصف النهائي.

رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي يقول إن فريقه لم يكن محظوظا أمام دورتموند صورة من: Eliot Blondet/abaca/picture alliance

وتابع قائد منتخب فرنسا وهداف مونديال 2022 "لدينا أهداف أخرى علينا تحقيقها هذا الموسم. نشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا أردنا التأهل، لكن في دوري الأبطال يجب أن نكون ناجعين في المنطقة، وفي هذه الجزئية كانوا أفضل منا".

وتابع اللاعب المرشّح للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني "سدّدنا كثيراً لكن لم نكن ناجعين. لا أحب التحدّث كثيراً عن سوء الحظ. عندما تكون جيّداً تضع الكرة في الشباك وليس على الخشبة، لم نكن جيدين جداً على هذا الصعيد".

ترزيتش فخور بما تحقق

في المقابل، قال إيدن ترزيتش مدرب بروسيا دورتموند إنه فخور بلاعبيه وبجماهير النادي بعهد التأهل للمباراة النهائية. وأظهر دورتموند رباطة جأش كبيرة ليبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة والأولى منذ 2013. وتوجه ترزيتش إلى جماهير دورتموند عقب المباراة ليقدم لها الشكر بعد أن فشل الموسم الماضي في الفوز بلقب الدوري الألماني بعد تعثره في اليوم الأخير.

مدرب دورتموند ترزيتش: الموسم الماضي، خسرنا البطولة على ملعبنا في الجولة الأخيرة. أنا سعيد لأننا نستطيع الآن رد الجميل للجماهير. صورة من: Alex Grimm/Getty Images

وقال ترزيتش متذكرا كيف انتزع بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني من دورتموند بفارق الأهداف "الموسم الماضي، خسرنا البطولة على ملعبنا في الجولة الأخيرة. أنا سعيد لأننا نستطيع الآن رد الجميل للجماهير.

وتابع "(الذهاب إلى الجماهير) كان لحظة عاطفية للغاية، لحظة جميلة. كنا نتمنى ذلك في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي. لكن اليوم يمكننا رد الجميل. الآن سنفعل كل شيء لإعادة الكأس إلى دورتموند". وسيلتقي دورتموند في النهائي مع الفائز منمواجهة ريال مدريد البطل 14 مرة وبايرن ميونيخ. وقال ترزيتش "قبل مباراة (دور 16) ضد أيندهوفن، تحدثنا لأول مرة عن مدى قصر الرحلة إلى لندن.

"في ذلك الوقت، كان الكثيرون لا يزالون في حيرة من أمرهم. لقد تطورنا مع كل مباراة وأدركنا في النهاية أننا يمكن أن نصبح الفريق الذي يفاجئ الجميع في النهاية. الآن أنا سعيد جدا بالوصول إلى النهائي مع فريقي". وقدم دورتموند موسما متقلبا في الدوري الألماني ويحتل حاليا المركز الخامس قبل مباراتين متبقيتين.

ع.ش/ ع.ج (أ ف ب، رويترز)