دوري الأبطال.. تشيلسي يثأر من دورتموند ويصعد لدور الثمانية

بلغ تشيلسي الانكليزي الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2-صفر إياباً الثلاثاء (السابع من مارس/ آذار 2023)، معوضاً خسارته صفر-1 ذهاباً. ويدين تشيلسي بتأهله إلى رحيم سترلينغ الذي افتتح التسجيل (43)، قبل أن يضيف الألماني كاي هافيرتس الثاني من ركلة جزاء (53).

وحال هذا التأهل دون تسريع رحيل مدرب "البلوز" غراهام بوتر، خصوصاً أن تشلسي الذي أنفق 600 مليون دولار في سوق الانتقالات لتدعيم صفوفه لم يحقق سوى 4 انتصارات في آخر 17 مباراة ضمن كافة المسابقات. وأُقصي فريق غرب لندن من مسابقتي الكأس المحليتين ويتقهقر في المركز العاشر في ترتيب الدوري المحلي.

واستعاد تشلسي جهود ريس جيمس العائد من الإصابة، في حين أجلس بوتر الوافد الجديد الأوكراني ميخايلو مودريك الذي كلف النادي 106 ملايين دولار على مقاعد البدلاء للمباراة الرابعة توالياً. ووضع بوتر ثقته بالثلاثي البرتغالي جواو فيليكس وهافيرتس وسترلينغ من أجل إنهاء صيام الفريق أمام مرمى منافسيه.

كما دفع بالإسباني مارك كوكوريا في الخلف إلى جانب السنغالي خاليدو كوليبالي والفرنسي ويسلي فوفانا، في ظل غياب المخضرم البرازيلي تياغو سيلفا بسبب الإصابة.

من ناحيته، أجرى مدرب دورتموند إدين تيرزيتش تغييرين على تشكيلته الفائزة ذهاباً، بهدف تحقيق فوزه الحادي عشر توالياً معتمداً على لاعبه المتألق الانكليزي جود بيلينغهام (4 أهداف وتمريرة حاسمة في دوري الأبطال).

ووقف الحارس ألكسندر مير بين الخشبات الثلاث، وحلّ القائد ماركو رويس بدلاً من هداف الذهاب كريم أدييمي المصاب. ومُني دورتموند بخسارته الأولى هذا العام بعدما خرج منتصراً من جميع المباريات العشر التي خاضها سابقاً وبات متساوياً مع بايرن في صدارة البوندسليغا، بينها الفوز على بوخوم 2-1 في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية وتشلسي ذهاباً.

ع.ش/ ع.ح (د ب أ، أ ف ب)