دوري الأبطال: بايرن يكتسح تشيلسي ويحجز موعدا لملاقاة برشلونة

عن جدارة واستحقاق بلغ فريق بايرن ميونيخ الألماني دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعد أن كرر فوزه على تشيلسي الإنجليزي وتغلب عليه بنيتجة 4/1 في ساعة متأخرة من مساء السبت (8 أغسطس/ آب 2020) على ملعب أليانز أرينا في إياب دور الستة عشر للبطولة.
وتفوق بايرن على تشيلسي بنتيجة 7/1 بعد أن حسم مباراة الذهاب التي جرت في إنجلترا في 25 شباط/ فبراير الماضي بنتيجة 3 /صفر.
تقدم بايرن بهدفين حملا توقيع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من ضربة جزاء والكرواتي إيفان بيريسيتش في الدقيقتين العاشرة و24 ورد تامي آبراهام بهدف لتشيلسي في الدقيقة 44.
وفي الشوط الثاني سجل لاعب الوسط الفرنسي كورينتين توليسو الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 76 قبل أن يسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 83.
وألغى الحكم هدفا سجله كالوم هودسون أودوي لتشيلسي في الدقيقة 28 بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).
برشلونة يفوز على نابولي بسهولة
ومن ناحية أخرى تأهل برشلونة إلى دور الثمانية أيضا بعد فوزه 3-1 على ضيفه نابولي في إياب دور الستة عشر مساء السبت أيضا.
وتقدم برشلونة بثلاثة أهداف عن طريق المدافع كليمو لينجليه وليونيل ميسي ولويس سواريز من ركلة جزاء قبل أن يقلص لورينتسو إنسيني الفارق من ركلة جزاء قبل الاستراحة أيضا.
ميسي وسواريز سجلا في فوز برشلونة على نابولي 3/1 بدوري أبطال أوروبا
وتفوق برشلونة 4-2 على نابولي في مجموع المباراتين بعدما تعادل 1-1 في إيطاليا في فبراير شباط الماضي وقبل توقف طويل للمسابقة بسبب جائحة كوفيد-19. وسيلعب برشلونة في دور الثمانية مع بايرن ميونيخ يوم الجمعة المقبل.
إ.ع/ص.ش (د ب أ، رويترز)
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
تربع ماريو غوميز على قائمة الهدافين الألمان في بطولة دوري أبطال أوروبا بتسجيله 26 هدفا لصالح بايرن ميونيخ وشتوتغارت الذين مثلهما في 44 مباراة في البطولة.
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
وحل مهاجم بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني توماس مولر في المركز الثاني بـ 24 هدفا. لعب مولر 62 مباراة لصالح بايرن في دوري أبطال أوروبا.
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
فيما كان الكابتن السابق للمانشافت ميشائيل بالاك في المركز الثالث. سجل بالاك 16 هدفا في 93 مباراة خاضها في البطولة لصالح ثلاث فرق مثلها وهي باير ليفركوزن وبايرن ميونيخ وتشيلسي الانكليزي.
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
أما ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي لبطولات كاس العالم فلم يسجل سوى 14 هدفا في 39 مباراة في البطولة الأوروبية. كلوزه لعب لصالح بايرن ميونيخ وفيردر بريمن.
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
كارستين يانكر الذي اعتزل اللعب في سنة 2009 حط في المركز الخامس. لعب يانكر في دوري أبطال أوروبا لصالح بايرن ميونيخ فقط، وتمكن من تسجيل 12 هدفا في 49 مباراة.
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
وحل في المركز الخامس أيضا نجم بايرن ميونيخ باستيان شفاينشتايغر، بتسجيله 12 هدفا في 81 مباراة خاضها مع فريقه البافاري.
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
وسجل محمد شول 12 هدفا أيضا في دوري أبطال أوروبا لصالح بايرن ميونيخ في 70 مباراة. شول اعتزل اللعب بسبب الإصابة سنة 2007.
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
مهاجم دورتموند ماركو رويس حل في المركز السادس بـ11 هدفا من 24 مباراة. لرويس فرصة كبيرة في زيادة عدد أهدافه في دوري الأبطال، إذ أن أمامه متسعا من الوقت لتسجيل الأهداف مستقبلا.
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
لعب أولف كيرستين لصالح باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا واستطاع تسجيل 9 أهداف في 26 مباراة.
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
أما لوكاس بودولسكي فقد استطاع هو الآخر تسجيل 9 أهداف لصالح بايرن، وآرسنال الانكليزي في 21 مباراة خاضها معهما في دوري أبطال أوروبا.
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
حل في المركز الثامن مهاجم دينامو موسكو كيفن كوراني بتسجيله 8 أهداف، بجانب ثلاثة لاعبين اعتزلوا كرة القدم، وهم أندرياس مولر وشتيفان افينبيرغ وأوليفر نوفيل.
الكاتب: زمن البدري