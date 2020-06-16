دوري الأبطال: بايرن يكتسح تشيلسي ويحجز موعدا لملاقاة برشلونة

عن جدارة واستحقاق بلغ فريق بايرن ميونيخ الألماني دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعد أن كرر فوزه على تشيلسي الإنجليزي وتغلب عليه بنيتجة 4/1 في ساعة متأخرة من مساء السبت (8 أغسطس/ آب 2020) على ملعب أليانز أرينا في إياب دور الستة عشر للبطولة.

وتفوق بايرن على تشيلسي بنتيجة 7/1 بعد أن حسم مباراة الذهاب التي جرت في إنجلترا في 25 شباط/ فبراير الماضي بنتيجة 3 /صفر.

تقدم بايرن بهدفين حملا توقيع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من ضربة جزاء والكرواتي إيفان بيريسيتش في الدقيقتين العاشرة و24 ورد تامي آبراهام بهدف لتشيلسي في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني سجل لاعب الوسط الفرنسي كورينتين توليسو الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 76 قبل أن يسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 83.

وألغى الحكم هدفا سجله كالوم هودسون أودوي لتشيلسي في الدقيقة 28 بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

برشلونة يفوز على نابولي بسهولة

ومن ناحية أخرى تأهل برشلونة إلى دور الثمانية أيضا بعد فوزه 3-1 على ضيفه نابولي في إياب دور الستة عشر مساء السبت أيضا.

وتقدم برشلونة بثلاثة أهداف عن طريق المدافع كليمو لينجليه وليونيل ميسي ولويس سواريز من ركلة جزاء قبل أن يقلص لورينتسو إنسيني الفارق من ركلة جزاء قبل الاستراحة أيضا.

ميسي وسواريز سجلا في فوز برشلونة على نابولي 3/1 بدوري أبطال أوروبا

وتفوق برشلونة 4-2 على نابولي في مجموع المباراتين بعدما تعادل 1-1 في إيطاليا في فبراير شباط الماضي وقبل توقف طويل للمسابقة بسبب جائحة كوفيد-19. وسيلعب برشلونة في دور الثمانية مع بايرن ميونيخ يوم الجمعة المقبل.

إ.ع/ص.ش (د ب أ، رويترز)