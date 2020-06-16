 دوري الأبطال: بايرن يكتسح تشيلسي ويحجز موعدا لملاقاة برشلونة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 08.08.2020

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رياضة

دوري الأبطال: بايرن يكتسح تشيلسي ويحجز موعدا لملاقاة برشلونة

أمسى عشاق الكرة على وعد بمواجهة قوية بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، حيث يواجه بايرن ميونيخ الألماني برشلونة الإسباني، بعدما نجح الفريقان بسهولة نوعا ما في الإطاحة بتشيلسي ونابولي، تواليا، من ثمن نهائي البطولة.

ليفاندوفسكي يحتفل بالتسجيل في مرمى تشيلسي بدوري الأبطال (8/8/2020)

ليفاندوفسكي سجل هدفين في مرمى تشيلسي في مباراة العودة بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

عن جدارة واستحقاق بلغ فريق بايرن ميونيخ الألماني دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعد أن كرر فوزه على تشيلسي الإنجليزي وتغلب عليه بنيتجة 4/1 في ساعة متأخرة من مساء السبت (8 أغسطس/ آب 2020) على ملعب أليانز أرينا في إياب دور الستة عشر للبطولة.

مختارات

بعد توقف طويل بسبب كورونا، نجح مانشستر سيتي الإنجليزي وليون الفرنسي في بلوغ ربع نهائي دور أبطال أوروبا لكرة القدم. فقد أثبت السيتي علو كعبه على ريال مدريد، بينما لم تؤثر خسارة ليون أمام يوفنتوس على صعوده للدور التالي.

بعد فوزه بكأس ألمانيا، باتت عين العملاق البافاري على لقب دوري أبطال أوروبا. فهل يمتلك بايرن مقومات الفوز بالثلاثية هذه المرة؟

وتفوق بايرن على تشيلسي بنتيجة 7/1 بعد أن حسم مباراة الذهاب التي جرت في إنجلترا في 25 شباط/ فبراير الماضي بنتيجة 3 /صفر.

تقدم بايرن بهدفين حملا توقيع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي  من ضربة جزاء والكرواتي إيفان بيريسيتش في الدقيقتين العاشرة و24 ورد تامي آبراهام بهدف لتشيلسي في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني سجل لاعب الوسط الفرنسي كورينتين توليسو الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 76 قبل أن يسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 83.

وألغى الحكم هدفا سجله كالوم هودسون أودوي لتشيلسي في الدقيقة 28 بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

برشلونة يفوز على نابولي بسهولة

ومن ناحية أخرى تأهل برشلونة إلى دور الثمانية أيضا بعد فوزه 3-1 على ضيفه نابولي في إياب دور الستة عشر مساء السبت أيضا.

وتقدم برشلونة بثلاثة أهداف عن طريق المدافع كليمو لينجليه وليونيل ميسي ولويس سواريز من ركلة جزاء قبل أن يقلص لورينتسو إنسيني الفارق من ركلة جزاء قبل الاستراحة أيضا.

ميسي وسواريز سجلا في فوز برشلونة على نابولي 3/1 بدوري أبطال أوروبا

ميسي وسواريز سجلا في فوز برشلونة على نابولي 3/1 بدوري أبطال أوروبا

وتفوق برشلونة 4-2 على نابولي في مجموع المباراتين بعدما تعادل 1-1 في إيطاليا في فبراير شباط الماضي وقبل توقف طويل للمسابقة بسبب جائحة كوفيد-19. وسيلعب برشلونة في دور الثمانية مع بايرن ميونيخ يوم الجمعة المقبل.

إ.ع/ص.ش (د ب أ، رويترز)

  • Italien Serie A Mario Gomez Fiorentina

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    تربع ماريو غوميز على قائمة الهدافين الألمان في بطولة دوري أبطال أوروبا بتسجيله 26 هدفا لصالح بايرن ميونيخ وشتوتغارت الذين مثلهما في 44 مباراة في البطولة.

  • Champions League Bayern München vs ZSKA Moskau

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    وحل مهاجم بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني توماس مولر في المركز الثاني بـ 24 هدفا. لعب مولر 62 مباراة لصالح بايرن في دوري أبطال أوروبا.

  • Michael Ballack

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    فيما كان الكابتن السابق للمانشافت ميشائيل بالاك في المركز الثالث. سجل بالاك 16 هدفا في 93 مباراة خاضها في البطولة لصالح ثلاث فرق مثلها وهي باير ليفركوزن وبايرن ميونيخ وتشيلسي الانكليزي.

  • Miroslav Klose Werder Bremen 2007

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    أما ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي لبطولات كاس العالم فلم يسجل سوى 14 هدفا في 39 مباراة في البطولة الأوروبية. كلوزه لعب لصالح بايرن ميونيخ وفيردر بريمن.

  • Fußball - 1. FC Kaiserslautern - VfL Bochum

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    كارستين يانكر الذي اعتزل اللعب في سنة 2009 حط في المركز الخامس. لعب يانكر في دوري أبطال أوروبا لصالح بايرن ميونيخ فقط، وتمكن من تسجيل 12 هدفا في 49 مباراة.

  • Fußball 1. Bundesliga 1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    وحل في المركز الخامس أيضا نجم بايرن ميونيخ باستيان شفاينشتايغر، بتسجيله 12 هدفا في 81 مباراة خاضها مع فريقه البافاري.

  • Flash-Galerie 110 Jahre FC Bayern München

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    وسجل محمد شول 12 هدفا أيضا في دوري أبطال أوروبا لصالح بايرن ميونيخ في 70 مباراة. شول اعتزل اللعب بسبب الإصابة سنة 2007.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund vs. 1. FSV Mainz 05

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    مهاجم دورتموند ماركو رويس حل في المركز السادس بـ11 هدفا من 24 مباراة. لرويس فرصة كبيرة في زيادة عدد أهدافه في دوري الأبطال، إذ أن أمامه متسعا من الوقت لتسجيل الأهداف مستقبلا.

  • Fußball - Ulf Kirsten

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    لعب أولف كيرستين لصالح باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا واستطاع تسجيل 9 أهداف في 26 مباراة.

  • Lukas Podolski

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    أما لوكاس بودولسكي فقد استطاع هو الآخر تسجيل 9 أهداف لصالح بايرن، وآرسنال الانكليزي في 21 مباراة خاضها معهما في دوري أبطال أوروبا.

  • Kevin Kuranyi

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    حل في المركز الثامن مهاجم دينامو موسكو كيفن كوراني بتسجيله 8 أهداف، بجانب ثلاثة لاعبين اعتزلوا كرة القدم، وهم أندرياس مولر وشتيفان افينبيرغ وأوليفر نوفيل.

    الكاتب: زمن البدري


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دوري الأبطال: بايرن يكتسح تشيلسي ويحجز موعدا لملاقاة برشلونة

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