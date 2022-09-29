دوري الأبطال - بايرن يكتسح بلزن ويحقق رقماً قياسياً على حساب الريال

وضع بايرن ميونيخ الألماني قدماً في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتحقيقه فوزه الثالث توالياً على حساب ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي مساء الثلاثاء (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) بنتيجة 5- صفر، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة، بانتظار نتيجة قمة إنتر الإيطالي وبرشلونة الإسباني الليلة أيضا.

وحسم بايرن اللقاء لصالحه بعد 21 دقيقة من صافرة البداية، إذ سجل ثلاثة أهداف تناوب عليها ليروي سانيه (7) وسيرج غنابري (13) والسنغالي ساديو مانيه (21)، قبل أن يضيف الرابع في الشوط الثاني بفضل سانيه (51) والخامس عبر البديل الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ (59).

وتابع النادي البافاري صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة مع 9 نقاط من 3 مباريات محافظاً على نظافة شباكه للمباراة الثالثة توالياً، بعدما كان ضرب بقوة في الجولتين الأولى والثانية بفوزه على إنتروبرشلونة بالنتيجة ذاتها 2-صفر، وظل فريق فيكتوريا بلزن بلا رصيد في قاع الترتيب.

وبات بايرن قاب قوسين من حجز البطاقة الأولى عن "مجموعة الموت"، كونه سيلاقي إياباً فيكتوريا بلزن على أرض الأخير في الجولة الرابعة الاربعاء المقبل، بالإضافة إلى استفادته من المواجهتين المباشرتين بين مطارديه المباشرين إنتر وبرشلونة.

بات بايرن قاب قوسين من حجز البطاقة الأولى عن "مجموعة الموت"

بايرن يحقق رقما قياسيا على حساب الريال

وظل بايرن الذي افتقد لجهود لاعبيَه توماس مولر ويوزوا كيميش لإصابتهما بكورونا وفياً لعاداته أمام بلزن، إذ حقق فوزه الخامس في خمس مباريات أوروبية بينهما.

وعلى ملعب "أليانز أرينا"، وقف الفريقان دقيقة صمت حداداً على ضحايا كارثة التدافع في ملعب لكرة القدم السبت في إندونيسيا أسفرت عن وفاة 125 شخصاً على الأقل.

وبفوزه العريض مساء الليلة، لم يخسر بطل ألمانيا في 31 مباراة في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وتفوق بذلك على ريال مدريد، الذي خاض 30 مباراة من دون هزيمة بين عامي 2012 و2017، بحسب موقع "شبيغل أونلاين".

ع.ح./ص.ش. (أ ف ب ، د ب أ)