دوري الأبطال: بايرن يسقط في روما وباريس يقترب من ربع النهائي

مُني بايرن ميونيخ الألماني بصفعة جديدة في غضون أقل من أسبوع بعد سقوطه على أرض لاتسيو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما وضع باريس سان جرمان الفرنسي قدماً في الدور ربع النهائي.

سجل تشيرو إيموبيلي هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 69 ليمنح لاتسيو الفوز (1/0)على ضيفه بايرن ميونيخ الذي طُرد منه لاعب في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء (14 فبراير/ شباط 2024).

وسجل إيموبيلي ركلة الجزاء بنجاح بعد تدخل عنيف من دايو أوباميكانو مدافع بايرن ميونيخ على جوستاف إيساكسن داخل منطقة الجزاء مما أدى لحصول اللاعب الدولي الفرنسي على بطاقة حمراء مباشرة.

ونجح لاتسيو المنضبط في تقليل خطورة الفريق الألماني، حيث كان بايرن بلا أنياب طوال المباراة وفشل في التسديد بين إطار المرمى طوال المباراة. وخسر بايرن، الذي كان يائسا للتعافي من هزيمة يوم السبت أمام باير ليفركوزن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني، آخر مباراتين له مما زاد الضغط على المدرب توماس توخيل. وتقام مباراة الإياب في ميونيخ يوم 5 مارس/ آذار المقبل.

باريس يقترب من دور ربع النهائي

عزز باريس سان جيرمان من حظوظه في التأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بالفوز على ضيفه ريال سوسيداد الإسباني بنتيجة (2/0) مساء الأربعاء في ذهاب دور ثمن النهائي. وأحرز كيليان مبابي وبرادلي باركولا هدفي الفريق الباريسي في الدقيقتين 58 و.70 ووضع بطل الدوري الفرنسي بهذا الفوز قدما أولى في دور الثمانية، قبل لقاء الفريقين إيابا يوم 5 أذار/مارس المقبل على ملعب أنويتا معقل الفريق الإسباني.

ع.ش (أ ف ب، د ب أ)