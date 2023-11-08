دوري الأبطال: بايرن يتأهل لدور الـ16 وأول نقطة لأونيون برلين

سجل هاري كين هداف بايرن ميونيخ هدفين خلال سبع دقائق قرب النهاية ليقود فريقه للفوز 2-1 على ضيفه غلطة سراي والعبور لدور خروج المغلوب، أي الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء (الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023).

وسجل قائد إنجلترا، الذي أحرز ثلاثية من الأهداف في مرمىبروسيا دورتموند في دوري الدرجة الأولى الألماني يوم السبت الماضي، بضربة رأس من ركلة حرة نفذها زميله يوزوا كيميش في الدقيقة 80 قبل أن هدفه الثاني بعدها بست دقائق ليضمن لبايرن مقعدا في الدور التالي.

وقلص الفريق الزائر الفارق عن طريق سيدريك باكامبو في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وعزز الفريق البافاري، الذي سدد في إطار المرمى بعد الاستراحة عن طريق كين، سجله متجنبا الهزيمة للمباراة 38 في دور المجموعات كما حقق 17 انتصارا متتاليا محققا رقمين قياسيين في المسابقة الأوروبية.

ويتصدر بايرن المجموعة الأولى وله 12 نقطة قبل مباراتين على انتهاء دور المجموعات.

فاز بايرن مرتين على غلطة سراي التركي.

كما ضمن ريال مدريد الإسباني بلوغ دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على سبورتنغ براغا البرتغالي 3 / صفر، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بالبطولة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، بفارق خمس نقاط عن نابولي الإيطالي صاحب المركز الثاني، وبفارق تسع نقاط كاملة عن سبورتنغ براغا صاحب المركز الثالث، فيما يتذيل أونيون برلين الألماني الترتيب برصيد نقطة واحدة إثر تعادله مع مضيفه نابولي الإيطالي بهدف لهدف.

وأهدر نابولي بتعادله فرصة مزاحمة ريال مدريد الإسباني على الصدارة ولو بصفة مؤقتة. على الجانب الأخر، حصلأونيون برلين على أول نقطة له في مشواره بالمسابقة.

خ.س/ أ.ح (د ب أ، رويترز)