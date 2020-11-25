 دوري الأبطال.. بايرن ومونشنغلادباخ يعبران في صدارة مجموعتيهما | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 25.11.2020

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رياضة

دوري الأبطال.. بايرن ومونشنغلادباخ يعبران في صدارة مجموعتيهما

تصدر بايرن ميونخ مجموعته بفوز على سالزبورغ النمساوي، بينما بقي مونشنغلادباخ في صدارة المجموعة الثانية بفوز كاسح على شاختار دونيستك، فيما عبر مانشستر سيتي إلى الدور الثاني بفوزه على أولمبياكوس.

حقق حامل لقب البطولة بايرن ميونخ فوزه الـ15 على التوالي فيها

حقق حامل لقب البطولة بايرن ميونخ فوزه الـ15 على التوالي فيها

تأهل نادي بايرن ميونخ، حامل اللقب، إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه الأربعاء (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) على ضيفه سالزبورغ النمساوي 3-1، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الأولى.

 

وسجل أهداف النادي البافاري، الذي طُرد لاعب وسطه الإسباني مارك روكا في الدقيقة 66، هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي (43)، والفرنسي كينغسلي كومان (52) ولوروا سانيه (68)، وللخاسر الألماني مرجيم بيريشا (73).

وبهذا الفوز يحقق بايرن فوزه الـ15 على التوالي في المسابقة، ويرفع رصيده الى 12 نقطة، ضامناً صدارة المجموعة، بعد تعادل أتلتيكو مدريد الإسباني (5 نقاط) مع ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي.

من جهة أخرى، سجل بوروسيا مونشنغلادباخ ثلاثة أهداف في شوط أول قوي، ليسحق شاختار دونيتسك 4-صفر ويبقى في صدارة المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020)، مع تبقي جولتين.

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وسجل أهدف الفريق الألماني القائد لارس شتيندل، ثم نيكو إلفيدي، ثم إمبولو، وذلك في الشوط الأول، وأخيرا أوسكار فيندت في الشوط الثاني. ويتصدر مونشنغلادباخ المجموعة بثماني نقاط وسيلتقي مع إنتر ميلان في الجولة المقبلة، قبل أن يختتم مشواره أمام ريال مدريد.

وتدور حالياً مباراة إنتر، الذي يملك نقطتين، وريال مدريد صاحب أربع نقاط. ويملك شاختار أربع نقاط أيضاً.

وفي المجموعة الثالثة، سجل فيل فودن، لاعب وسط مانشستر سيتي، هدف المباراة الوحيد أمام المضيف أولمبياكوس بيريوس، ليحجز الفريق الإنجليزي مقعده في دور الستة عشر.

وحقق سيتي فوزه الرابع على التوالي في أبرز بطولات أوروبا للأندية، ليتصدر المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات، بينما يحتل أولمبياكوس المركز الثالث بثلاث نقاط.

إ.ع/ ي.أ (د ب أ، رويترز)

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