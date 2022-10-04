دوري الأبطال- بايرن ميونيخ إلى دور 16 وصلاح يتألق

حافظ نابولي على العلامة الكاملة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وضمن التقدم إلى مراحل خروج المغلوب بفوزه 4-2 على أياكس أمستردام على ملعب دييجو أرماندو مارادونا اليوم الأربعاء (12 أكتوبر/تشرين الأول 2022).

وضعت الأهداف المبكرة لهيرفينغ لوزانو وجياكومو راسبادوري متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي في المقدمة بشكل مريح بعد 16 دقيقة وأضاف كفيشا كفاراتسخيليا هدفاً من ركلة جزاء في الشوط الثاني بعد أن قلص دافي كلاسن الفارق لأياكس.

ولجأ النادي الهولندي لمحاولة يائسة لتقليل الخسائر عندما سجل ستيفن بيرجوين من ركلة جزاء في الدقيقة 83 ليقلص الفارق إلى 3-2 لكن خطأ دفاعيا كارثيا سمح لفيكتور أوسيمين بتسجيل الهدف الرابع لنابولي في الدقيقة الأخيرة.

وبات رصيد نابولي 12 نقطة وهو ما يعني أنه ضمن حصوله على مركز ضمن أول مركزين في المجموعة الأولى، بعد أن سجل 17 هدفا في أربع مباريات.

تعادل بطعم الفوز لكلوب بروج

تأهل كلوب بروج البلجيكي لدور الـ16 في البطولة ذاتها، بعدما اقتنص تعادلاً سلبياً بطعم الفوز من ملعب مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم، في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وارتفع رصيد كلوب بروج (الحصان الأسود) للبطولة، إلى 10 نقاط، ليواصل التحليق في صدارة جدول ترتيب المجموعة، متفوقا بفارق 6 على أقرب ملاحقيه أتلتيكو، فيما يحتل بورتو البرتغالي وبايرليفركوزن الألماني، المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وعلى ملعب (واندا ميتروبوليتانو)، اتسمت المباراة بالإثارة والمتعة على مدار شوطيها، حيث تبارى كلا الفريقين إهدار الفرص طوال التسعين دقيقة، خاصة من جانب لاعبي أتلتيكو، الذين كانوا قريبين للغاية من هز الشباك في أكثر من مناسبة لولا بسالة دفاع بروج وحارس مرماه.

يذكر أن بروج لعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 82، عقب طرد لاعبه كمال سواه لحصوله على الإنذار الثاني.

بورتو ينعش آماله

أنعش بورتو البرتغالي آماله في التأهل للأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثميناً 3 / صفر على مضيفه بايرليفركوزن الألماني في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

تقدم بورتو، الفائز باللقب عامي 1987 و2004، للمركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، بفارق نقطتين خلف كلوب بروج (المتصدر)، الذي ضمن تأهله المبكر لدور الـ16 قبل جولتين على نهاية مرحلة المجموعات، عقب تعادله بدون أهداف مع مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

في المقابل، تجمد رصيد بايرليفركوزن عند 3 نقاط، ليقبع في مؤخرة الترتيب، وتتقلص آماله بشدة في اقتناص البطاقة الأخرى المتبقية بتلك المجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

وعلى ملعب (باي أرينا) في ألمانيا، افتتح البرازيلي وينديرسون جالينو التسجيل مبكرا لمصلحة بورتو في الدقيقة السادسة، قبل أن يهدر ليفركوزن فرضة معادلة النتيجة، عقب إضاعة لاعبه كريم ديميرباي ركلة جزاء في الدقيقة 16.

وأنهى بورتو آمال ليفركوزن نهائياً في اقتناص النقاط الثلاث، بعدما أحرز الإيراني مهدي طارمي الهدفين الثاني والثالث للفريق البرتغالي في الدقيقتين 53 و64 على الترتيب من ركلتي جزاء.

ليفربول يسحق رينجرز.. وهاتريك لصلاح

قسا ليفربول الإنجليزي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، على مضيفه رينجرز الاسكتلندي عندما تغلب عليه 7-1 بينها هاتريك تاريخي لمهاجمه الدولي المصري محمد صلاح في غلاسكو في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

أحرز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين في مرمى إنتر

ودخل صلاح بديلاً في الدقيقة 68، وسجل ثلاثيته في الدقائق 75 و80 و81 أي في مدى ست دقائق و12 ثانية وهو الأسرع في تاريخ المسابقة حسب "أوبتا" للإحصائيات.

وسجل البرازيلي روبرتو فيرمينو ثنائية في الدقيقتين 24 و55، فيما سجل الهدفين الآخرين الأوروغوياني داروين نونييس (66) وهارفي إيليوت (87).

ليفاندوفسكي يقود برشلونة للفوز

أحرز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين في مرمى إنتر، ليقود فريقه برشلونة الإسباني للإبقاء على حظوظه الضئيلة في الصعود للأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتعادله المثير 3 / 3 مع ضيفه الإيطالي اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وعلى ملعب (كامب نو)، بادر برشلونة بالتسجيل عن طريق نجمه عثمان ديمبلي في الدقيقة 40، غير أن إنتر رد بهدفين عن طريق نيكولو باريلا ولاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 50 و63 على الترتيب، ليحرز ليفاندوفسكي هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة .82

وتواصلت الإثارة في المباراة، بعدما أعاد روبن جوسينس التقدم لإنتر بتسجيله الهدف الثالث للفريق الإيطالي في الدقيقة 89، غير أن ليفاندوفسكي منح الأمل من جديد لبرشلونة في الصعود بتسجيله الهدف الثالث للفريق الإسباني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وباتت آمال برشلونة في التأهل معقودة على أقدام منافسيه في الجولتين المقبلتين، شريطة فوز الفريق الإسباني في كلتا الجولتين على كل من بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن.

بايرن يتأهل لدور 16

في المقابل، التحق بايرن ميونخ الألماني بركب المتأهلين لدور الـ16 في المسابقة القارية، عقب فوزه السهل 4 / 2 على مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، في الجولة ذاتها بنفس المجموعة اليوم.

وتصدر بايرن، الذي يمتلك 6 ألقاب في البطولة ترتيب المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، ليحقق العلامة الكاملة بفوزه في جميع مبارياته

الأربع الأولى، ويحصد بطاقة التأهل للدور القادم بتلك المجموعة قبل جولتين على النهاية.

وتفوق بايرن بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه إنتر، فيما بقي برشلونة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وظل فيكتوريا بلزن قابعا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.

توتنهام يهزم آينتراخت فرانكفورت

فاز توتنهام الإنجليزي على آينتراخت فرانكفورت الألماني 3 / 2، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقدم فرانكفورت عن طريق دايتشي كامادا في الدقيقة 14، قبل أن يدرك هيونج مين سون التعادل لتوتنهام في الدقيقة .20

وفي الدقيقة 28 سجل هاري كين الهدف الثاني لتوتنهام من ضربة جزاء، قبل أن يعود سون ويسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة .36 وفي الدقيقة 87 سجل فريدي أليدو الهدف الثاني لفرانكفورت.

ورفع توتنهام رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة ، فيما تجمد رصيد فرانكفورت عند أربع نقاط في المركز الرابع والأخير.

مارسليا يهزم سبورتبنغ لشبونة

وفي المجموعة ذاتها، فاز مارسيليا الفرنسي على مضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي 2 / صفر.

وتقدم ماتيو جوندوزي لاعب مارسيليا في الدقيقة 20 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف أليكسيس سانشيز الهدف الثاني في الدقيقة .30

ورفع مارسيليا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن سبورتينغ لشبونة صاحب المركز الثالث.

ع.ح./ف.ي. (ا ف ب، رويترز، د ب ا)