دوري الأبطال.. بايرن ميونخ يفقد جهود تشوبو موتينغ أمام السيتي

يفتقد فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم جهود المهاجم إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ للإصابة في مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي غدا الثلاثاء (11 أبريل/ نيسان 2023) في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وذكر بايرن اليوم الاثنين أن تشوبو موتينغ لن يكون متاحاً لأنه يعاني من مشكلة في مفصل الركبة. وغاب توشو موتينغ أيضاً عن مباراة الفريق في الدوري الألماني يوم السبت الماضي وتم استبعاده مؤخرا بسبب إصابة في الظهر.

ويسافر بايرن إلى إنجلترا الاثنين لخوض مباراة الذهاب أمام بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، الذي يدربه جوسيب غوارديولا، المدرب السابق لبايرن ميونخ. وتقام مباراة الإياب في ميونخ الأربعاء من الأسبوع المقبل. وفاز بايرن ميونخ بمبارياته الثمانية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وكانت هناك بعض الأنباء الجيدة لفريق بايرن ميونخ بعدما تدرب لوكاس هيرنانديز، بالكرة اليوم الاثنين للمرة الأولى، منذ أن تعرض لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليمنى أثناء مشاركته مع المنتخب الفرنسي في بطولة كأس العالم في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وذكر بايرن أن هيرنانديز بدأ "الركض في آذار/ مارس وأنه الآن "اتخذ الخطوة التالية في طريق العودة بعدما خاض بعض التدريبات على التمرير والمراوغة".

وتعرض هيرنانديز لإصابة مبكرة في أول مباراة للمنتخب الفرنسي في كأس العالم بقطر أمام أستراليا. ولم يتضح بعد متى سيكون قادرا على اللعب بعد فترة طويلة من التأهيل. وجاءت هذه الأنباء بعد يوم من عودة المهاجم الشاب ماثيس تيل لتدريبات الفريق بعد شفائه من إصابة بتمزق في ألياف العضلات.

ع.غ/ إ.ف (د ب أ، أ ف ب)