دوري الأبطال - بايرن في أول أختبار صعب في مواجهة أتلتيكو

يستهل بايرن ميونيخ الألماني حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم اليوم الأربعاء (20 تشرين الأول/ اكتوبر 2020) أمام ضيفه العنيد أتلتيكو مدريد الإسباني، في خريف مزدحم بالمباريات بسبب البرنامج المضغوط جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبدأ الضغط مبكراً على تشكيلة المدرب هانزي فليك التي أحرزت اللقب عن جدارة في نهائي لشبونة على حساب باريس سان جرمان الفرنسي (1-صفر). وقال مهاجمه توماس مولر بعد القرعة "تتحوّل الضغوط إليك فوراً بعد إحرازك اللقب".

لكن مباريات دوري الابطال ستقام مجددا وراء أبواب موصدة، إلا بحال نالت الضوء الأخضر من السلطات المحلية لاستيعاب 30% من سعة المدرجات بحسب بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وحقق بايرن الموسم الماضي ثلاثية تاريخية جديدة، بعد إقالة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش مطلع الموسم، فتألق هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي ليختم موسمه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

كان البولندي العلامة الفارقة في تشكيلة بايرن التي فازت 11 مرة في 11 مباراة وسجل له رأس الحربة 15 هدفاً ليتصدر ترتيب الهدافين.

ومنح اللقب القاري الفريق البافاري جوائز بقيمة 87 مليون يورو، بالإضافة إلى 35 مليوناً نتيجة لتصنيفه القاري زائد حصته من النقل التلفزيوني.

كما حقّق بايرن الذي ضم إلى صفوفه الجناح الدولي المميز لوروا سانيه من مانشستر سيتي الإنكليزي بصفقة كبيرة، نتائج مقبولة مطلع الدوري، ففاز ثلاث مرات في أربع مباريات معوضاً سقوطه المفاجىء أمام هوفنهايم 1-4 في المرحلة الثانية.

في المقابل، يأمل أتلتيكو مدريد مواصلة إحراج الأقوياء في دوري الأبطال، على غرار إقصائه ليفربول الإنجليزي حامل اللقب الموسم الماضي من ثمن النهائي، بيد أن مشوار فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني توقف عند الدور التالي بسقوطه في الدقائق الأخيرة أمام لايبزيغ الألماني.

ويغيب عن "كولتشونيروس" مهاجمه الدولي دييغو كوستا المصاب في عضلة فخذه الأيسر دون أن يحدد النادي فترة غيابه. خرج الدولي الاسباني مع بداية الشوط الثاني في المباراة التي فاز بها فريقه 2-صفر على سلتا فيغو السبت، ضمن منافسات الدوري، واستُبدل بالبرتغالي الشاب جواو فيليكس الذي قد يحل مكانه في التشكيلة الأساسية في ميونيخ إلى جانب الاوروغوياني لويس سواريز القادم من برشلونة.

ع.ح./ع.خ. (ا ف ب)