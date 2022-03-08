 دوري الأبطال- بايرن بجدارة إلى ربع النهائي وليفاندوفسكي يكتب التاريخ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 08.03.2022

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رياضة

دوري الأبطال- بايرن بجدارة إلى ربع النهائي وليفاندوفسكي يكتب التاريخ

سجل ليفاندوفسكي أسرع "هاتريك" في تاريخ دوري أبطال أوروبا ليصعد بفريقه، بايرن ميونيخ إلى ربع نهائي البطولة بعدما اكتسح ضيفه سالزبورغ النمساوي في ميونيخ. كما صعد ليفربول لنفس الدور رغم الخسارة أمام انترميلان.

روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونيخ، يحتفل بتسجيله الهدف الثالث في مرمى ريد بول سالزبورغ (8/3/2022)

احتاج ليفاندوفسكي إلى 23 دقيقة فقط لتسجيل ثلاثة أهداف في مرمى سالزبورغ النمساوي ليكون أسرع "هاتريك" في تاريخ دوري الأبطال.

سجل القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي رقما قياسيا قاد به فريقه بايرن ميونيخ لاكتساح ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي 1/7 في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء (الثامن من مارس/ آذار 2022) في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

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توج البولندي ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب لعام 2021. ليحتفظ باللقب الذي توج به العام الماضي أيضا، متفوقا على ليونيل ميسي ومحمد صلاح. توماس توخل توج بجائزة أفضل مدرب.

وأحرز ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف في غضون 23 دقيقة ليصبح أسرع "هاتريك" في تاريخ البطولة القارية. وكسر ليفاندوفسكي الرقم القياسي لماركو سيموني الذي أحرز ثلاثة أهداف في 24 دقيقة خلال خلال مباراة ميلان مع روزنبرغ في دوري أبطال أوروبا عام 1996.

واحتاج ليفاندوفسكي إلى 12 دقيقة فقط لافتتاح التسجيل للنادي البافاري من ضربة جزاء ثم عاد وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 21 من ضربة جزاء جديدة. ونال ليفاندوفسكي لقب هاتريك في الدقيقة 23 بتسجيله الهدف الثالث وتكفل سيرغ غنابري بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 31 قبل أن يحرز توماس مولر الهدف الخامس في الدقيقة 54.

وأحرز موريتس كيارغارد الهدف الوحيد لريد بول سالزبورغ في الدقيقة 71 ثم سجل مولر الهدف الثاني له والسادس لبايرن في الدقيقة 83 وبعد ثلاث دقائق فقط أحرز ليروي ساني الهدف السابع. وتفوق بايرن ميونخ بنتيجة 2/8 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لمثله ليصعد النادي الألماني عن جدارة واستحقاق لدور الثمانية.

ليفربول في ربع النهائي رغم الخسارة

وبلغ ليفربول الانكليزي الدور ربع النهائي أيضا على الرغم من خسارته إياباً على أرضه أمام إنتر الايطالي صفر-1 وذلك لفوزه ذهاباً 2-صفر الشهر الماضي.  وسجل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61.
والخسارة هي الأولى لليفربول على أرضه في مختلف المسابقات بعدما حافظ على سجله خالياً منها على مدى 28 مباراة في مختلف المسابقات، علماً بأن الأخيرة تعود الى 8 آذار/مارس 2021 عندما سقط أمام فولهام في الدوري الانكليزي.

ص.ش (د ب أ، أ ف ب)

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    يغرد ريال مدريد لوحده في القمة بـ13 لقبا متفوقا على ميلان بستة ألقاب. حقق الريال أربعة ألقاب في خمسة مواسم، لكن قبل تحقيقه لقب 2013/2014 كان قد صام عن التتويج 12 عاما. أكبر نتيجة حققها في النهائي كانت عام 1958 بفوزه على آنتراخت فرانكفورت 7 مقابل 3 أهداف. وأكبر ضحاياه في النهائي هو يوفنتوس إذ هزمه 3 مرات، لكن الريال انهزم 3 مرات في النهائي كذلك. هدافه التاريخي هو رونالدو بـ105 أهداف.

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    حقق ميلان سبعة ألقاب آخرها عام 2007 بفوز على ليفربول 2/1. أكبر نتيجة حققها كانت ضد برشلونة بأربعة أهداف لصفر صيف 1994 وكذلك ضد إفسي بوخارست الروماني عام 1989 بالنتيجة ذاتها. عانى الفريق من 4 هزائم في النهائي، ثلاثة منها جاءت في العهد الجديد للبطولة، من أشهرها هزيمته أمام ليفربول عام 2005 عندما فرط في تقدمه بـ3 -0 في الشوط الأول لينهزم في الضربات الترجيحية. هدافه التاريخي هو شيفشينكو بـ33 هدفا.

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    يتساوى بايرن ميونيخ مع ليفربول في عدد الألقاب (ستة) لكن موسم هذا العام قد يشكل له فرصة لفك الشراكة حيث أنه مرشح فوق العادة. حامل لقب النسخة الماضية بفوزه على باريس سان جيرمان 1/0. حقق ثلاثة ألقاب متتالية من 1974 إلى 1976. يملك بايرن سجلا متواضعا في النهائي فقد خسر 5 ألقاب. أسوأ خسارة كانت ضد مانشستر يونايتد عام 1999 عندما انقلب تقدمه بـ1/0 إلى خسارة 2/1 . هدافه التاريخي هو ليفاندوفسكي بـ55 هدفا.

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    حقق ليفربول ستة ألقاب وانهزم في ثلاثة نهائيات. آخر لقب كان على حساب توتنهام بـ2/0 صيف 2019 بعد عودة تاريخية أمام برشلونة في نصف النهائي، وقبلها بموسم واحد انهزم في النهائي أمام الريال بـ1/3. أكبر نتيجة حققها كانت عام 1977 ضد مونشغلادباخ بـ3/1. هدافه التاريخي هو جيرارد بـ30 هدفا. حقق لقبين متتالين عامي 1977 و1978.

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    حقق خمسة ألقاب أربعة منها في العهد الجديد للبطولة وخسر ثلاثة نهائيات. أكبر ضحاياه هو مانشستر يونايتد بانتصارين. كان مرشحا للقب أكثر من مرة في السنوات الأخيرة لكنه عجز عن الوصول إلى نصف النهائي. آخر لقب كان على حساب يوفنتوس 3/1 عام 2015. يملك الفريق الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها لاعب لفريق واحد، ووهو ليونيل ميسي الذي سجل 120 هدفا لبرشلونة.

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    أياكس.. زعيم الكرة الشاملة

    حقق أربعة ألقاب وانهزم في نهائيين. آخر لقب كان على حساب ميلان عام 1995 بـ1/0. منذ هزيمته في الموسم الموالي أمام يوفنتوس بالنتيجة ذاتها غاب عن المباراة النهائية. هدافه التاريخي في المسابقة هو جاري ليتمانين بـ20 هدفا. أفضل ما حققه في السنوات الأخيرة وصوله إلى نصف النهائي عام 2019 قبل أن يخسر بشكل دراماتيكي أمام توتنهام في مباراة الإياب 2/3.

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    إنتر/يونايتد: ثلاثة ألقاب قبل مرحلة الفراغ

    حقق الإنتر ثلاثة ألقاب وخسر نهائيين. آخر لقب كان عام 2010 أمام بايرن ميونيخ بـ2/0. هدافه التاريخي هو أدريانو بـ18 هدفا. يشاركه عدد الألقاب مانشستر يونايتد لكنه خسر كذلك نهائيين وكان آخر تتويج له أمام تشلسي عام 2008 بالضربات الترجيحية. هدافه هو فان نستل روي بـ38 هدفا. تراجع مستوى الإنتر ومان يونايتد في السنوات الأخيرة ولم يحققا نتائج كبيرة في المسابقة.

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    يوفنتوس- بنفيكا.. النحس المستمر

    رغم تحقيقه للقبين فقط، إلّا أن يوفنتوس وصل للنهائي 9 مرات، ما يجعله أكثر فريق خسر النهائي. آخر لقب يعود لعام 1994 عندما فاز على أياكس بالضربات الترجيحية لكنه خسر بعدها آخر خمس نهائيات. هدافه التاريخي هو ديل بييرو بـ43. لا ينافسه في سوء الطالع سوى بنفيكا التي خسر آخر خمس نهائيات لعبها مقابل لقبين يتيمين إلى جانب بورتو و نوتنغهام فورست اللذين حققا لقبين لكل منهما بفارق بسيط أنهما لم يخسرا أيّ نهائي.


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