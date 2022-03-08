دوري الأبطال- بايرن بجدارة إلى ربع النهائي وليفاندوفسكي يكتب التاريخ

سجل القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي رقما قياسيا قاد به فريقه بايرن ميونيخ لاكتساح ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي 1/7 في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء (الثامن من مارس/ آذار 2022) في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف في غضون 23 دقيقة ليصبح أسرع "هاتريك" في تاريخ البطولة القارية. وكسر ليفاندوفسكي الرقم القياسي لماركو سيموني الذي أحرز ثلاثة أهداف في 24 دقيقة خلال خلال مباراة ميلان مع روزنبرغ في دوري أبطال أوروبا عام 1996.

واحتاج ليفاندوفسكي إلى 12 دقيقة فقط لافتتاح التسجيل للنادي البافاري من ضربة جزاء ثم عاد وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 21 من ضربة جزاء جديدة. ونال ليفاندوفسكي لقب هاتريك في الدقيقة 23 بتسجيله الهدف الثالث وتكفل سيرغ غنابري بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 31 قبل أن يحرز توماس مولر الهدف الخامس في الدقيقة 54.

وأحرز موريتس كيارغارد الهدف الوحيد لريد بول سالزبورغ في الدقيقة 71 ثم سجل مولر الهدف الثاني له والسادس لبايرن في الدقيقة 83 وبعد ثلاث دقائق فقط أحرز ليروي ساني الهدف السابع. وتفوق بايرن ميونخ بنتيجة 2/8 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لمثله ليصعد النادي الألماني عن جدارة واستحقاق لدور الثمانية.

ليفربول في ربع النهائي رغم الخسارة

وبلغ ليفربول الانكليزي الدور ربع النهائي أيضا على الرغم من خسارته إياباً على أرضه أمام إنتر الايطالي صفر-1 وذلك لفوزه ذهاباً 2-صفر الشهر الماضي. وسجل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61.

والخسارة هي الأولى لليفربول على أرضه في مختلف المسابقات بعدما حافظ على سجله خالياً منها على مدى 28 مباراة في مختلف المسابقات، علماً بأن الأخيرة تعود الى 8 آذار/مارس 2021 عندما سقط أمام فولهام في الدوري الانكليزي.

ص.ش (د ب أ، أ ف ب)