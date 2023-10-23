دوري الأبطال..يونايتد في مهمة صعبة وغلطة سراي يسعى لمضايقة بايرن

عندما سُحِبت قرعة دور المجموعات في 31 آب/أغسطس الماضي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، اعتُبِر مانشستر يونايتد المرشح الأوفر حظاً لمرافقة بايرن ميونيخ الى ثمن النهائي والحصول على إحدى بطاقتي المجموعة الأولى، لكن البداية كانت كارثية على فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ الذي استهل مشواره بالخسارة على أرض النادي البافاري 3-4 قبل أن يُصعَق في ملعبه بالسقوط أمام غلطة سراي التركي 2-3.

ويدخل فريق "الشياطين الحمر" الذي يستعد لاستضافة جاره اللدود مانشستر سيتي حامل اللقب الأحد في الدوري الممتاز، الجولة الثالثة وهو قابع في ذيل المجموعة من دون نقاط، فيما يتصدر بايرن بست قبل رحلته الثلاثاء (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) الى تركيا لمواجهة غلطة سراي المتخلف عنه بفارق نقطتين.

وبعد السقوط أمام غلطة سراي، تنفس يونايتد الصعداء بفوزين محليين في الدوري الممتاز على برنتفورد وشيفيلد يونايتد بنتيجة واحدة 2-1، وبالتالي يمني النفس أن يعطيه ذلك الدفع المعنوي للخروج منتصراً من مواجهته الثالثة مع الفريق الدنماركي الذي التقاه في دور المجموعات للمسابقة القارية الأم عام 2006 وفاز عليه 3-0 قبل أن يخسر إياباً 0-1، ثم في ربع نهائي "يوروبا ليغ" عام 2020 حين تغلب عليه 1-0 بعد التمديد في مواجهة من مباراة واحدة حينها بسبب تداعيات فيروس كورونا.

نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة عام 2023، بداية لم تخطر ببال صحيح أن الدوري السعودي لكرة القدم، هو دوري محترفين منذ 2009، وهو مقصد لنجوم كرة تألقوا في ملاعب مختلفة في العالم العربي والعالم، إلا أن ما حدث في مطلع عام 2023، لم يكن يخطر ببال أحد. فقد أعلن نادي النصر السعودي في يناير/ كانون الثاني 2023 التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة رونالدو يختار النصر - صفقة فلكية وتحد ينتظره عند التعاقد معه كان رونالدو يبلغ 37 عاما، وقدرت صفقة انتقاله إلى النصر لمدة موسمين ونصف حتى حزيران/ يونيو 2025، بأكثر من 440 مليون يورو. مول الصفقة صندوق الاستثمارات العامة السعودي. وأوضح رونالدو في الرياض أنه تلقى عروضا من أندية عديدة "لكنني أعطيت كلمتي لهذا النادي، ليس فقط لفرصة لعب كرة القدم ولكن (لأكون) جزءًا من هذا البلد الرائع. وبالنسبة لي كان ذلك تحديًا".

نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة ماني من بايرن ميونيخ إلى النصر انتقال رونالدو إلى النصر فتح شهية نجوم آخرين للانتقال إلى النادي السعودي مثل المهاجم السنغالي ساديو ماني (31 عاما)، الذي ترك بايرن ميونيخ بعد عام واحد، وقدرت الصفقة بـ30 مليون يورو مع راتب 40 مليون يورو سنويا. وانتقل للنصر أيضا النجم الإيفواري سيكو فوفانا (28 عاما) أحد أبرز لاعبي لنس بصفقة مقدرة بـ25 مليون يورو. وكذلك الكرواتي مارسيلو بروزفيتش (30 عاما) نجم الإنتر، بصفقة مقدّرة بـ21 مليون يورو.

نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة ميسي يدير ظهره للهلال أما الهلال، الغريم التقليدي للنصر، فحاول التعاقد مع الغريم التقليدي لرونالدو، النجم الأرجنتيني ليون ميسي، ليكونا ثنائيا متنافسا في الدوري السعودي كما كان يوما ما في الدوري الإسباني. وبعد زيارات قام بها ميسي للسعودية وتصريحات من مصادر مختلفة بتعاقده مع الهلال، فاجأ ميسي الجميع بالانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة "نيمار هلالي" وفاجأ الهلال السعودي الجميع وأعلن الثلاثاء (15 أغسطس/ آب 2023) تعاقده مع المهاجم البرازيلي نيمار قادما من باريس سان جيرمان وقال الهلال على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "نيمار هلالي". وذكرت تقارير صحفية أن النادي السعودي اتفق مع المهاجم البالغ عمره 31 عاما على تقاضيه 160 مليون يورو (175 مليون دولار) خلال موسمين.

نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة الهلال يعزز كتيبته وقبلها نجح الهلال فى التعاقد مع قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي (32 عاما)، نجم تشيلسى الإنجليزي في صفقة مقدرة بـ 23 مليون يورو. كما تعاقد أيضا مع الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (28 عاماً) من لاتسيو، حتى 2026 مقابل 40 مليون يورو.

نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة مالكوم البرازيلي إلى الهلال بـ60 مليون يورو وتعاقد الهلال كذلك مع نجم الوسط البرتغالي روبن نيفيش (26 عاماً) أبرز نجوم ولفرهامبتون بصفقة مقدّرة بستين مليون دولار، وكذلك الجناح البرازيلي مالكوم (26 عاماً) من زينيت الروسي (وسط الصورة) بصفقة مقدّرة بستين مليون يورو أيضا.

نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة بنزيمة في اتحاد جدة أما اتحاد جدة فحقق صفقات من العيار الثقيل بحجم الفرنسي كريم بنزيمة (35 عاما)، ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد الإسباني، وأفضل لاعب في العالم لعام 2022 في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات وراتب مقدّر بـ200 مليون يورو. وفاز بنزيمة مع الريال بدوري أبطال أوروبا خمس مرات. والآن سيتطلع بنزيمة إلى الفوز بدوري أبطال أسيا، ففريقه الاتحاد هو بطل دوري روشن، المسمى على اسم الشركة الراعية للبطولة السعودية.

نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة كانتي وفابينيو يرافقان بنزيمة في الاتحاد وتعاقد الاتحاد مع لاعب الوسط الدفاعي الفرنسي نغولو كانتي (32 عاماً) من تشيلسي الإنجليزي، كلاعب حر لثلاث سنوات. وقد يصل راتبه بحسب تقارير إلى 100 مليون يورو في العام. كما تعاقد مع البرازيلي فابينيو (29 عاماً) بصفقة مقدّرة بـ47 مليون يورو حتى 2026، من ليفربول، إضافة إلى التعاقد مع الجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" (24 عاماً) من سلتيك الاسكتلندي لمدة ثلاث سنوات.

نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة رياض محرز أهلاوي أما الأهلي الصاعد من جديد لدوري روشن فوضع خطة لاستعادة مكانته فى الدوري السعودي وتعاقد مع الجناح الجزائري رياض محرز (32 عاماً) الذي قضى مع مانشستر سيتي الإنجليزي خمسة مواسم أحرز خلالها 11 لقباً، بينها أربعة في الدوري، وذلك بصفقة مقدّرة بـ30 مليون جنيه حتى 2027.

نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة فيرمينو وميندي إلى الأهلي أيضا وتعاقد الأهلي مع البرازيلي روبرتو فيرمينو (31 عاماً) من ليفربول، في صفقة انتقال حر لثلاث سنوات. وتعاقد مع الحارس السنغالي إدوار مندي (31 عاماً) من تشيلسي، في صفقة مقدّرة بـ22 مليون دولار زائد راتب 15 مليون دولار مع المكافآت. وقد اختاره الاتحاد الدولي أفضل حارس في العالم عام 2021. وللأهلي انتقل أيضا الجناح الفرنسي آلان سان-ماكسيمان (26 عاماً) من نيوكاسل الإنجليزي لمدة ثلاث سنوات.

نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة ليفربول حاضر بقوة في الدوري السعوي أما الاتفاق، فتعاقد مع الإنجليزي جوردان هندرسون (33 عاماً)، قائد ليفربول السابق. وسيحصل على 915 ألف دولار أسبوعياً بحسب تقارير صحافية. وتعاقد مع المهاجم الفرنسي موسى ديمبيليه (27 عاماً) المنتهي عقده مع ليون والمدافع الاسكتلندي جاك هندري (28 عاماً) من كلوب بروج البلجيكي. وتعاقد مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد (43 عاماً) أسطورة ليفربول. ويتطلع جيرارد للحلول بين الأربعة الأوائل في الدوري السعودي.



وبعد الخسارة المؤلمة أمام غلطة سراي، بدا تن هاغ هادئاً بالقول إنه "ما زال هناك أربع مباريات، بينها مواجهتان توالياً مع كوبنهاغن. كل مباراة ستكون صعبة للغاية لكننا نعلم ما يجب القيام به". المهمة المصيرية أمام أف سي كوبنهاغن سيياشرها "الشياطين الحمر" على أرضهم الثلاثاء، وذلك في لقاء سيشهد أضا تكريم اسطورة يونايتد بوبي تشارلتون الذي فارق الحياة السبت عن 86 عاماً. ويدرك يونايتد أن الفوز في المباراة فقط يمن له العودة بأريحية الى دائرة المنافسة.كما ترتدي المباراة أهمية خاصة لنجم يونايتد الجديد راسموس هويلوند، لأن ابن العشرين عاماً سيواجه فريقه السابق وشقيقيه التوأم إميل وأوسكار البالغين من العمر 18 عاماً.

متصدر المجموعة

أما في إسطنبول، فيعوّل غلطة سراي على تشجيع جمهوره كي يحرم بايرن ميونيخ من انتصاره الثالث توالياً في هذه المجموعة، لكن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة فريق يبحث عن انتصاره السادس عشر على التوالي في دور المجموعات حيث لم يذق طعم الهزيمة في آخر 36 مباراة، وذلك في انجاز قياسي لم يحققه أي فريق في تاريخ المسابقة (33 فوزاً و4 تعادلات).

وستكون مواجهة الثلاثاء الأولى بين الفريقين منذ موسم 1972-1973 حين تعادلا في ذهاب الدور الأول 1-1 قبل أن يفوز بايرن إياباً بنتيجة كاسحة 6-0.

ويدخل فريق المدرب توماس توخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز المحلي السبت على أرض ماينز 3-1 بقيادة الهداف الإنكليزي هاري كاين الذي رفع رصيده إلى 9 أهداف في 8 مباريات له في "بوندسليغا" و10 في 11 مباراة ضمن جميع المسابقات. وقال نجم توتنهام السابق بعد مباراة السبت "ما زلت أشعر أن هناك مجالًا للتحسن، وما زلت أتعرف على زملائي في الفريق".

السخرية لتجنب الإيقاف

في البرتغال وضمن المجموعة الثالثة، يبحث ريال مدريد أيضاً عن فوزه الثالث توالياً حين يحل ضيفاً على سبورتينغ براغا في مواجهة تشكل استعداداً لما ينتظره السبت في كاتالونيا حيث يخوض الـ"كلاسيكو" على أرض غريمه برشلونة في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

وبعد فوزه في الرمق الأخير على ضيفه أونيون برلين الألماني بهدف سجله الإنكليزي جود بيلينغهام في الوقت بدل الضائع، عاد ريال من الجنوب الإيطالي بانتصاره الثاني على حساب نابولي (3-2) الذي يُمني النفس باستعادة توازنه وتحقيق فوزه الثاني حين يحلّ ضيفاً على العاصمة الألمانية.

47 وقت الفراغ والرياضة – Deutschtrainer

ويخوض ريال مواجهته الأولى على الإطلاق مع سبورتينغ براغا بمعنويات مهزوزة بعض الشيء نتيجة التعادل في الدوري مع إشبيلية 1-1 في لقاء شهد شوطه الأول إلغاء هدفين للنادي الملكي ما أثار حفيظة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي قال "الأسلوب الساخر هو الطريقة الوحيدة بعد هذه المباراة لأني أعتقد أنه إذا قلت ما أفكر فيه حول التحكيم فسيتم إيقافي عدة مباريات، وأكثر ما أريده في هذه اللحظة هو الجلوس على مقاعد بدلاء ريال مدريد. إذاً، لتجنب الإيقاف، لا أقول ما أفكر به حقاً وأوظف الأسلوب الساخر قليلاً".

وفي المجموعة الثانية وبعد الهزيمة على يد لنس الفرنسي 1-2 في الجولة السابقة، سيكون أرسنال الإنكليزي أمام مهمة شاقة الثلاثاء على أرض إشبيلية الإسباني الذي يتخلف في المركز الثالث عن "المدفعجية" بفارق نقطة. أما لنس، المتصدر بأربع نقاط، فيستضيف أيندهوفن الهولندي المتذيل بنقطة واحدة.

وفي الرابعة، يأمل إنتر الإيطالي فضّ الشراكة مع ريال سوسييداد الإسباني (4 نقاط لكل منهما)، حين يستضيف ريد بول سالزبورغ النمسوي (3 نقاط)، فيما يلعب النادي الباسكي على أرضه مع بنفيكا البرتغالي الذي خرج خالي الوفاض من الجولتين الأوليين.

و.ب/ح.ز (أ ف ب)