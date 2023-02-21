 دوري إسبانيا ـ ديربي ساخن في مدريد وبرشلونة يسعى لتضميد جراحه | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 24.02.2023

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رياضة

دوري إسبانيا ـ ديربي ساخن في مدريد وبرشلونة يسعى لتضميد جراحه

يعوّل ريال مدريد على الوضعية الرائعة لمهاجمه البرازيلي جونيور عندما يلاقي جاره أتلتيكو مدريد في المرحلة 23 من الدوري الإسباني، فيما يبحث برشلونة المتصدر عن تضميد جراح خروجه المخيب من الدوري الأوروبي عندما يزور ألميريا.

يخطف فينيسيوس جونيور الأضواء في خط هجوم الفريق الملكي، محلياً وقارياً، إلى جانب حامل الكرة الذهبية الفرنسي كريم بنزيمة

يخطف فينيسيوس جونيور الأضواء في خط هجوم الفريق الملكي، محلياً وقارياً، إلى جانب حامل الكرة الذهبية الفرنسي كريم بنزيمة

على ملعب "سانتياغو برنابيو" يستقبلريال مدريد، الوصيف بفارق ثماني نقاط عن برشلونة، أتلتيكو مدريد الرابع والبعيد عنه عشر نقاط، غدا السبت (25 فبراير/شباط 2023) في المرحلة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وفيما يخطف فينيسيوس جونيور الأضواء في خط هجوم الفريق الملكي، محلياً وقارياً، إلى جانب حامل الكرة الذهبية الفرنسي كريم بنزيمة، يعيش أتلتيكو فترة جيدة أيضاً بقيادة الفرنسي أنطوان غريزمان.

لا شكّ بأن خسارة ريال ستضعف حظوظه بمقارعة برشلونة والاحتفاظ بلقبه، فيما يبحث أتلتيكو عن تثبيت مركزه الرابع، الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، إذ يبتعد بفارق أربع نقاط عن ريال بيتيس الخامس. كما أن فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني جلس متفرّجاً في منتصف الأسبوع على المسابقات القارية، بعد تذيّله مجموعة ضعيفة في دوري الابطال واخفاقه حتى بالانتقال إلى المسابقة الرديفة "يوروبا ليغ".

وبما أن "روخيبلانكوس" لم يعد بالنقاط من أرض ريال في الدوري منذ عام 2016، شدد غريزمان، وصيف بطل العالم في مونديال قطر الأخير، على "يجب أن نفوز، مهما حصل، كي ننهي سلسلتنا السلبية في ملعبهم". تابع اللاعب الذي سجل هدفاً جميلاً خلال الفوز الأخير على أتلتيك بلباو (1-0) الأسبوع الماضي، لموقع رابطة الدوري "نهدف إلى الفوز في كل مبارياتنا. عملنا بجهد ونحن في الاتجاه الصحيح".

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وكان المهاجم البالغ 31 عاماً انتقل إلى أتلتيكو عام 2014 بعد تتويج فريق العاصمة بلقب الدوري، ثم انتقل إلى برشلونة قبل تتويج أتلتيكو مرّة ثانية، ما يعني انه لم يحرز لقب "لا ليغا" حتى الآن. أشاد به سيميوني قائلاً "غريزمان حاسم بالنسبة الينا. عندما يلعب جيداً يصبح الفريق في مستوى مختلف". ساهم غريزمان في 45% من أهداف أتلتيكو مدريد، مع سبعة أهداف و7 تمريرات حاسمة، رغم خوضه 72% من دقائق الفريق هذا الموسم.

في الأشهر الأولى من الموسم، استُخدم لفترات قصيرة، بسبب بند في عقد اعارته من برشلونة حاول أتلتيكو التملص منه لتفادي انعكاساته المالية، قبل أن يوقع مجدداً مع أتلتيكو لفترة دائمة بصفقة مخفّضة. في المقابل، لا يزال الغريم ريال متواجداً، وبقوّة، في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الأخير الرائع على أرض ليفربول الإنكليزي 5-2 في ذهاب ثمن النهائي، عندما قلب تأخره بهدفين مبكرين إلى فوز رائع بفضل ثنائية من السهم الخارق فينيسيوس.

قال عنه مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي هذا الأسبوع "اليوم، برأيي الخاص، هو أكثر لاعب حاسم في عالم كرة القدم". تابع "لا يتوقف، يراوغ، يلعب كرات حاسمة، يسجّل الأهداف. الآن هو اللاعب الأكثر حسماً. آمل في أن يستمر على هذا المنوال".

وستعيد مباراة أتلتيكو ذكريات سيئة للدولي البرازيلي، بعد رفع دمية له على جسر خارج ملاعب تدريب ريال، قبل لقاء الفريقين في ربع نهائي مسابقة الكأس في كانون الثاني/يناير الماضي والتي انتهت "ملكية" 3-1 بهدف أخير للجناح المميز.

كما فاز ريال في مباراة الذهاب في الدوري 2-1 في أيلول/سبتمبر الماضي، في مباراة عكّرتها هتافات عنصرية بحق فينيسيوس خارج ملعب "متروبوليتانو". يغيب عن ريال مهاجمه البرازيلي الآخر رودريغو ويعاني المدافع النمسوي دافيد ألابا من الاصابة، فيما يفتقد أتلتيكو لاعب وسطه الأرجنتيني رودريغو دي بول بطل العالم.

قال تشافي بعد الخسارة أمام يونايتد: هذه مباراة اقصائية، انها أوروبا، تفاصيل صغيرة تحسم المواجهات وفي النهاية لم نسيطر عليها.

قال تشافي بعد الخسارة أمام يونايتد: هذه مباراة اقصائية، انها أوروبا، تفاصيل صغيرة تحسم المواجهات وفي النهاية لم نسيطر عليها.

برشلونة يسعى لتضميد جراحه القارية أمام ألميريا المهدد بالهبوط

بين فينيسيوس وغريزمان، لا شكّ بأن برشلونة سيقف بجانب مهاجمه السابق الذي لم يلمع كثيراً في صفوفه، خصوصاً لرغبته بالابتعاد أكثر عن ريال مدريد. وبحال تحقق ذلك ثم نجح الكاتالوني بالتغلب على ألميريا، سيرفع الفارق إلى 11 نقطة.

لكن معنويات فريق المدرب الشاب تشافي ليست في أوجها، بعد موسم قاري آخر انتهى الخميس بشكل مخيّب، مع التوديع من ملحق ثمن نهائي يوروبا ليغ إثر الخسارة على أرضمانشستر يونايتد الإنكليزي 1-2 (الذهاب 2-2). رغم الاستثمار الكبير في فترة الانتقالات والصدارة المريحة في "لا ليغا"، إلا ان "بلوغرانا" المعتاد على التألق في دوري الأبطال في آخر عقدين، ودّع من الباب الضيق قارياً.

تحجّج تشافي بعد توديع دور المجموعات بدوري الأبطال بقوّة المجموعة التي ضمّت بايرن ميونيخ الألماني وإنتر الإيطالي، وإصابات كثيرة لحقت بصفوفه، لكن حتى مع ارتفاع المعنويات من خلال التتويج بالكأس السوبر الإسبانية في كانون الثاني/يناير، أعادته خسارة يونايتد إلى أرض الواقع في الفرصة القارية الثانية. قال تشافي بعد الخسارة أمام يونايتد لقناة "موفيستار": "هذه مباراة اقصائية، انها أوروبا، تفاصيل صغيرة تحسم المواجهات وفي النهاية لم نسيطر عليها".

رغم اصابة النجمين الفرنسي عثمان ديمبيليه ولاعب الوسط الشاب بيدري، إضافة إلى ايقاف لاعب الوسط الآخر الشاب غافي، اضطر برشلونة لفتح صفحة جديدة تركته أمام مهمة التفرّغ للقب الدوري الغائب عن خزانته منذ 2019. على غرار تشافي الذي عزّز صفوفه هذا الموسم بالمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي الدولي رافينيا، وصف المدافع الفرنسي جول كونديه الخسارة أمام يونايتد بالخيبة بدلا من الفشل "أعتقد انها خيبة، لأننا كنا طامحين كثيراً. لا أعتقد انه فشل، لأننا نافسنا (بقوّة)".

تابع كونديه "كانت المبارتان متقاربتين، واجهنا أحد أكثر الاندية جهوزية. فريقنا لا يزال ينمو، أعتقد اننا تحسنا كثيراً".

وفي المرحلة 23 أيضاً، يبحث ريال سوسييداد، الثالث بفارق 8 نقاط عن ريال، عن تعميق جراح فالنسيا العريق القابع في وصافة القاع بعد خمس خسارات توالياً.

ز.أ.ب/ع.ج.م (أ ف ب)

  • هازارد بقميص ريال مدريد في مواجهة اثنين من لاعبي فريقه السابق تشيلسي بدوري أبطال أوروبا (1/5/2021)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز العاشر - إيدن هازارد

    بعد سبع سنوات قضاها مع نادي تشيلسي الإنجليزي، غادر البلجيكي إيدن هازارد (الثالث من اليمين) البرمييرليغ في صيف 2019 لينضم إلى ريال مدريد. وقد دفع النادي الملكي بالعاصمة الإسبانية 115 مليون يورو مقابل انتقال صانع الألعاب.

  • رونالدو يحتفل بعد تسجيل الهدف الأول للبرتغال في شباك أوروغواي بمونديال قطر (28/11/2022)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز التاسع - كريستيانو رونالدو

    رغم فوزه بالكرة الذهبية خمس مرات وأرقامه القياسية العديدة، لا يتصدر كريستيانو رونالدو أغلى الانتقالات. في عام 2009، انتقل النجم البرتغالي من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مقابل مبلغ قياسي آنذاك بلغ 94 مليون يورو. وبعد تسع سنوات ترك النادي الملكي لينتقل إلى يوفنتوس تورين عام 2018 مقابل 117 مليون يورو.

  • جاك غريليش، أغلى لاعب إنجليزي في لقطة من مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ الألماني بملعب الاتحاد (15/9/2021)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الثامن: جاك غريليش

    في صيف عام 2021، غادر جاك غريليش نادي أستون في مسقط رأسه "بيرمينغهام"، الذي التحق به منذ أن كان في السادسة من عمره. ودفع مانشستر سيتي 117.5 مليون يورو من أجل ضم الجناح الأيسر لمنتخب إنجلترا، وهو رقم قياسي في صفقة انتقال داخل الدوري الإنجليزي "البرمييرليغ". يحمل غريليش الآن لقب "أغلى لاعب إنجليزي" وهو حمل ثقيل، كما اعترف هو نفسه لاحقًا.

  • غريزمان يحتفل بعد التسجيل بقميص برشلونة في شباك دورتموند بدوري أبطال أوروبا (27/11/2019)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز السابع: أنطوان غريزمان

    بعد تكهنات طويلة، انتقل النجم الفرنسي وبطل العالم آنذاك من أتليتكو مدريد إلى نادي برشلونة في عام 2019. ودفع برشلونة إلى غريمه في الدوري الإسباني قيمة الشرط الجزائي البالغ 120 مليون يورو المنصوص عليه في عقد غريزمان القديم مع أتليتكو. وحصل المهاجم على عقد لمدة خمس سنوات مع شرط جزائي بقيمة 800 مليون يورو. لكن لاحقا عاد غريزمان إلى أتلتيكو مقابل أموال أقل بكثير.

  • إنزو فرنانديز يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم بقطر 2022 (18/12/2022)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز السادس: إنزو فرنانديز

    صفقة خيالية عقدها فريق بنفيكا لشبونة: في صيف عام 2022، حصل النادي البرتغالي على توقيع لاعب خط الوسط إنزو فرنانديز من نادي ريفر بلايت الأرجنتيني العريق مقابل 14 مليون يورو فقط. وبعد ذلك بسبعة أشهر باعه إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 121 مليون يورو. وفاز فرنانديز مؤخرا مع الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في قطر، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

  • جواو فيليكس في مواجهة عز الدين أوناحي في لقاء البرتغال والمغرب بكأس العالم في قطر (10/12/2022)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الخامس - جواو فيليكس

    يعتبر البرتغالي الدولي (يمينًا) موهبة القرن. جواو فيليكس هو صانع ألعاب ويمكنه فعل كل شيء بالكرة تقريبًا: يسدد بكلتا قدميه ولديه تقنية ضربات رأسية ممتازة. في صيف 2019 أشعل أتلتيكو مدريد سباق الأندية الكبرى التي تسعى للتعاقد مع النجم الشاب، وفي النهاية دفع الإسبان إجماليا 127.2 مليون يورو إلى بنفيكا لشبونة مقابل الحصول على خدمات جواو فيليكس.

  • كوتينيو بقميص بايرن ميونيخ، لكن لموسم واحد فقط

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الرابع - فيليب كوتينيو

    في عام 2017، انتقل لاعب خط الوسط البرازيلي من ليفربول إلى برشلونة مقابل 135 مليون يورو. لكن في الحقيقة فإن فيليب كوتينيو ليس سعيدًا تماما في كتالونيا. في موسم 2019/2020 انتقل كوتينيو على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونيخ لموسم واحد، وفي النهاية لم يقم حامل الرقم القياسي للبوندسليغا بتفعيل خيار شراء كوتينيو مقابل 120 مليون يورو، فعاد النجم البرازيلي إلى برشلونة بعد ذلك.

  • عثمان ديمبيلي بقميص الديوك الفرنسية في كأس الأمم الأوربية 2020.

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الثالث - عثمان ديمبيلي

    عندما انتقل إلى بوروسيا دورتموند الألماني قادما من ستاد رين صيف 2016، جرى الاحتفاء به كجوهرة كروية. وسرعان ما جذب عثمان ديمبيلي اهتمام أكبر الأندية في أوروبا. انتقل اللاعب الفرنسي إلى نادي برشلونة في صيف عام 2017 مقابل مبلغ قدره 140 مليون يورو. ولم يسبق لأي نادٍ في البوندسليغا أن حصل على مثل هذا المبلغ مقابل تنازله عن لاعب لديه.

  • مبابي يحتفل بتسجيل الهدف الثالث في نهائي كأس العالم بقطر، قبل أن تخسر فرنسا اللقب لصالح الأرجنتين عبر ركلات الترجيح.

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الثاني - كيليان مبابي

    نضج النجم الفرنسي منذ فترة طويلة ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم. ويذكر الكثيرون اسم كيليان مبابي في نفس الوقت الذي يتحدثون فيه عن نجوم مثل ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو. في صيف عام 2017 دفع باريس سان جرمان 180 مليون يورو لشراء المهاجم البالغ من العمر آنذاك 18 عامًا من منافسه في الدوري الفرنسي موناكو. في عام 2018، أصبح مبابي بطلا للعالم مع فرنسا وفي عام 2022 وصيفا لبطل العالم.

  • نيمار بعدما سجل في مباراة ودية أمام منتخب غانا (23/9/2022)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الأول - نيمار

    222 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد النجم البرازيلي نيمار مع نادي برشلونة عام 2017. كان معظم الناس يعتقدون أنه مبلغ خيالي حتى أتى الممول القطري لباريس سان جرمان ودفع المبلغ. ومع ذلك، فحتى الآن، لم يتمكن نيمار ولا مبابي من منح النادي الفرنسي لقب دوري أبطال أوروبا، ذلك اللقب الذي طال انتظاره ولم يفز به سان جرمان من قبل. إعداد: شتيفان نيتسلر/ صلاح شرارة


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