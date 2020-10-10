 دوري أمم أوروبا.. ألمانيا تهزم أوكرانيا وتتصدر مجموعتها | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 14.11.2020

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رياضة

دوري أمم أوروبا.. ألمانيا تهزم أوكرانيا وتتصدر مجموعتها

فاز المنتخب الألماني على نظيره الأوكراني في المواجهة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري الأمم الأوروبية. فوز "المانشافت" جعله ينقض على صدارة المجموعة الرابعة بعد تعادل إسبانيا أمام سويسرا.

تيمو فيرنر (يمين) وليروي ساني

انتزع المنتخب الألماني صدارة ترتيب المجموعة الرابعة لمنتخبات القسم الأول ببطولة دوري أمم أوروبا

انتزع المنتخب الألماني صدارة ترتيب المجموعة الرابعة لمنتخبات القسم الأول ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه، اليوم السبت (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020)، على ضيفه الأوكراني (3/1)، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات، فيما سقط المنتخب الإسباني في فخ التعادل (1/1) أمام مضيفه السويسري.

مختارات

انتقادات وضغوط جماهيرية بدأت تتصاعد ضد مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف، جعلت الحديث عن بدائل محتملة له موضع نقاش في الإعلام الرياضي الألماني. نستعرض معكم بعض المدربين المرشحين لخلافته.

يقترب مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ، من الوصول للمباراة رقم مئة مع المنتخب الألماني، ولكن قبل تحقيق هذا الإنجاز، من المقرر أن يصبح أكثر حارس مرمى ألماني يلعب مباريات دولية. فمن هو الحارس الذي سيتجاوزه نوير؟

وتقدم المنتخب الأوكراني بهدف سجله رومان ياريمشوك في الدقيقة 11، وتعادل المنتخب الألماني بهدف سجله ليروي ساني، ثم أضاف تيمو فيرنر الهدف الثاني للمنتخب الألماني في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الألماني (2/1). وفي الشوط الثاني، سجل فيرنر الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الألماني في الدقيقة 64.

وفي المباراة الثانية، سقط المنتخب الإسباني في فخ التعادل أمام مضيفه السويسري (1/1). وتقدم المنتخب السويسري بهدف سجله ريمو فريلير في الدقيقة 26، وتعادل المنتخب الإسباني عن طريق جيرارد مورينو في الدقيقة 89. وشهدت المباراة إهدار سيرخيو راموس لركلتي جزاء في الدقيقتين 57 و80، كما شهدت طرد نيكو إلفيدي لاعب المنتخب السويسري في الدقيقة 79.

 وبنتائج اليوم، انتزع المنتخب الألماني صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطة واحدة أمام المنتخب الإسباني الذي رفع رصيده إلى ثمان نقاط، فيما احتل المنتخب الأوكراني المركز الثالث برصيد ست نقاط، وجاء المنتخب السويسري في المركز الرابع الأخير برصيد ثلاث نقاط.

ويلتقي المنتخب الألماني يوم الثلاثاء المقبل مع مضيفه الإسباني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، فيما يلتقي المنتخب الأوكراني مع مضيفه السويسري في نفس اليوم.

ع.ش/ ف.ا (د ب أ)

  • Sepp Maier (picture-alliance/dpa)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    زيب ماير

    زيب ماير لُقّب أيضا "بالقطة" بفضل مرونته في الحركة. ويحمل ماير من خلال مشاركته في 95 مباراة رقما قياسيا كحارس مرمى للمنتخب الألماني لكرة القدم. أحرز في عام 1972 لقب البطولة الأوروبية إضافة إلى لقب بطولة العالم في 1974.

  • Paul Breitner (r.) kämpft mit dem italienischen Stürmer Sandro Mazzola (l.) um den Ball (picture-alliance/dpa)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    باول برايتنر

    لاعب الوسط المدافع باول برايتنر كان بمثابة لاعب استراتيجي ثوري محنك فوق عشب الملاعب. وفي 1974 أحرز لقب بطولة العالم وقبلها بعامين تُوج بطلا أوروبيا مع المنتخب الألماني لكرة القدم.

  • Franz Beckenbauer reckt den WM-Pokal in die Höhe. (picture-alliance/empics/N. Simpson)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    فرانتس بكنباور

    نجاحات فرانتس بكنباور الكبرى كانت لقب بطولة العالم كلاعب في 1974 وفي 1990 كمدرب الفريق. واعتُبر لوقت طويل شخصية لامعة في كرة القدم الألمانية وغيّر بخفته وتقنيته العالية دور لاعب الوسط أكثر من أي لاعب في العالم. وهو يُعتبر أيضا قائدا شرفيا للمنتخب الألماني لكرة القدم.

  • Andreas Brehme bejubelt seinen Treffer gegen Italien zum 1:0 (picture-alliance/ dpa/dpaweb)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    أندرياس بريمه

    المدافع أندرياس بريمه سطر التاريخ في عالم المستديرة من خلال إبداعة في قذف الكرة، اللاعب المولود في هامبورغ سجل في نهائي البطولة العالمية ضد إيطاليا في 1990 ركلة جزاء ليفوز المنتخب الألماني بواحد مقابل صفر. وظل بريمه طوال سنوات مدافعا مرموقا وكان يجيد بنفس المستوى قذف الكرة بالرجلين ـ ما شكل تطورا جديدا في كرة القدم الدولية.

  • Fritz Walter im jahr 1954 mit dem WM-Pokal in Berner Wankdorf-Stadion in der Hand. (picture-alliance/dpa)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    فريتس فالتر

    فريتس فالتر يُعد من بين الشخصيات المتميزة في عالم كرة القدم الألمانية. وخلال الفوز ببطولة العالم عام 1954 لم يكن فقط قائدا للفريق، بل أيضا اليد الممتدة للمدرب زيب هيربيرغر في الملعب. وتم تتويج فالتر كأول قائد شرفي للمنتخب الألماني لكرة القدم.

  • Fußball WM 90 Nationalmannschaft Deutschland Lothar Matthäus (picture-alliance/dpa/F. Kleefeldt)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    لوتار ماتيوس

    كان لوتار ماتيوس الشخصية المتميزة خلال بطولة العالم 1990 في إيطاليا. وبفضل سيطرته على اللعب انتزع المنتخب الألماني لقب البطولة في النهاية. شارك في 75 مباراة كقائد لمنتخب بلاده، كما شارك في 150 مباراة دولية ليصبح في حوزته رقم قياسي على هذه الصعيد. شارك ماتيوس في خمس بطولات عالمية وهو واحد من بين ستة قادة شرف المنتخب الألماني.

  • Bildergalerie Fußballspiele Deutschland vs Spanien (Bongarts/Getty Images/Lutz Bongarts)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    ماتياس زامير

    كان محفزا واستراتيجيا ورائدا، لعب ماتياس زامير 23 مرة في صفوف منتخب ألمانيا الديمقراطية سابقا، وبعد الوحدة الألمانية لصالح منتخب ألمانيا. سجّل ثمانية أهداف في 51 مباراة ضمن صفوف المنتخب الألماني. أما نجاحاته الكبرى فكانت الفوز في البطولة الأوروبية بإنكلترا عام 1996 والحصول على لقب وصيف البطولة الأوروبية بالسويد عام 1992.

  • Deutschland Fußball Günter Netzer wird 70 Fußball-WM 1974 Günter Netzer im Training (picture-alliance/dpa/I. Bajzat)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    غونتر نيتسر

    كان يُعتبر الروح الرقيقة والرجل الأول لكرة القدم الألمانية، وأحد أفضل لاعبي الوسط لجميع الأوقات. غونتر نيتسير اشتهر بتمريراته الدقيقة. وفي 1972 أحرز مع المنتخب الألماني لقب البطولة الأوروبية، وفي البطولة العالمية عام 1974 شارك في مباراة واحدة، ولم يشعر بأنه بطل عالمي. وكان لاعبا في المنتخب الوطني لمدة أكثر من عشر سنوات.

  • Bildergalerie Geschichte Deutschland vs Frankreich WM 1958 (picture-alliance/dpa)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    هلموت ران

    الآن يتوجب على ران قذف الكرة، ران يصيب الهدف، هذا ما دوّى به في عام 1954 صوت المذيع هربيرت تسيمرمان عبر الراديو. لاعب الجناح الأيمن هلموت ران أحرز الهدف الحاسم 3:2 ضد المجر في نهائي بطولة العالم لتهلل الأمة برمتها. وشارك "الزعيم" وهو لقب ران بفضل شخصيته القيادية في 40 مباراة دولية وسجل 21 هدفا.

  • Bildergalerie Gerd Müller Fußball WM gegen Niederlande Vorlage Tor 1974 (picture-alliance/dpa/P.Robinson)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    غيرد مولر

    غيرد مولر كان قناص أهداف نادر الوجود. سجل في مبارياته الدولية الـ 62 ما يعادل 68 هدفا. وكان مولر يسجل الأهداف عندما يكون الأمر ملحا، ففي نهائي بطولة العالم في 1974 سجل الهدف الحاسم 2:1 ضد هولندا. وفي 1972 أحرز "مفجّر الأمة" لقب البطولة الأوروبية. مولر كان يسجل الأهداف من كل زاوية وفي كل فرصة.

  • Uwe Seeler geht nach dem WM-Finale 1966 enttäuscht vom Platz (picture-alliance/dpa/K. Schnoerrer)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    أوفيه زيلر

    أوفيه زيلر هو قائد الشرف الوحيد من المنتخب الألماني الذي لم يحرز لقب بطولة العالم. وفي زمنه كان زيلر مهذبا للغاية ويُعد أفضل مهاجم في العالم. وكقائد للمنتخب الوطني أصبح في 1966 وصيف بطل العالم واحتل في البطولة العالمية 1970 المرتبة الثالثة. وسجل زيلر 43 هدفا في 72 مباراة مع المنتخب الألماني.

  • Sepp Herberger Bundestrainer Deutschland (picture-alliance/dpa)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

    زيب هيربيرغر

    المدرب زيب هيربيرغر يُعتبر الرأس المدبر وراء "أعجوبة بيرن". فتح بأسلوبه المتميز الطريق أمام لقب البطولة العالمية في 1954. هيربيرغر كان بمثابة الأب للاعبين وكان يهتم بربط علاقة إنسانية جيدة معهم. ومن 1936 إلى 1942 ومن 1950 إلى 1964 قاد مصير المنتخب الوطني الألماني.


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