دوري ألمانيا: لايبزيغ ينهي هزائمه بثنائية ضد يونيون برلين

أخيرا وضع لايبزيغ حدا لمسلسل هزائمه في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / صفر على ضيفه يونيون برلين، في المرحلة الـ20 للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل فولفسبورغ 2 / 2 مع ضيفه هوفنهايم.

افتتح البلجيكي لويس أوبيندا التسجيل للايبزيغ مبكرا في الدقيقة 11، قبل أن يحرز زميله السلوفيني بنيامين سيسكو الهدف الثاني في الدقيقة 48 . وتضاعفت معاناة يونيون برلين في المباراة، التي أقيمت على ملعب (ريد بول أرينا)، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه النمساوي كريستوفر تريميل في الدقيقة 73، وارتفع رصيد لايبزيغ، الذي تعادل مع فيردر بريمن، قبل أن يخسر مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة أمام آينتراخت فرانكفورت وبايرليفركوزن وشتوتغارت ، إلى 36 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة خلف

بوروسيا دورتموند ، صاحب المركز الرابع.

من جهة أخرى ، توقف رصيد يونيون برلين عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق نقطتين أمام مثلث الهبوط، علما بأنه مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

من ناحية أخرى، واصل فولفسبورغ وضيفه هوفنهايم ابتعادهما عن طريق الانتصارات في البطولة عقب تعادلهما 2 / 2، في وقت سابق اليوم. وتقدم هوفنهايم بهدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق ماكسيميليان بيير، قبل أن يتعادل لوفرو مايرو لمصلحة فولفسبورغ في الدقيقة 58.

وأعاد جريسشا بورميل التقدم لهوفنهايم مجددا، بتسجيله الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 66، غير أن ماير عاد لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثاني لفولفسبورغ في الدقيقة 70 من ركلة جزاء. وارتفع رصيد هوفنهايم، الذي لم يذق طعم الفوز للمباراة السادسة على التوالي في البطولة، إلى 26 نقطة في المركز الثامن، بفارق 3 نقاط أمام فولفسبورغ، صاحب المركز الحادي عشر، الذي فشل في تحقيق أي انتصار للمباراة الخامسة على التوالي.

ع.خ/ (د ب ا)