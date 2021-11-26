دوري أبطال أوروبا: مواجهات مفتوحة وبرشلونة على المحك

يواجه برشلونة الإسباني خطر الإقصاء المبكر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يحلَ ضيفاً على بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء (السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2021)، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة، فيما سيكون الصراع مشتعلاً على بطاقات التأهل في العديد من المجموعات الاخرى.

وينحصر الصراع في المجموعة الثامنة على الصدارة بين تشلسي الانكليزي حامل اللقب ويوفنتوس الإيطالي اللذين يواجهان زينيت الروسي ومالمو السويدي توالياً.

مهمة كبيرة

بعد بدايته الكارثية في دوري الأبطال هذا الموسم اثر خسارته بثلاثية نظيفة أمام بايرن ثمّ أمام بنفيكا البرتغالي بالنتيجة نفسها، يبحث برشلونة، وصيف المجموعة الخامسة مع سبع نقاط، عن مكان "طبيعي" له في الدور الثاني، لكنّه سيتعيّن عليها تجاوز عقبة العملاق البافاري المتصدر بـ 15 نقطة والذي حسم مسبقاً تأهله والصدارة.

وتبدو المهمة كبيرة أمام مدرب برشلونة الجديد تشافي هرنانديس، في ظل معاناة النادي هذا الموسم وآخرها الخسارة أمام ريال بيتيس صفر-1 في الدوري الإسباني السبت، حيث سيواجه فريقاً منتشياً بفوزه على وصيفه بوروسيا دورتموند 3-2 في "بوندسليغا"، فضلاً عن تألقه أوروبياً بتسجيله 19 هدفاً وتلقيه ثلاثة أهداف فقط في خمس مباريات. ويعوّل برشلونة على لاعبين أمثال الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي شارك كبديل في المباراة الأخيرة لفريقه، وسيواجه الأخير مواطنه كينغسلي كومان نجم النادي البافاري والذي سجّل هدفًا في المواجهة الاخيرة لفريقه أمام دورتموند. وسيكفي برشلونة التعادل في حال خسارة أو تعادل بنفيكا الثالث بـ 5 نقاط أمام دينامو كييف الأوكراني متذيّل ترتيب المجموعة (نقطة واحدة) في المواجهة الاخرى.

مواجهة حاسمة

تتجه الأنظار في المجموعة السادسة الى المواجهة الحاسمة بين أتالانتا الايطالي الثالث مع ست نقاط وضيفه فياريال الإسباني الثاني (سبع نقاط)، حيث إنّ الفائز من هذه المواجهة سيرافق مانشستر يونايتد الانكليزي المتصدر بـ 10 نقاط إلى الدور المقبل. وكان يونايتد قد حسم تأهله في الجولة السابقة عقب فوزه على فريق "الغواصة الصفراء" بهدفين نظيفين. انتهت مباراة الذهاب بين فياريال وأتالانتا بالتعادل 2-2، وفيما يملك الأوّل نقطة أكثر من الفريق الإيطالي، لكنّ الأخير لم يخسر على أرضه في بيرغامو منذ بداية المسابقة هذا الموسم.

من جهة أخرى، يتطلع "الشياطين الحمر" تحت قيادة مدربهم الألماني الجديد رالف رانغنيك إلى الثأر من الخسارة المفاجئة التي تعرّضوا لها أمام يونغ بويز السويسري (رابع، أربع نقاط) ذهابًا بنتيجة 1-2. كما يعوّل الفريق السويسري على خسارة أتالانتا من أجل التأهل الى الدوري الاوروبي "يوربا ليغ" في حال فوزه على يونايتد بحلوله ثالثاً في المجموعة.

مشاهدة الفيديو 02:16 إدانة واسعة للإعلان عن دوري خاص بالسوبر الأوروبي

صراع مفتوح على كل الاحتمالات

أما في المجموعة السابعة، يتطلع ليل بطل فرنسا والمتصدر بـ8 نقاط إلى عدم التفريط بفرصة التأهل إلى الأدوار الإقصائية حيث يحتاج إلى نقطة من مباراته أمام مضيفه فولفسبورغ الألماني الرابع (5 نقاط). وسيجد ليل في حال خسر أمام فولفسبورغ نفسه متأخراً خلف النادي الألماني بسبب فارق الأهداف الذي لا يصب في مصلحته، كما سيخسر أيضاً فرصة احتلال أحد المركزين الأولين في المجموعة بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية التي تجمع بين سالزبورغ النمسوي الثاني (7 نقاط) وإشبيلية الإسباني الثالث (6 نقاط).

ويدرك ليل أنّه قادر على حسم التأهل والصدارة في آن معاً في حال نجح في الفوز على مضيفه، بعدما خطف المركز الأوّل عقب فوزه في الجولة الماضية على سالزبورغ بهدف نظيف. وعوّض فريق المدرب جوسلان غورفينيك بدايته المتعثرة أوروبياً والتي شهدت تعادله مرتين وخسارته مرة.

وتشهد هذه المجموعة صراعاً مشرّعاً على كل الاحتمالات، حيث يبلغ الفارق بين المتصدر وصاحب المركز الأخير ثلاث نقاط فقط، وبالتالي تملك جميع الأندية فرصة التأهل، إذ إنّ الفائز في المواجهة الاخرى بين سالزبورغ واشبيلية الثالث يحسم بدوره بطاقة العبور إلى الدور السادس عشر.

معركة الصدارة

وفي المجموعة الثامنة، حسم تشلسي المتصدر مع 12 نقطة ووصيفه يوفنتوس بنفس عدد النقاط تأهلهما إلى الأدوار الإقصائية، لكنّ المعركة تبقى قائمة على صدارة المجموعة. وفيما يملك فريق "السيدة العجوز" أفضلية الأرض خلال مواجهته أمام مالمو السويدي المتواضع (المركز الرابع، نقطة واحدة)، على النادي اللندني أن يواجه اختبار الطقس الحاد أمام زينيت وسط حرارة تلامس العشر درجات تحت الصفر.

و.ب/خ.س (أ ف ب)