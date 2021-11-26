 دوري أبطال أوروبا: مواجهات مفتوحة وبرشلونة على المحك | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 07.12.2021

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رياضة

دوري أبطال أوروبا: مواجهات مفتوحة وبرشلونة على المحك

يتهدد فريق برشلونة الإسباني خروجاً مبكراً من دوري أبطال أوروبا، في حال لم يفز على العملاق البافاري. وليس برشلونة وحده من قد يلاقي هذا المصير في ختام منافسات الجولة السادسة من منافسات دوري الأبطال.

مهمة برشلونة أمام بايرن ميونيخ كبيرة

مهمة برشلونة أمام بايرن ميونيخ كبيرة

 يواجه برشلونة الإسباني خطر الإقصاء المبكر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يحلَ ضيفاً على بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء (السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2021)، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة، فيما سيكون الصراع مشتعلاً على بطاقات التأهل في العديد من المجموعات الاخرى. 

وينحصر الصراع في المجموعة الثامنة على الصدارة بين تشلسي الانكليزي حامل اللقب ويوفنتوس الإيطالي اللذين يواجهان زينيت الروسي ومالمو السويدي توالياً.

مهمة كبيرة

بعد بدايته الكارثية في دوري الأبطال هذا الموسم اثر خسارته بثلاثية نظيفة أمام بايرن ثمّ أمام بنفيكا البرتغالي بالنتيجة نفسها، يبحث برشلونة، وصيف المجموعة الخامسة مع سبع نقاط، عن مكان "طبيعي" له في الدور الثاني، لكنّه سيتعيّن عليها تجاوز عقبة العملاق البافاري المتصدر بـ 15 نقطة والذي حسم مسبقاً تأهله والصدارة.

مختارات

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اجتماع صاخب شهده الجمع السنوي للجمعية العمومية لنادي بايرن ميونيخ لكرة القدم، والسبب شركة الخطوط القطرية التي لا يريدها مشجعون راعياً للنادي على خلفية الانتقادات التي تواجهها الدوحة في ما يتعلق بالسجل الحقوقي.

تصدر بايرن ميونيخ المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا بفوز ساحق جديد، فيما تعرض برشلونة للهزيمة الثانية تواليا، وتمكن مانشستر يونايتد من تحقيق انتصار صعب بفضل نجمه رونالدو.

منذ بداية الموسم وأحوال برشلونة لا تبشر باستعادة النادي الإسباني قريباً لهيبته. خسارته الثانية وعلى أرضه في الـ"كلاسيكو" تظهر جلّيا أن الأمر لا يتعلق فقط برحيل ميسي، حتى وإن كان الأخير الأفضل في العالم ست مرات.

وتبدو المهمة كبيرة أمام مدرب برشلونة الجديد تشافي هرنانديس، في ظل معاناة النادي هذا الموسم وآخرها الخسارة أمام ريال بيتيس صفر-1 في الدوري الإسباني السبت، حيث سيواجه فريقاً منتشياً بفوزه على وصيفه بوروسيا دورتموند 3-2 في "بوندسليغا"، فضلاً عن تألقه أوروبياً بتسجيله 19 هدفاً وتلقيه ثلاثة أهداف فقط في خمس مبارياتويعوّل برشلونة على لاعبين أمثال الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي شارك كبديل في المباراة الأخيرة لفريقه، وسيواجه الأخير مواطنه كينغسلي كومان نجم النادي البافاري والذي سجّل هدفًا في المواجهة الاخيرة لفريقه أمام دورتموندوسيكفي برشلونة التعادل في حال خسارة أو تعادل بنفيكا الثالث بـ 5 نقاط أمام دينامو كييف الأوكراني متذيّل ترتيب المجموعة (نقطة واحدة) في المواجهة الاخرى.

مواجهة حاسمة

تتجه الأنظار في المجموعة السادسة الى المواجهة الحاسمة بين أتالانتا الايطالي الثالث مع ست نقاط وضيفه فياريال الإسباني الثاني (سبع نقاط)، حيث إنّ الفائز من هذه المواجهة سيرافق مانشستر يونايتد الانكليزي المتصدر بـ 10 نقاط إلى الدور المقبلوكان يونايتد قد حسم تأهله في الجولة السابقة عقب فوزه على فريق "الغواصة الصفراء" بهدفين نظيفينانتهت مباراة الذهاب بين فياريال وأتالانتا بالتعادل 2-2، وفيما يملك الأوّل نقطة أكثر من الفريق الإيطالي، لكنّ الأخير لم يخسر على أرضه في بيرغامو منذ بداية المسابقة هذا الموسم.

من جهة أخرى، يتطلع "الشياطين الحمر" تحت قيادة مدربهم الألماني الجديد رالف رانغنيك إلى الثأر من الخسارة المفاجئة التي تعرّضوا لها أمام يونغ بويز السويسري (رابع، أربع نقاط) ذهابًا بنتيجة 1-2. كما يعوّل الفريق السويسري على خسارة أتالانتا من أجل التأهل الى الدوري الاوروبي "يوربا ليغ" في حال فوزه على يونايتد بحلوله ثالثاً في المجموعة.

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صراع مفتوح على كل الاحتمالات

أما في المجموعة السابعة، يتطلع ليل بطل فرنسا والمتصدر بـ8 نقاط إلى عدم التفريط بفرصة التأهل إلى الأدوار الإقصائية حيث يحتاج إلى نقطة من مباراته أمام مضيفه فولفسبورغ الألماني الرابع (5 نقاط)وسيجد ليل في حال خسر أمام فولفسبورغ نفسه متأخراً خلف النادي الألماني بسبب فارق الأهداف الذي لا يصب في مصلحته، كما سيخسر أيضاً فرصة احتلال أحد المركزين الأولين في المجموعة بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية التي تجمع بين سالزبورغ النمسوي الثاني (7 نقاط) وإشبيلية الإسباني الثالث (6 نقاط).

 ويدرك ليل أنّه قادر على حسم التأهل والصدارة في آن معاً في حال نجح في الفوز على مضيفه، بعدما خطف المركز الأوّل عقب فوزه في الجولة الماضية على سالزبورغ بهدف نظيفوعوّض فريق المدرب جوسلان غورفينيك بدايته المتعثرة أوروبياً والتي شهدت تعادله مرتين وخسارته مرة.

وتشهد هذه المجموعة صراعاً مشرّعاً على كل الاحتمالات، حيث يبلغ الفارق بين المتصدر وصاحب المركز الأخير ثلاث نقاط فقط، وبالتالي تملك جميع الأندية فرصة التأهل، إذ إنّ الفائز في المواجهة الاخرى بين سالزبورغ واشبيلية الثالث يحسم بدوره بطاقة العبور إلى الدور السادس عشر.

معركة الصدارة

وفي المجموعة الثامنة، حسم تشلسي المتصدر مع 12 نقطة ووصيفه يوفنتوس بنفس عدد النقاط تأهلهما إلى الأدوار الإقصائية، لكنّ المعركة تبقى قائمة على صدارة المجموعةوفيما يملك فريق "السيدة العجوز" أفضلية الأرض خلال مواجهته أمام مالمو السويدي المتواضع (المركز الرابع، نقطة واحدة)، على النادي اللندني أن يواجه اختبار الطقس الحاد أمام زينيت وسط حرارة تلامس العشر درجات تحت الصفر.

و.ب/خ.س (أ ف ب)    

  • ميسي في حفل الكرة الذهبية 2021 بباريس

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    كرة ذهبية.. سابعة!

    رصَّع نجم برشلونة الإسباني السابق وباريس سان جرمان الفرنسي حالياً، الأرجنتيني ليونيل ميسي، سجله الناصع بالألقاب والجوائز بكرة ذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2021 التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لتصبح هي السابعة في مسيرته الاحترافية.

  • سواريز يسلم رفيق دربه لونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أول جائزة.. بعيداً عن برشلونة

    أضاف ميسي جائزة هذا العام إلى نسخ 2009، 2010، 2011، 2012، 2015 و2019 التي حصل عليها حين كان يرتدي قميص برشلونة قبل أن يخلعه باكياً هذا الصيف لينضم إلى باريس سان جرمان بعد 20 عاماً مع "البلاوغرانا".

  • ميسي يحمل الكرة الذهبية السابعة في مشواره

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    منافسة شرسة

    تفوق ميسي على مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي والذي كأن الأقرب للفوز العام الماضي لولا إلغاء الحفل بسبب جائحة كورونا، ولاعب وسط تشلسي الإنجليزي الدولي الإيطالي جورجينيو، وأصبح بعيداً بكرتين ذهبيتين عن مطارده المباشر مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حل سادساً هذا العام.

  • لونيل ميسي بقميص الأرجنتين عام 2006

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    ضربة البداية

    "البرغوث" الأرجنتيني، صاحب الموهبة الفذة انتقل من نادي "نيولز أولد بويز" الأرجنتيني، إلى برشلونة. وفي أول لقاء خاضه بقميص الفريق الكتالوني للبراعم أحرز خمسة أهداف كانت كفيلة بإقناع برشلونة بتحمل نفقات علاجه، حيث اكتشف إصابته بنقص في هرمونات النمو. آنذاك كان عمر ميسي 12 عاماً وطوله 140 سنتمتراً ووزنه 40 كيلو غراماً.

  • ليونيل ميسي مع مدربه الأسبق فرانك ريكارد

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أول مباراة مع الكبار

    في أكتوبر/ تشرين الأول 2004 وبقيادة المدرب فرانك ريكارد (يسار)، شارك ميسي في أول مبارياته مع فريق برشلونة ضد نادي إسبانيول. ودخل ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل هدفه الأول مع نادي برشلونة أمام الباسيتي وذلك بعد تمريرة متقنة من قبل اللاعب الشهير رونالدينيو ليسددها ميسي كرة ساقطة فوق حارس المرمى، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً، وهو لم يتجاوز الـ 17 عاماً.

  • البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2005 في ملعب كامب نو.

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أفضل لاعب شاب في العالم

    في عام 2005 حصل الفتى اليافع الملقب بـ (ليو) على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، متفوقاً بذلك على الكثير من الشبان الموهوبين مثل واين روني وكريستيانو رونالدو وغيرهم. في الصورة يظهر ميسي حاملاً جائزة الفتى الذهبي، وإلى جانبه اثنان من أفضل لاعبي كرة قدم في العالم آنذاك: البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2005 في ملعب "كامب نو".

  • تتويج ميسي بأول كرة ذهبية في مشواره

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أفضل لاعب في العالم

    شهد ميسي عصراً ذهبياً مع برشلونة في عام 2009، آنذاك كان الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إذ فاز ميسي مع الفريق الكتالوني بستة ألقاب وكان إلى جواره لاعبين مخضرمين متل تشافي (يسار) وأندريس إنييستا (يمين). وفي العام ذاته حصل ميسي ولأول مرة على لقب أفضل لاعب في العالم.

  • Fußball Spanien Lionel Messi (Getty Images/AFP/L. Gene)

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أرقام خارقة

    بلغة الأرقام: قاد الأسطورة الأرجنتيني برشلونة للفوز بـ 34 لقبا، وسجل 672 هدفا في 778 مباراة. ليس ذلك فحسب، بل كان في تنافس محموم على جمع الألقاب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. فاز ميسي أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بينما حصل رونالدو خمس مرات على مسابقة هذا اللقب. لكن ميسي نال لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم سبع مرات ورنالدو خمس مرات فقط.

  • Frankreich | Golden Ball

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    "سأواصل القتال"

    ميسي قال إنه كان قبل عامين (أثناء تتويجه السادس)، يفكر في أنه يقترب من سنواته الأخيرة على المستطيل الأخضر، "واليوم ها أنا أمامكم مجددا". ميسي أكد سعادته البالغة بالجائزة الجديدة وقال رداً على تساؤلات متكررة حول موعد اعتزاله: "أنا اليوم هنا وسعيد جدًا. أريد حقًا الاستمرار في القتال وتحقيق وتسجيل أهداف جديدة. لا أعرف عدد السنوات التي أمامي، ولكن آمل أن يكون هناك الكثير لأنني أستمتع كثيرا هذا العام".


 

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